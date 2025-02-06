客户端软件 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户端门户软件充当企业与其客户之间的网关，促进双方之间的远程交互。这些门户为与多个外部利益相关者或客户打交道的企业或组织提供全面的解决方案。它们使企业能够共享和索取文件、提供项目更新和发票、收集反馈以及与客户和利益相关者保持沟通。 客户端门户的具体功能可能会因供应商和预期用例的不同而有很大差异。一些供应商将客户端门户作为可选附件集成到其大型虚拟数据室软件或云内容协作平台中。许多客户门户都配备了项目管理软件中的功能，使客户能够轻松监控项目进度，同时使企业能够确保其客户的透明度。
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Content Snare
contentsnare.com
Content Snare 是吸引客户、收集文档并获得答案的简单方法，无需无休止的来回。它直观且易于使用，是您从客户收集信息时唯一的事实来源。不再迷失在电子邮件、混乱的客户门户和令人困惑的电子表格中。受到全球 1200 多家公司的喜爱，包括会计师事务所、营销机构和专业服务机构。如果您需要客户向您发送信息，Content Snare 可以提供帮助。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT 负担减轻，使您能够增加计费时间并加强与客户的关系。 1000 多家以效率为导向的专业服务公司通过 SuiteFiles 改善其业务（续订率为 99.6%），我们是您的不二之选。通过完整的工作流程解决方案和广泛的集成，将您与行业领先的应用程序连接起来，打破您的运营孤岛。 SuiteFiles 的全面特性和功能专为 10 至 500 人的团队而设计，并考虑到员工的满意度。多年来，我们通过集成、自动化、签名和电子邮件管理完善了适合您的端到端流程的软件，消除了您原本需要的应用程序跳转和多项订阅费用。我们将轻松的第三方共享与尖端的安全性相结合，而不会剥夺您的数据所有权。我们简化了组织、集中和利用您公司日常执行所需信息的复杂性。您应该将工作时间花在服务客户和发展业务上，而不是与文件打交道。因此，我们设计的 SuiteFiles 具有快速、完整的数据迁移和入门功能，让您的团队在短短两天内即可投入运行。此外，我们的智能界面易于使用且始终如一地完善。通过消除不必要的来回、流程延迟、协作开销以及在多个工具之间切换，我们节省的时间会增加。我们的客户报告称，每位员工每周可节省 5 个小时。也就是说，每位员工每年的全职工作时间为 6.5 周！
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可让您在易于使用的客户门户中组织客户通信，这样就不会遗漏或丢失任何内容。它具有干净、简约的设计，重点关注您想要显示的工作：仪表板、Figma 板、幻灯片、视频、报告或其他任何内容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客户端门户中共享它。我们的客户门户是安全的、有组织的、自助服务的。一旦您尝试了 Ahsuite，您将永远不会再回到通过电子邮件发送链接的状态。 Ahsuite 配备了一套专为数字机构构建的强大协作工具。这意味着您可以告别 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因为 Ahsuite 让您只需一次登录即可完成所有操作。通过专业版或代理计划，您还可以访问我们的自由职业者和代理机构的独家网络。因此，您甚至可以使用 Ahsuite 来组建您的团队！入门计划免费提供任务、文件、对话和最多 10 个门户！
OnRamp
onramp.us
OnRamp 是动态客户入职软件，可帮助入职和实施经理简化任何高接触客户入职流程。 OnRamp 的动态入职减少了客户完成步骤的工作量，并减少了团队的手动步骤。其结果是提高了入职效率、成果和客户体验。 为客户提供令人愉快的简单而动态的行动计划。 OnRamp 行动计划根据客户的输入，引导客户完成相关任务、视频、表格、调查、文件以及其他行动和支持，一次一步。 跟踪每一步并收集反馈，让您随时了解客户的进展情况，触发您的后续步骤，并帮助您改进。 * 为您的团队提供针对每位客户的经过验证的行动手册。 * 动态引导并帮助客户完成流程的每一步。 * 获取有关入职效率、结果和体验的报告。 * 优化您的方式，实现可预测、可扩展的客户引导流程。 * 客户入驻速度提高 2 倍，并且无需增加员工人数即可扩展规模。 借助 OnRamp，客户引导和实施经理实际上可以事半功倍，并大规模提供白手套引导和支持。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
EverAfter
everafter.ai
一次一次数字化接触，扩大客户成功。借助 EverAfter，您可以设计可扩展的、面向客户的界面，引导、吸引和授权您的客户自主工作并实现其目标。与旨在优化内部管理的客户成功平台不同，EverAfter 为企业提供了优化其服务的工具为客户提高生产力和效率，通过产品化入职、持续沟通、学院、QBR、成功计划等计划，确保每次互动都是战略性的、以目标为导向的。通过使用 EverAfter 将您的客户计划产品化，您的客户将能够实现他们期望的结果，从而使您的业务指标得到显着改善。体验加速实现价值、更高的参与率、卓越的设置质量、更高的保留率、增强的客户体验、更高的客户采用率和减少的客户流失。当您从客户开始时，所有这一切都会发生。
