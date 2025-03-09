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客户端门户软件充当企业与其客户之间的网关，促进双方之间的远程交互。这些门户为与多个外部利益相关者或客户打交道的企业或组织提供全面的解决方案。它们使企业能够共享和索取文件、提供项目更新和发票、收集反馈以及与客户和利益相关者保持沟通。 客户端门户的具体功能可能会因供应商和预期用例的不同而有很大差异。一些供应商将客户端门户作为可选附件集成到其大型虚拟数据室软件或云内容协作平台中。许多客户门户都配备了项目管理软件中的功能，使客户能够轻松监控项目进度，同时使企业能够确保其客户的透明度。
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Content Snare
contentsnare.com
Content Snare 是吸引客户、收集文档并获得答案的简单方法，无需无休止的来回。它直观且易于使用，是您从客户收集信息时唯一的事实来源。不再迷失在电子邮件、混乱的客户门户和令人困惑的电子表格中。受到全球 1200 多家公司的喜爱，包括会计师事务所、营销机构和专业服务机构。如果您需要客户向您发送信息，Content Snare 可以提供帮助。
Shape Software
setshape.com
Shape是专用的销售和营销自动化软件，该软件具有可为任何业务配置的预先构建功能。易于使用的接口赋予您的团队能力，并在一个AI平台中巩固业务的所有方面。 Shape Software为您的团队提供了一个协作的空间，以使他们在所做的所有事情中保持一致和高效，无论是简化您的销售管道，吸引更多的潜在客户与营销序列和数字广告，培养客户关系，无缝沟通或跟踪项目。立即开始增长您的收入。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
Workiro
workiro.com
Workiro是一款集任务、沟通和文档管理于一体的应用，支持灵活工作和实时协作，提升团队生产力。
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可让您在易于使用的客户门户中组织客户通信，这样就不会遗漏或丢失任何内容。它具有干净、简约的设计，重点关注您想要显示的工作：仪表板、Figma 板、幻灯片、视频、报告或其他任何内容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客户端门户中共享它。我们的客户门户是安全的、有组织的、自助服务的。一旦您尝试了 Ahsuite，您将永远不会再回到通过电子邮件发送链接的状态。 Ahsuite 配备了一套专为数字机构构建的强大协作工具。这意味着您可以告别 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因为 Ahsuite 让您只需一次登录即可完成所有操作。通过专业版或代理计划，您还可以访问我们的自由职业者和代理机构的独家网络。因此，您甚至可以使用 Ahsuite 来组建您的团队！入门计划免费提供任务、文件、对话和最多 10 个门户！
OnRamp
onramp.us
OnRamp 是动态客户入职软件，可帮助入职和实施经理简化任何高接触客户入职流程。 OnRamp 的动态入职减少了客户完成步骤的工作量，并减少了团队的手动步骤。其结果是提高了入职效率、成果和客户体验。 为客户提供令人愉快的简单而动态的行动计划。 OnRamp 行动计划根据客户的输入，引导客户完成相关任务、视频、表格、调查、文件以及其他行动和支持，一次一步。 跟踪每一步并收集反馈，让您随时了解客户的进展情况，触发您的后续步骤，并帮助您改进。 * 为您的团队提供针对每位客户的经过验证的行动手册。 * 动态引导并帮助客户完成流程的每一步。 * 获取有关入职效率、结果和体验的报告。 * 优化您的方式，实现可预测、可扩展的客户引导流程。 * 客户入驻速度提高 2 倍，并且无需增加员工人数即可扩展规模。 借助 OnRamp，客户引导和实施经理实际上可以事半功倍，并大规模提供白手套引导和支持。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一个B2B支付平台，提供多种付款方式，自动化付款流程，并与会计软件集成以提高效率。
EverAfter
everafter.ai
一次一次数字化接触，扩大客户成功。借助 EverAfter，您可以设计可扩展的、面向客户的界面，引导、吸引和授权您的客户自主工作并实现其目标。与旨在优化内部管理的客户成功平台不同，EverAfter 为企业提供了优化其服务的工具为客户提高生产力和效率，通过产品化入职、持续沟通、学院、QBR、成功计划等计划，确保每次互动都是战略性的、以目标为导向的。通过使用 EverAfter 将您的客户计划产品化，您的客户将能够实现他们期望的结果，从而使您的业务指标得到显着改善。体验加速实现价值、更高的参与率、卓越的设置质量、更高的保留率、增强的客户体验、更高的客户采用率和减少的客户流失。当您从客户开始时，所有这一切都会发生。
