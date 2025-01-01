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清洁服务软件 - 最热门应用

无论是住宅还是企业建筑的清洁服务公司，都利用清洁服务软件来有效管理客户需求并简化运营。该软件有助于优化清洁活动和资源分配，从而降低成本。此外，它还通过确保及时、高质量的服务交付来提高客户满意度。

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。

Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber是一款综合业务管理应用，帮助服务行业管理日常运营任务，包括报价、调度和发票处理。

Breezeway

Breezeway

breezeway.io

Breezeway是一款物业管理平台，帮助协调运营、沟通与验证工作，提升租客体验和管理效率。

ZenMaid

ZenMaid

zenmaid.com

ZenMaid是一款全功能的清洁服务管理软件，简化客户管理、调度和发票处理，提高清洁业务的运营效率和客户满意度。

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

GorillaDesk是一款综合服务管理软件，支持调度、客户管理、发票和付款处理，旨在优化服务型企业的运营。

EyeOnTask

EyeOnTask

eyeontask.com

EyeOnTask是一款云基础的现场服务管理软件，帮助企业管理调度、账单、合同等，提高运营效率。

Turnify

Turnify

turnify.com

Turnify是一款短期租赁物业管理工具，支持任务管理、调度和通信，帮助用户高效管理多平台列表。

Kickserv

Kickserv

kickserv.com

Kickserv是一款现场服务管理软件，帮助企业管理客户、作业、发票和付款，支持移动设备访问和第三方应用集成。

Clean Smarts

Clean Smarts

cleansmarts.com

Clean Smarts 是一款清洁服务管理应用，支持实时沟通、任务跟踪、工单管理和考勤，简化了员工工资审核流程。

OrangeQC

OrangeQC

orangeqc.com

OrangeQC是一款简化质量控制的应用，支持手机填写检查表，自动收集和分析数据，提升团队协作与沟通效率。

ServiceDeck

ServiceDeck

servicedeck.io

ServiceDeck是一个专业的现场服务管理软件，帮助服务提供商简化操作、自动化流程并改善客户联系。

TimeConnect

TimeConnect

timeconnect.net

TimeConnect 是一款多功能的清洁业务管理工具，提供投标、开票、排程、时间记录和位置追踪等功能，性价比高。

Maidily

Maidily

maidily.com

Maidily是一款简单有效的住宅清洁服务调度软件，提供开票、调度、自动客户消息和在线预订等功能。

freshOps

freshOps

getfreshops.com

FreshOps是为商业清洁业务设计的管理软件，提供任务管理、劳动力管理和时间记录功能，以提高效率和服务质量。

ServiceMonster

ServiceMonster

servicemonster.com

ServiceMonster是一款为现场服务专业人员设计的综合业务管理软件，提供客户管理、调度和市场营销功能。

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