Jumppl
jumppl.com
强大且集中的工具可让您的团队保持专注并让客户了解情况。 Jumppl 可以阻止您的团队数据到处传播。
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
Liscio
liscio.me
Liscio 是一种基于云的安全 Web 和移动软件解决方案，可简化客户通信和协作。 Liscio 的功能包括安全消息传递、安全文件共享和存储、FirmView、公司对一服务、移动应用程序、前台登录、电子签名等，用加密的、仅限邀请的客户体验平台取代易受攻击的电子邮件和文书工作这使您能够成为客户应得的积极主动、现代化的公司。
Hubflo
hubflo.com
借助品牌客户门户和功能强大且易于使用的应用程序，将您的服务业务提升到一个新的水平。 Hubflo 汇集了运行后台和面向客户的操作所需的所有工具：文件共享、消息传递、任务/项目、提案、计费、CRM 等。通过嵌入、Zapier 和本机集成（Gmail、Outlook、Stripe...）连接到任何事物。 Hubflo 正在为 7 个国家/地区的 1,000 多家企业提供支持，并已从顶级投资者那里筹集了 300 万美元。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一个交流和协作平台。其独特的本地功能和企业级安全性相结合，提供无缝的办公室和客户服务体验，从而提高生产力、协作、客户满意度和盈利能力。聊天、语音、视频、文件传输、电子签名和更多生产力工具都位于您自己公司的一个虚拟工作空间中，由 Everleagues 提供支持。
Arrows
arrows.to
面向客户的入职计划附加到 HubSpot 内的优惠和门票。您是否正在等待客户完成入职？别再等了。 Arrows 是入职、销售和成功团队更快地实现收入并创造满意客户的工具。缩短价值实现时间、提高采用率并释放增长潜力。客户始终知道从注册到成功的过程中接下来会发生什么，并且您的团队可以通过工作流程自动化、电子邮件提醒和深入报告专注于最有价值的工作。
OneSuite
onesuite.io
OneSuite 是您的发展中心，由经验丰富的机构资深人士设计，他们了解现代、具有前瞻性思维的数字机构的具体需求。我们亲眼目睹了处理多个平台、丢失有价值的数据以及努力获得可行的见解所面临的挑战。
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces 为专业人士及其客户提供交流、分享和保持联系的私人空间。我们主持您的所有交流 - 简化、统一和组织一切。如果您是营销机构、财务专家、婚礼策划师、网页设计师或律师 - 这就是您梦寐以求的客户门户。为什么欢迎空间？因为做生意可能会让您和您的客户变得混乱和不堪重负！主要特点： ✅ 简单组织：带有活动源的私人空间 ✅ 个性化客户体验：自定义品牌 ✅ 轻松交流：文档共享和文件请求 ✅ 节省时间：捆绑包和模板 ✅ 多功能通信：实时聊天、私人聊天、视频通话 ✅ 集中化：文档库 从我们的永久免费版本开始，享受顺畅的业务关系！
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo 为您的企业提供客户门户，帮助您从客户那里收集信息和文档。每个客户都会收到一个唯一的 URL，其中包含您需要从他们那里获得的所有信息的列表。进度条与交通灯系统相结合，意味着您的客户可以控制他们需要共享的信息。自动客户提醒意味着您可以继续处理其他事情，并且当您请求的所有信息都已共享时，您会收到通知。从文本字段、文档上传、多个答案、单选、条件问题、列表和表格中进行选择 - 以您想要的格式获取您需要的信息。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa 客户端门户的构建理念是，作为一家企业，与客户安全地发送和接收文件不应该是痛苦或繁琐的。对于企业及其客户来说，这应该是一种快速、轻松和愉快的体验。通过使用您自己的徽标自定义电子邮件和品牌 Zapa，客户永远不会觉得他们不是在直接与您打交道。提供 30 天无风险试用，快来尝试一下，看看有多么简单！
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解决方案，用于自动化会计实践、提高效率、安全性和生产力。 BrightReturn 的软件致力于改善会计环境，提供了一系列旨在简化工作流程、增强安全性并促进增长的功能。 BrightReturn 的魅力在于其多方面的优势。会计师事务所可以采用先进的实践管理软件来自动执行日常任务，促进无缝沟通并扩大服务范围。这一转型不仅推动业务增长，还提高客户的投资回报，确保在竞争格局中的战略优势。保留员工也将受益。通过自动化工作流程和促进协作，该软件培养了一支更加投入和满意的员工队伍。可用的培训资源有助于提高技能、提高工作满意度和整体员工投资。生产力是 BrightReturn 的另一个标志。该软件的省时功能，加上高效的客户管理、财务监督和协作工具，使公司能够更有效地运营。借助 BrightReturn，可以实现任务自动化、按时完成任务并简化财务管理。 BrightReturn 功能：- * 客户端应用程序和门户：增强客户参与度。 * 人工智能文档管理：安全的数据交换、人工智能数据提取 * 自动化工作流程：解放时间，减少错误。 * 敏捷项目管理：毫不费力地保持领先地位。 * 任务管理：轻松组织。 * 帮助台收件箱：统一客户通信。 * 客户管理：加强关系。 * 广播：强大的团队和客户沟通。 * 服务台：集中的客户支持。 * 时间跟踪：高效的时间管理。 * HRMS：管理团队出勤、休假和假期，并在一处工作。