Jumppl
jumppl.com
强大而集中的工具，可让您的团队专注和客户了解。 Jumppl阻止您的团队数据在整个地方传播。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Liscio
liscio.me
Liscio是一个安全的云端软件解决方案，简化会计事务所与客户之间的沟通与协作，提供安全消息、文件共享等功能。
Hubflo
hubflo.com
借助品牌客户门户和功能强大且易于使用的应用程序，将您的服务业务提升到一个新的水平。 Hubflo 汇集了运行后台和面向客户的操作所需的所有工具：文件共享、消息传递、任务/项目、提案、计费、CRM 等。通过嵌入、Zapier 和本机集成（Gmail、Outlook、Stripe...）连接到任何事物。 Hubflo 正在为 7 个国家/地区的 1,000 多家企业提供支持，并已从顶级投资者那里筹集了 300 万美元。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues是一个通信与协作平台。它独特的本地功能和企业级安全性的融合提供了无缝的办公室和客户服务体验，可提高生产力，协作，客户满意度和盈利能力。聊天，语音，视频，文件传输，电子签名和更多的生产力工具位于您自己的公司的一个虚拟工作空间中，由Everleagues提供支持。
Arrows
arrows.to
面向客户的入职计划附加到 HubSpot 内的优惠和门票。您是否正在等待客户完成入职？别再等了。 Arrows 是入职、销售和成功团队更快地实现收入并创造满意客户的工具。缩短价值实现时间、提高采用率并释放增长潜力。客户始终知道从注册到成功的过程中接下来会发生什么，并且您的团队可以通过工作流程自动化、电子邮件提醒和深入报告专注于最有价值的工作。
OneSuite
onesuite.io
OneSuite 是您的发展中心，由经验丰富的机构资深人士设计，他们了解现代、具有前瞻性思维的数字机构的具体需求。我们亲眼目睹了处理多个平台、丢失有价值的数据以及努力获得可行的见解所面临的挑战。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 为专业人士及其客户提供交流、分享和保持联系的私人空间。我们主持您的所有交流 - 简化、统一和组织一切。如果您是营销机构、财务专家、婚礼策划师、网页设计师或律师 - 这就是您梦寐以求的客户门户。为什么欢迎空间？因为做生意可能会让您和您的客户变得混乱和不堪重负！主要特点： ✅ 简单组织：带有活动源的私人空间 ✅ 个性化客户体验：自定义品牌 ✅ 轻松交流：文档共享和文件请求 ✅ 节省时间：捆绑包和模板 ✅ 多功能通信：实时聊天、私人聊天、视频通话 ✅ 集中化：文档库 从我们的永久免费版本开始，享受顺畅的业务关系！
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo 为您的企业提供客户门户，帮助您从客户那里收集信息和文档。每个客户都会收到一个唯一的 URL，其中包含您需要从他们那里获得的所有信息的列表。进度条与交通灯系统相结合，意味着您的客户可以控制他们需要共享的信息。自动客户提醒意味着您可以继续处理其他事情，并且当您请求的所有信息都已共享时，您会收到通知。从文本字段、文档上传、多个答案、单选、条件问题、列表和表格中进行选择 - 以您想要的格式获取您需要的信息。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa 客户端门户的构建理念是，作为一家企业，与客户安全地发送和接收文件不应该是痛苦或繁琐的。对于企业及其客户来说，这应该是一种快速、轻松和愉快的体验。通过使用您自己的徽标自定义电子邮件和品牌 Zapa，客户永远不会觉得他们不是在直接与您打交道。提供 30 天无风险试用，快来尝试一下，看看有多么简单！
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解决方案，用于自动化会计实践、提高效率、安全性和生产力。 BrightReturn 的软件致力于改善会计环境，提供了一系列旨在简化工作流程、增强安全性并促进增长的功能。 BrightReturn 的魅力在于其多方面的优势。会计师事务所可以采用先进的实践管理软件来自动执行日常任务，促进无缝沟通并扩大服务范围。这一转型不仅推动业务增长，还提高客户的投资回报，确保在竞争格局中的战略优势。保留员工也将受益。通过自动化工作流程和促进协作，该软件培养了一支更加投入和满意的员工队伍。可用的培训资源有助于提高技能、提高工作满意度和整体员工投资。生产力是 BrightReturn 的另一个标志。