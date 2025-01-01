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课堂消息传递软件 - 最热门应用

课堂消息软件增强了父母与学校管理员之间的沟通，主要促进K -12教育者与父母之间的互动。教师可以轻松地分享有关作业，即将发生的事件和其他重要信息的更新。发送消息后，他们经常可以跟踪父母是否已阅读它。 该软件有助于打破沟通障碍，可以在父母和老师之间进行双向交流和多媒体共享，从而支持学校和家庭之间的牢固联系。

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Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology 是一个学习管理系统，支持教师和学生通过一个平台进行沟通和协作，促进教学与学习。

Remind

Remind

remind.com

Remind是一款沟通平台，连接学生和家庭，提供教育支持和在线辅导，助力学习与交流，服务于数百万学生。

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel是一个综合应用，帮助幼儿园和托儿所处理签到、通讯、考核、日常记录、照片和账单等管理功能。

ParentSquare

ParentSquare

parentsquare.com

父母Quare是一个学校与家庭沟通平台，提供通知、在线会议、重要文件及双向互动功能，支持多语言，方便家长获取信息。

Piazza

Piazza

piazza.com

Piazza是一个在线学习平台，学生可以在教师指导下提问、回答和讨论，促进合作与知识共享。

TalkingPoints

TalkingPoints

talkingpts.org

TalkingPoints是一个非营利的双向多语言家庭参与平台，帮助教师与家长之间建立联系，信息可翻译成145种语言。

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark是一个幼儿教育管理应用，提供记录、分享和计划工具，支持教育者与家庭协作，提升儿童学习体验。

SchoolStatus

SchoolStatus

schoolstatus.com

SchoolStatus是一个统一平台，通过数据分析和沟通工具，帮助K-12学校改善学生成绩和出勤率，提高教育效果。

Bloomz

Bloomz

bloomz.com

Bloomz是一个教育通信平台，连接教师和家长，方便沟通、安排会议和志愿服务，支持多语言翻译，促进家校互动。

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