云访问安全代理 (CASB) 软件 - 最热门应用

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云访问安全代理 (CASB) 软件为访问基于云的应用程序的员工增加了额外的保护和策略实施层。作为网关，CASB 使公司能够在其本地系统之外实施安全策略，确保员工和云服务提供商之间的安全连接。该软件可帮助公司降低与云应用程序和网络连接相关的风险，同时持续监控用户的操作和行为。 CASB 解决方案还可以检测内部用户的异常行为，并向管理员发出潜在影子 IT 和违规行为的警报。这些工具通常跟踪并记录 CASB 内的用户操作，提供可用于行为分析和报告的数据。
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。
ConnectWise Home
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ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。
Citrix Cloud
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Citrix Cloud是一个平台，提供安全的虚拟化解决方案，支持用户通过云访问应用程序和桌面。
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Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
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Netskope是一款云安全平台，提供实时监控和数据保护，帮助组织安全地管理云应用程序和数据访问。
Nudge Security
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Nudge Security持续发现并管理员工使用的云和SaaS应用，提供安全分析和自动化工作流程，以增强SaaS安全性和治理。
CloudWize
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CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Wing Security
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Wing Security是一款提供SaaS安全管理解决方案的应用，帮助组织提高可见性和控制力，确保安全合规。