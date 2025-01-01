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课堂管理软件有助于为学生创造更具吸引力的学习环境。 这些工具可以限制在电子设备上分散注意力的应用程序和网站的访问，同时还提供旨在激励课堂和家里学生的互动活动。它们通过高级反馈功能增强了学生的行为和表现。 老师和父母都可以访问许多课堂管理解决方案，使教师可以对每个学生的表现进行全面的看法。这使跟踪进度和设定目标可以与父母共享，以使他们了解。 此外，课堂管理软件可以与学校的学习管理系统（LMS）和学生信息系统（SIS）集成，从而为教育者和父母提供了对学生行为和学术进步的宝贵见解。一些产品也可能属于调查类别。
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PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
Remind
remind.com
Remind是一款沟通平台，连接学生和家庭，提供教育支持和在线辅导，助力学习与交流，服务于数百万学生。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
Classcraft
classcraft.com
Classcraft是一款教育应用，旨在改善学生行为、参与度和出勤率，通过游戏化和个性化学习提升课堂管理。
Socrative Student
socrative.com
苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。
Edmentum
edmentum.com
Edmentum是一个在线学习平台，提供个性化教育支持，帮助教育者和学生实现教育目标，增强学习体验。
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson在线教室是一个支持教师和学生管理教育资源的平台，提供任务创建、进度跟踪和教学材料访问等功能。
Classroomscreen
classroomscreen.com
课堂屏幕是一个教育工具，帮助教师管理课堂和提高学生参与度，提供计时器、随机名称选择和测验等功能。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。
SmartPass
smartpass.app
SmartPass是一个数字化的通行证应用，帮助学生管理出入教室，无需手机，支持虚拟排队和目的地管理，提高学校安全和文化。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。
WeVideo
wevideo.com
WeVideo 是一个多媒体创作工具，帮助教育工作者通过视频项目提升教学效果和互动学习。
iClicker
iclicker.com
iClicker是一款课堂响应系统，增强讲师与学生的互动，支持实时反馈和参与，适用于各种教学风格和学习方式。
Securly
securly.com
Securly是一款云基础网络过滤和监控工具，旨在为学生提供安全的在线环境，阻止不适当内容并监测互联网活动。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool是一个学习平台，支持教师创建并管理课程，促进学习者互动，提供学习分析，帮助提升教育效果。
Acadly
acadly.com
Acadly 是一个课堂互动工具，支持学生实时反馈、数学公式、即时通讯、问答和课堂管理，可在教室内外使用。
LanSchool
lanschool.com
LanSchool是一款课堂管理软件，支持教师实时监控学生屏幕，管理设备，促进安全学习，适用于多种操作系统。
Codio
codio.com
Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。
Dyknow
dyknow.com
Dyknow是一个课堂管理工具，帮助K-12教师实时监控学生设备，阻止分心内容，提高学生参与度和学习效果。
Qustodio
qustodio.com
Qustodio是一款父母控制应用，帮助家庭安全管理孩子的在线活动，包括屏幕时间限制、网站过滤和位置跟踪功能。
Minga
minga.io
Minga是一款中学及高中管理平台，旨在提升学生安全性、参与度和行为，提供数字通行证、活动签到及行为奖励等工具。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一个交互式虚拟教室平台，提供课堂管理、游戏化工具和课程准备，支持在线教学，无需额外软件。
Hāpara
hapara.com
Hāpara是面向纽约K-12学校的课堂管理软件，帮助教师有效管理Google Workspace中的教学和学生学习活动。
Echo360
echo360.com
Echo360是一个教育平台，支持录制、管理和共享教学内容，提供互动学习与评估功能，帮助教育者提升学生参与度。
GoGuardian
goguardian.com
GoGuardian是一款教育技术应用，帮助教师管理课堂，确保学生专注于学习，同时保护他们免受不当内容的影响。
Blocksi
blocksi.net
Blocksi是一款为K-12学校提供基于AI的云解决方案的应用，旨在保护学生在线安全，并提供课堂管理工具。
Boardworks
boardworkseducation.com
Boardworks是一个教育技术平台，为K-12课堂提供交互式教学资源，帮助教师管理课程和评估学生进步。
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus是一款学校管理系统，提供在线成绩管理、考勤追踪和报告生成等功能，方便教师、学校和家长使用。
SchoolMint
schoolmint.com
SchoolMint的Hero应用程序支持学校的行为管理，帮助记录学生行为，并自动通知家庭，增强学校与家庭的联系。
Illumine
illumine.app
Illumine是一个育儿管理软件，帮助幼儿园和日托中心简化日常运营，包括计费、出勤跟踪和家长沟通，提升教育质量和效率。
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud是一款一体化教学平台，旨在提高学生参与度和课堂可及性，提供数据驱动的课堂体验分析及多种教学工具。
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl 是一款互动规划应用，帮助教师与学生直接沟通，管理课堂活动并跟踪学生进展，支持个性化学习。
LiveSchool
whyliveschool.com
LiveSchool 是一款帮助学校建立积极文化的应用，支持1000多所学校提升学生行为表现。
OnCourse Systems
oncoursesystems.com
OnCourse Systems应用将您的社区整合到一个易于使用的平台中，旨在节省时间并支持学生成长。
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio是一个基于网络的教学平台，旨在增强教学效果，提供互动活动和评估，帮助教师高效组织和交付课程。
Squarecap
info.squarecap.com
Squarecap是一款简便的考勤跟踪应用，支持课堂参与，提供即时反馈，并通过动态座位图和实时提问帮助教师了解学生情况。
CampusTrack
campustrack.io
CampusTrack是一款针对K-12学校的SaaS平台，用于简化设备追踪、分配和维护，提高运营效率，确保学生获得必需的技术支持。
Redink
redink.app
Redink 是一款课堂管理应用，帮助教师自动记录分数并与同事协作，节省时间并提高学生成绩。
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