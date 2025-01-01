客户端软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户端门户软件充当企业与其客户之间的网关，促进双方之间的远程交互。这些门户为与多个外部利益相关者或客户打交道的企业或组织提供全面的解决方案。它们使企业能够共享和索取文件、提供项目更新和发票、收集反馈以及与客户和利益相关者保持沟通。 客户端门户的具体功能可能会因供应商和预期用例的不同而有很大差异。一些供应商将客户端门户作为可选附件集成到其大型虚拟数据室软件或云内容协作平台中。许多客户门户都配备了项目管理软件中的功能，使客户能够轻松监控项目进度，同时使企业能够确保其客户的透明度。
提交新应用
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一个AI驱动的客户协作工具，提供项目管理、文档创建和客户门户等功能，旨在简化工作流程和提高客户体验。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一个云端业务管理平台，整合客户门户、项目管理、CRM等功能，帮助中小企业简化工作流程和客户管理。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay是一个帮助企业创建定制客户门户的平台，方便与客户共享链接和文件，支持项目管理与协作。
Planhat
planhat.com
Planhat是一个客户成功平台，提供数据集中管理、工作流程自动化和客户体验增强，支持企业提升客户留存和效率。
Recapped
recapped.io
Recapped 使团队能够与客户直接协作，管理销售最后阶段，包括上传内容、分配任务及设定截止日期。
Dock
dock.us
Dock是一个帮助销售的收入促进平台，提供买家和客户工作区、销售内容库、在线订单表及安全配置。
vcita
vcita.com
vcita是一款业务管理平台，帮助企业简化日常运营，自动处理支付、约会安排和客户管理，提高客户体验和效率。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Shape Software
setshape.com
Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。
Aligned
alignedup.com
Aligned 是一个数字销售空间，帮助销售团队与客户协作，整合沟通、内容和工具，提高效率并缩短成交时间。
Liscio
liscio.me
Liscio是一个安全的云端软件解决方案，简化会计事务所与客户之间的沟通与协作，提供安全消息、文件共享等功能。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一个B2B支付平台，提供多种付款方式，自动化付款流程，并与会计软件集成以提高效率。
Onehub
onehub.com
Onehub是一个安全的文件存储和共享平台，适用于各种规模的企业，提供加密保护和自定义选项，支持协作和项目管理。
Workiro
workiro.com
Workiro是一款集任务、沟通和文档管理于一体的应用，支持灵活工作和实时协作，提升团队生产力。
Service Provider Pro
spp.co
服务提供商Pro是一个客户管理和开票软件，适用于代理商，提供客户门户和集成支付功能，以简化项目和账单管理。
Zendo
getzendo.io
Zendo是一款一站式软件，旨在简化销售服务，支持自动化工作流程、生成发票及管理客户请求，提升企业运营效率。
Practice
practice.do
Practice应用帮助以客户为基础的企业减少后台工作，简化日程安排和任务执行，集中管理客户活动和工具。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 提供专业人士与客户之间的私密空间，便于交流、共享和保持联系，简化了业务流程和文件管理。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX是一个客户入职管理工具，通过可自定义任务列表和集成支持，简化新客户的集成过程，提高效率和客户满意度。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
OnRamp
onramp.us
OnRamp 是一款动态客户入职软件，简化高接触客户的入职流程，提高效率，优化客户体验，提供任务指导和进度跟踪。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft是一个业务软件平台，允许用户使用云数据库创建定制应用，无需大量编码知识，以提高运营效率和适应性。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa客户端门户是一个安全的数据管理平台，帮助企业更轻松地与客户互动，简化文件传输和账户管理。
OneSuite
onesuite.io
OneSuite是一个项目管理和开票综合平台，适用于机构和自由职业者，支持多货币支付和安全交易。
Content Snare
contentsnare.com
内容SNARE是一款简化客户入职和文档收集的工具，集中管理信息请求，减少电子邮件往来，提高效率。
EverAfter
everafter.ai
EverAfter应用程序帮助企业设计面向客户的界面，指导和提高客户自主工作能力，以实现他们的目标。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite是一个客户门户应用，让您轻松组织客户沟通，支持嵌入仪表盘、报表等内容，集成协作工具，便于数字机构使用。
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite自动化收集客户文档，提供安全文档共享、工作流自动化和保护个人信息的强大安全措施。
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo为企业提供客户门户，方便收集客户信息和文件。客户通过独特链接查看所需信息，支持多种提问格式并自动提醒。
Arrows
arrows.to
Arrows 是一款客户体验工具，帮助销售及成功团队优化客户入职流程，提高效率，并提供自动化工作流程和报告功能。
Hubflo
hubflo.com
Hubflo是一款业务管理应用，提供客户关系管理、项目管理、发票跟踪等功能，帮助小型企业简化运营和提高效率。
Clustdoc
clustdoc.com
ClustDoc是一款无代码平台，简化客户入职流程，自动化文档收集和签署，提升效率，保护客户数据安全。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet 是一款全面集成的文件管理系统，支持版本控制和审计跟踪，旨在实现无纸化办公并满足法律标准。
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn是一款自动化会计软件，旨在提升效率和安全性，支持客户管理、项目管理、文档管理和工作流程自动化。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues是一款沟通和协作平台，提供聊天、语音、视频、文件传输和电子签名等功能，提升团队效率和客户满意度。
Jumppl
jumppl.com
Jumppl是一个项目管理平台，提供任务管理、时间跟踪和团队协作工具，帮助团队集中工作和提高效率。