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co 是一款专为成长型机构而设计的客户管理和计费软件。通过白标客户门户获得更满意的客户。通过基于角色的权限控制扩大您的团队。最后，您可以将您的项目、客户和计费全部集中在一个屋檐下。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
Clustdoc
clustdoc.com
管理项目前阶段和入职工作流程的新方法。邀请第三方从自定义门户加入您的项目，引导他们完成需要完成的工作，与您的团队一起审查提交的信息，轻松签署合同和保密协议，并通过您的客户管理移动应用程序完成工作！
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite 可自动收集文档繁重的工作流程中的客户信息。通过我们的品牌客户门户为您的客户打造无缝数字体验，包括内置聊天、电子签名、PDF 转换、云存储同步、CRM 集成、自动文本和电子邮件跟进等，让您可以充分利用自己的时间真正重要的地方。受到全球成千上万客户的信赖，了解顶级专业人士用来自动化文档收集的工具。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一个一体化业务运营平台，包含项目、任务、财务和客户管理的所有基本工具。 Flowlu 为您提供对公司中正在发生的一切的深刻概述。您可以跟踪业务的每个部分，从团队花费的时间和工作量到总体成本和客户发票。
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx 是世界领先的客户引导解决方案，可在您的销售和实施流程之间实现无缝过渡。五年多来，我们成功完成了 300,000 个入职项目，我们知道如何利用我们的智慧来提供一致的客户入职体验。我们的流程旨在推动参与、提高效率并扩大容量，同时不牺牲服务质量。 GUIDEcx 易于集成到您现有的 CRM 中，具有自定义模板、每个角色的不同客户视图、专门构建的集成和强大的报告。我们不仅将您的流程转移到我们的软件上，我们的专业服务团队和盖德大学资源还会在流程的每一步中为您提供指导和支持，以加快实现价值并最大限度地提高您的入职团队的生产力。今天就联系我们，我们可以帮助您将客户引导体验提升到新的高度。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
Onehub
onehub.com
Onehub 是专为任何规模的企业打造的安全文件存储和共享服务。对您的数据进行银行级加密以及我们基于角色的精细权限结构意味着您可以控制谁有权访问您的内容并放心地共享关键业务文件。 Onehub 提供了一套强大的业务工具，例如虚拟数据室、客户端门户、Google 文档集成、自动水印、品牌工作区和自定义协议，以增强和扩展您的文件共享。自定义您的 Onehub 工作区，为内容共享提供更专业、更精美的外观，并创建您自己的客户门户。 Onehub 的虚拟数据室为您最重要的交易提供所需的安全性和隐私性。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析使领导者有信心做出明智的决策，确保业务的增长和繁荣。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay 为您提供统一且易于使用的界面，以便与您的客户和合作伙伴共享所有链接和文档。
vcita
vcita.com
vcita 使您能够通过直观的管理平台专注于发展业务、保持井井有条并提供卓越的客户体验。自动执行耗时的管理任务，例如收款和计费、日程安排、客户提醒和管理 - 通过记笔记并从友好的仪表板查看客户付款历史记录来跟踪您与客户的互动。
VobeSoft
vobesoft.com
每个软件系统都有数据库。这些数据库通常是静态的，为使用这些标准解决方案的组织提供了他们没有使用的功能以及他们无法根据其独特需求进行更改的功能。通常，在遇到很多麻烦的情况下，会采用变通办法来达到最终目标。但最终，这种解决方法的麻烦只会导致挫败感，并且无法最佳地利用软件系统应为您和您的组织提供的优势。当今唯一的静态是组织在不断变化。而且这个改变还不错。它代表了组织的改进。为了适应这种变化，需要一个能够改变和适应组织工作方式的系统来确保增长。这就是 VobeSoft：一个具有动态数据库的软件系统，可配置为无缝地适应任何组织。您（而不是软件）决定如何完成工作、哪些数据重要以及应如何存储这些数据。习惯的背景决定了系统的设置和使用方式。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Dock
dock.us
Dock 是深受客户喜爱的创收平台。您可以通过 Dock 获得什么： 买家和客户工作区 销售内容库 订单表格 带电子签名 安全配置文件 带 NDA Dock 可以轻松设置数字销售室、入职计划、客户门户和项目中心。访问dock.us了解更多信息
Practice
practice.do
实践可以通过简化日程安排和履行、集中客户活动和整合工具来帮助基于客户的企业减少管理工作。专为与承包商和客户合作的企业主而设计。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。