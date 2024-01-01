客户端软件 - 最热门应用 - 科特迪瓦

OnRamp

onramp.us

OnRamp 是动态客户入职软件，可帮助入职和实施经理简化任何高接触客户入职流程。 OnRamp 的动态入职减少了客户完成步骤的工作量，并减少了团队的手动步骤。其结果是提高了入职效率、成果和客户体验。 为客户提供令人愉快的简单而动态的行动计划。 OnRamp 行动计划根据客户的输入，引导客户完成相关任务、视频、表格、调查、文件以及其他行动和支持，一次一步。 跟踪每一步并收集反馈，让您随时了解客户的进展情况，触发您的后续步骤，并帮助您改进。 * 为您的团队提供针对每位客户的经过验证的行动手册。 * 动态引导并帮助客户完成流程的每一步。 * 获取有关入职效率、结果和体验的报告。 * 优化您...