云访问安全代理 (CASB) 软件 - 最热门应用 - 孟加拉国

Wing Security

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Wing 使组织能够充分利用 SaaS 的潜力，同时确保强大的安全态势。我们的 SSPM 解决方案提供无与伦比的可见性、控制和合规性功能，增强任何组织对现代 SaaS 相关威胁的防御能力。借助 Wing 的自动化安全功能，CISO、安全团队和 IT 专业人员可以节省之前在手动和容易出错的流程上花费数周的工作时间。 Wing 受到数百家全球公司的信赖，提供源自我们行业领先的 SaaS 应用程序数据库的可行安全见解，涵盖超过 280,000 家 SaaS 供应商。这导致了利用 SaaS 的最安全、最有效的方式 Wing Security 由以色列国防军前 CISO 和网络防御负责人创立，其愿景是为用户提供 SaaS 应用程序安全所需的自动化、自助服务工具。