云访问安全代理 (CASB) 软件 - 最热门应用 - 阿塞拜疆

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
云访问安全代理 (CASB) 软件为访问基于云的应用程序的员工增加了额外的保护和策略实施层。作为网关，CASB 使公司能够在其本地系统之外实施安全策略，确保员工和云服务提供商之间的安全连接。该软件可帮助公司降低与云应用程序和网络连接相关的风险，同时持续监控用户的操作和行为。 CASB 解决方案还可以检测内部用户的异常行为，并向管理员发出潜在影子 IT 和违规行为的警报。这些工具通常跟踪并记录 CASB 内的用户操作，提供可用于行为分析和报告的数据。
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Akamai
akamai.com
Akamai 是一家领先的内容交付网络 (CDN) 和云服务提供商，专注于优化用户和企业的在线体验。 主要特点： * 内容交付：Akamai 加速 Web 内容和应用程序的交付，确保全球用户快速可靠的访问。 * 安全解决方案：该平台提供强大的安全功能，包括 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙，以防范在线威胁。 * 边缘计算：Akamai 利用边缘计算来处理更靠近用户的数据，从而提高性能并减少延迟。 * 可扩展性：企业可以利用 Akamai 针对不同需求量身定制的灵活解决方案轻松扩展其在线运营。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix 是安全、可扩展 IT 解决方案的领先提供商，帮助组织优化其数字工作空间。 Citrix 平台提供一系列服务，包括应用程序和桌面虚拟化、端点管理和安全访问解决方案，旨在提高生产力和简化 IT 管理。 Citrix 专注于支持混合劳动力，使企业能够在任何设备上安全地交付关键应用程序和数据，同时简化设备管理并增强用户体验。该平台还通过零信任访问和可观察性强调安全性，帮助组织保护敏感信息并确保合规性。 Citrix 服务于各个行业，包括医疗保健、金融服务、政府和教育，提供量身定制的解决方案来满足特定的业务需求。通过创新和协作，Citrix 不断推动基于云和本地 IT 环境的进步。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 领导者，帮助组织应用零信任原则和 AI/ML 创新来保护数据并防御网络威胁。 Netskope 平台快速且易于使用，为随时随地的人员、设备和数据提供优化的访问和实时安全性。 Netskope 帮助客户降低风险、提高性能并获得对任何云、Web 和私有应用程序活动的无与伦比的可见性。成千上万的客户信任 Netskope 及其强大的 NewEdge 网络来应对不断变化的威胁、新风险、技术转变、组织和网络变化以及新的监管要求。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一个无代码云安全卓越中心，可为您提供最大程度的云合规性和安全性。获得从架构设计到运行时的 360° 保护。 CludWize 通过连续运行超过 1K 条规则来执行云法规，扫描您的云漏洞并自动修复它们。借助我们独特的调查图引擎，您可以在几分钟内检测并修复云问题，而不是几天或几周。该整体解决方案提供黑盒 Web 应用程序渗透测试、演进的 IAM（身份访问管理）、IaC（基础设施即代码）风险扫描、数据安全态势管理等。当您可以将所有内容集中在一处时，为什么还要使用多种工具呢？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security 不断发现并清点员工在工作中使用的每个云和 SaaS 应用程序（包括影子 IT），以便您可以了解和管理您的 SaaS 安全状况。 Nudge Security 通过自动化剧本帮助繁忙的安全和 IT 团队更高效地工作，加速 SOC 2 访问审查、员工离职和 SSO 入职。当 SaaS 供应链中的应用程序遇到漏洞时，Nudge Security 会提醒您存在风险，并帮助您进行干预以保护可能受影响的帐户。
Wing Security
wing.security
Wing 使组织能够充分利用 SaaS 的潜力，同时确保强大的安全态势。我们的 SSPM 解决方案提供无与伦比的可见性、控制和合规性功能，增强任何组织对现代 SaaS 相关威胁的防御能力。借助 Wing 的自动化安全功能，CISO、安全团队和 IT 专业人员可以节省之前在手动和容易出错的流程上花费数周的工作时间。 Wing 受到数百家全球公司的信赖，提供源自我们行业领先的 SaaS 应用程序数据库的可行安全见解，涵盖超过 280,000 家 SaaS 供应商。这导致了利用 SaaS 的最安全、最有效的方式 Wing Security 由以色列国防军前 CISO 和网络防御负责人创立，其愿景是为用户提供 SaaS 应用程序安全所需的自动化、自助服务工具。