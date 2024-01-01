客户端软件 - 最热门应用

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客户端门户软件充当企业与其客户之间的网关，促进双方之间的远程交互。这些门户为与多个外部利益相关者或客户打交道的企业或组织提供全面的解决方案。它们使企业能够共享和索取文件、提供项目更新和发票、收集反馈以及与客户和利益相关者保持沟通。 客户端门户的具体功能可能会因供应商和预期用例的不同而有很大差异。一些供应商将客户端门户作为可选附件集成到其较大的虚拟数据室软件或云内容协作平台中。许多客户门户都配备了项目管理软件中的功能，使客户能够轻松监控项目进度，同时使企业能够确保其客户的透明度。
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Zoho CRM
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FuseBase
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将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Softr Studio
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Flowlu 是一款适用于各种规模团队的一体化业务管理平台。还没有 Flowlu 帐户？现在免费注册！
SuiteDash
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Copilot
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Copilot 是服务企业的现代客户门户 通过客户门户为客户提供一站式体验，该门户可简化消息传递、支付、文件共享、帮助中心、自定义应用程序访问等。
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Moxo 交互工作空间被世界各地的领先企业用来简化数以百万计的 B2B 项目，从账户注册到账户管理。
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简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
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SuperOkay 为您提供统一且易于使用的界面，以便与您的客户和合作伙伴共享所有链接和文档。
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Dock 帮助销售、客户成功和营销协同工作以增加收入。
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借助面向小型企业的一体化业务管理应用程序推动更多业务并提供优质服务 |
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Onehub 是一款 Web 应用程序，可提供您与合作伙伴、客户、同事和供应商轻松、安全地共享业务信息和文件所需的一切。
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Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
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GuideCX 创建的新客户入门软件让您的生活更轻松。该工具使管理内部团队和更新客户变得轻而易举！
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下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
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MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
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销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Shape Software
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Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
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VobeSoft 让改变变得更有趣。使用我们的模块化无代码软件设置业务流程并生成 360 度视图。
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SPP是一款面向产品化服务机构的客户管理和计费软件。
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简化您的教练业务。 我们帮助教练将笨重、脱节和烦人的系统整合到一个简单的地方。
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收集所需的所有文档、签名和数据的速度提高了 80%。
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Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
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文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT...
Zendo
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Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
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管理项目前阶段和入职工作流程的新方法。邀请第三方从自定义门户加入您的项目，引导他们完成需要完成的工作，与您的团队一起审查提交的信息，轻松签署合同和保密协议，并通过您的客户管理移动应用程序完成工作！
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Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。
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Ahsuite 可让您在易于使用的客户门户中组织客户通信，这样就不会遗漏或丢失任何内容。它具有干净、简约的设计，重点关注您想要显示的工作：仪表板、Figma 板、幻灯片、视频、报告或其他任何内容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客户端门户中共享它。我们的客户门户是安全的、有组织的、自助服务的。一旦您尝试了 Ahsuite，您将永远不会再回到通过电子邮件发送链接的状态。 Ahsuite 配备了一套专为数字机构构建的强大协作工具。这意味着您可以告别 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因为 Ahsuite 让您只需一次登录即可完成所有操作。通过专业版或代理...
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BrightReturn 提供全面的解决方案，用于自动化会计实践、提高效率、安全性和生产力。 BrightReturn 的软件致力于改善会计环境，提供了一系列旨在简化工作流程、增强安全性并促进增长的功能。 BrightReturn 的魅力在于其多方面的优势。会计师事务所可以采用先进的实践管理软件来自动执行日常任务，促进无缝沟通并扩大服务范围。这一转型不仅推动业务增长，还提高客户的投资回报，确保在竞争格局中的战略优势。留住员工也将受益。通过自动化工作流程和促进协作，该软件培养了一支更加投入和满意的员工队伍。可用的培训资源有助于提高技能、提高工作满意度和整体员工投资。生产力是 BrightRetu...
Zapa Client Portal
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Zapa 客户端门户的构建理念是，作为一家企业，与客户安全地发送和接收文件不应该是痛苦或繁琐的。对于企业及其客户来说，这应该是一种快速、轻松和愉快的体验。通过使用您自己的徽标自定义电子邮件和品牌 Zapa，客户永远不会觉得他们不是在直接与您打交道。提供 30 天无风险试用，快来尝试一下，看看有多么简单！
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Welcome Spaces 为专业人士及其客户提供交流、分享和保持联系的私人空间。我们主持您的所有交流 - 简化、统一和组织一切。如果您是营销机构、财务专家、婚礼策划师、网页设计师或律师 - 这就是您梦寐以求的客户门户。为何选择欢迎空间？因为做生意可能会让您和您的客户变得混乱和不堪重负！主要特点： ✅ 简单组织：带有活动源的私人空间 ✅ 个性化客户体验：自定义品牌 ✅ 轻松交流：文档共享和文件请求 ✅ 节省时间：捆绑包和模板 ✅ 多功能通信：实时聊天、私人聊天、视频通话 ✅ 集中化：文档库 从我们的永久免费版本开始，享受顺畅的业务关系！
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OneSuite 是您的发展中心，由经验丰富的机构资深人士设计，他们了解现代、具有前瞻性思维的数字机构的具体需求。我们亲眼目睹了处理多个平台、丢失有价值的数据以及努力获得可行的见解所面临的挑战。
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Everleagues 是一个交流和协作平台。其独特的本地功能和企业级安全性相结合，提供无缝的办公室和客户服务体验，从而提高生产力、协作、客户满意度和盈利能力。聊天、语音、视频、文件传输、电子签名和更多生产力工具都位于您自己公司的一个虚拟工作空间中，由 Everleagues 提供支持。
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Liscio 是一种基于云的安全 Web 和移动软件解决方案，可简化客户通信和协作。 Liscio 的功能包括安全消息传递、安全文件共享和存储、FirmView、公司对一服务、移动应用程序、前台登录、电子签名等，用加密的、仅限邀请的客户体验平台取代易受攻击的电子邮件和文书工作这使您能够成为客户应得的积极主动、现代化的公司。
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Content Snare 是吸引客户、收集文档并获得答案的简单方法，无需无休止的来回。它直观且易于使用，是您从客户收集信息时唯一的事实来源。不再迷失在电子邮件、混乱的客户门户和令人困惑的电子表格中。受到全球 1200 多家公司的喜爱，包括会计师事务所、营销机构和专业服务机构。如果您需要客户向您发送信息，Content Snare 可以提供帮助。
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OnRamp 是动态客户入职软件，可帮助入职和实施经理简化任何高接触客户入职流程。 OnRamp 的动态入职减少了客户完成步骤的工作量，并减少了团队的手动步骤。其结果是提高了入职效率、成果和客户体验。 为客户提供令人愉快的简单而动态的行动计划。 OnRamp 行动计划根据客户的输入，引导客户完成相关任务、视频、表格、调查、文件以及其他行动和支持，一次一步。 跟踪每一步并收集反馈，让您随时了解客户的进展情况，触发您的后续步骤，并帮助您改进。 * 为您的团队提供适用于每位客户的经过验证的行动手册。 * 动态引导并帮助客户完成流程的每一步。 * 获取有关入职效率、结果和体验的报告。 * 优化...