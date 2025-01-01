客户端软件 - 最热门应用

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客户端门户软件充当企业与其客户之间的网关，促进双方之间的远程交互。这些门户为与多个外部利益相关者或客户打交道的企业或组织提供全面的解决方案。它们使企业能够共享和索取文件、提供项目更新和发票、收集反馈以及与客户和利益相关者保持沟通。 客户端门户的具体功能可能会因供应商和预期用例的不同而有很大差异。一些供应商将客户端门户作为可选附件集成到其大型虚拟数据室软件或云内容协作平台中。许多客户门户都配备了项目管理软件中的功能，使客户能够轻松监控项目进度，同时使企业能够确保其客户的透明度。