该软件的省时功能，加上高效的客户管理、财务监督和协作工具，使公司能够更有效地运营。借助 BrightReturn，可以实现任务自动化、按时完成任务并简化财务管理。 BrightReturn 功能：- * 客户端应用程序和门户：增强客户参与度。 * 人工智能文档管理：安全的数据交换、人工智能数据提取 * 自动化工作流程：解放时间，减少错误。 * 敏捷项目管理：毫不费力地保持领先地位。 * 任务管理：轻松组织。 * 帮助台收件箱：统一客户通信。 * 客户管理：加强关系。 * 广播：强大的团队和客户沟通。 * 服务台：集中的客户支持。 * 时间跟踪：高效的时间管理。 * HRMS：管理团队出勤、休假和假期，并在一处工作。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虚拟机柜是一个完全集成的文档管理系统，具有完整的版本控制和审计跟踪，为那些希望销毁其文书工作并创建无纸化办公室的人提供了安心，同时遵守标准以寻求法律可接受性。 虚拟机柜提供了一个安全的文档商店，并提供许多其他搜索设施，使您的文档更容易找到。它与后台系统完全集成在一起，并有能力将所有形式的电子文件链接回客户记录。 它通过托盘中的用户为扫描文档提供路由设施，从而使组织周围的扫描数据分布，并为希望在使用托管或薄的客户端解决方案时希望扫描的人提供独家的远程扫描设施。 虚拟机柜使您的公司能够控制所有文档，共享信息，提高生产率和安全档案，并立即投资回报率
Service Provider Pro
spp.co
服务提供商Pro是一个客户管理和开票软件，适用于代理商，提供客户门户和集成支付功能，以简化项目和账单管理。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
Clustdoc
clustdoc.com
管理项目前阶段和入职工作流程的新方法。邀请第三方从自定义门户加入您的项目，引导他们完成需要完成的工作，与您的团队一起审查提交的信息，轻松签署合同和保密协议，并通过您的客户管理移动应用程序完成工作！
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite 可自动收集文档繁重的工作流程中的客户信息。通过我们的品牌客户门户为您的客户打造无缝数字体验，包括内置聊天、电子签名、PDF 转换、云存储同步、CRM 集成、自动文本和电子邮件跟进等，让您可以充分利用自己的时间真正重要的地方。受到全球成千上万客户的信赖，了解顶级专业人士用来自动化文档收集的工具。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX是一个客户入职管理工具，通过可自定义任务列表和集成支持，简化新客户的集成过程，提高效率和客户满意度。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一个AI驱动的客户协作工具，提供项目管理、文档创建和客户门户等功能，旨在简化工作流程和提高客户体验。
Onehub
onehub.com
Onehub是一个安全的文件存储和共享平台，适用于各种规模的企业，提供加密保护和自定义选项，支持协作和项目管理。
Planhat
planhat.com
Planhat是一个客户成功平台，提供数据集中管理、工作流程自动化和客户体验增强，支持企业提升客户留存和效率。
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一个云端业务管理平台，整合客户门户、项目管理、CRM等功能，帮助中小企业简化工作流程和客户管理。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay是一个帮助企业创建定制客户门户的平台，方便与客户共享链接和文件，支持项目管理与协作。
vcita
vcita.com
vcita是一款业务管理平台，帮助企业简化日常运营，自动处理支付、约会安排和客户管理，提高客户体验和效率。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft是一个业务软件平台，允许用户使用云数据库创建定制应用，无需大量编码知识，以提高运营效率和适应性。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Dock
dock.us
Dock 是深受客户喜爱的创收平台。您可以通过 Dock 获得什么： 买家和客户工作区 销售内容库 订单表格 带电子签名 安全配置文件 带 NDA Dock 可以轻松设置数字销售室、入职计划、客户门户和项目中心。访问dock.us了解更多信息
Practice
practice.do
实践可以通过简化日程安排和履行、集中客户活动和整合工具来帮助基于客户的企业减少管理工作。专为与承包商和客户合作的企业主而设计。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。