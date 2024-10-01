最热门 最近添加 云访问安全代理 (CASB) 软件 - 最热门应用 - 加蓬

云访问安全代理 (CASB) 软件为访问基于云的应用程序的员工增加了额外的保护和策略实施层。作为网关，CASB 使公司能够在其本地系统之外实施安全策略，确保员工和云服务提供商之间的安全连接。该软件可帮助公司降低与云应用程序和网络连接相关的风险，同时持续监控用户的操作和行为。 CASB 解决方案还可以检测内部用户的异常行为，并向管理员发出潜在影子 IT 和违规行为的警报。这些工具通常跟踪并记录 CASB 内的用户操作，提供可用于行为分析和报告的数据。