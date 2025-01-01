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最热门 最近添加 课堂消息传递软件 - 最热门应用

课堂消息软件增强了父母与学校管理员之间的沟通，主要促进K -12教育者与父母之间的互动。教师可以轻松地分享有关作业，即将发生的事件和其他重要信息的更新。发送消息后，他们经常可以跟踪父母是否已阅读它。 该软件有助于打破沟通障碍，可以在父母和老师之间进行双向交流和多媒体共享，从而支持学校和家庭之间的牢固联系。