云合规软件 - 最热门应用 - 奥地利

Very Good Security

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非常好的安全性 (VGS) 使其可以对敏感数据进行操作，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还帮助其获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。它加快了上市时间并简化了敏感数据的使用，同时消除了违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。 VGS 是支付代币化领域的全球领导者。它受到包括商家、金融科技公司和银行在内的财富 500 强组织的信赖，可存储和丰富跨卡、银行账户和数字钱包的敏感支付数据。 VGS 在全球管理着超过 40 亿个令牌，提供了一个解决方案套件，其中包括可组合的卡管理平台、符合 PCI 的保管库以及网络增值服务（例如网络令牌、帐户更新程序和卡属性）。 其解决方案通过更高的授权率、减少欺诈和提高运营效率来增加收入，同时与现有技术堆栈无缝集成。它存储了 70% 的美国卡，并解决了关键的支付接受挑战，包括多 PSP 管理、编排支持、PCI 合规性和 PII 保护。 VGS 使客户能够拥有、控制和洞察支付数据，从而提升跨行业的增长和用户体验。