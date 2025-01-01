儿童保育软件 - 最热门应用

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儿童保育软件简化了儿童保育中心和幼儿园的内部运营，处理日程安排、出勤和计费等任务。它还通过消息、通知、警报和反馈增强家长和老师之间的沟通。通过将这些功能集中在一个平台上，该软件简化了进度报告、计费发票、学生档案和其他重要文档的创建和更新。此外，它还通过技术和移动设备提高家长参与度并改善课堂管理。该软件通常基于云，与现有移动设备集成，并与会计和学生信息系统一起工作，通常包括数字访客管理功能。
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brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel是一个综合应用，帮助幼儿园和托儿所处理签到、通讯、考核、日常记录、照片和账单等管理功能。
KidKare
kidkare.com
KidKare是一款帮助儿童护理提供者管理USDA食品项目合规性的应用，提供自动索赔处理和详细记录追踪功能。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Procare
procaresoftware.com
Procare是一款儿童保育管理软件，提供出勤跟踪、收费管理和沟通工具，帮助托儿中心简化管理流程。
Famly
famly.co
Famly是一款支持早期教育者与家庭合作的管理平台，简化育儿工作和沟通，包括出勤、收费和信息更新功能。
Nimble
nimble.com
Nimble是一款专注于关系管理的CRM，支持自定义联系人记录与Kanban工作流程，简化客户信息管理，集成Microsoft 365和Google Workspace。
OWNA
owna.com.au
OWNA是一款综合儿童保育管理应用，帮助托儿中心满足合规、管理人员、促进与父母沟通。
ChildDiary
childdiary.net
ChildDiary是一款数字工具，帮助记录儿童日常活动和情感状态，促进父母与看护人之间的沟通。
Kindertales
kindertales.com
Kindertales是一款基于云的育儿管理软件，简化日托和学前班的运营，支持沟通、出勤跟踪和托儿支付处理。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一款云端学费管理系统，自动化账单支付、简化报名和信息管理，适用于学校和课后项目，支持在线支付和实时沟通。
Educa
geteduca.com
Educa应用旨在为儿童提供探索周围世界的机会，支持早期学习和探索，帮助他们建立终身学习的基础。
Kaymbu
kaymbu.com
Kaymbu是一个支持早期教育机构的家庭互动和课堂文档工具，提供沟通、文档共享和家长参与的功能。
Whally
whally.com
Whally是一个帮助早期教育工作者和儿童护理专业人士管理学校和托儿所的应用，简化行政任务和家长体验。
LineLeader
lineleader.com
LineLeader是一个育儿中心管理平台，简化运营，增强家庭参与，提供CRM、CMS及沟通工具，支持学生管理和合规性。
Illumine
illumine.app
Illumine是一个育儿管理软件，帮助幼儿园和日托中心简化日常运营，包括计费、出勤跟踪和家长沟通，提升教育质量和效率。
Wonderschool
wonderschool.com
Wonderschool 是一个为教育工作者和创业者提供托儿业务管理和支持的应用，帮助他们创建、运营和发展托儿服务。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula是一款在线注册、支付和课程管理系统，旨在简化教育和娱乐项目的行政任务，提供便捷的报名和管理工具。
Parenta
parenta.com
Parenta是一款获奖的托儿所管理软件，帮助保育员简化日常管理、员工管理、发票处理和数据安全。
Child Paths
childpaths.ie
Child Paths 是一个平台，旨在帮助合规、简化运营、方便与家长沟通，并提升儿童的学习体验，适用于幼儿到青少年。
kidsday
kidsday.com
KidsDay应用程序简化育儿管理，提供出勤跟踪、家长沟通、个性化学习和日常操作管理工具。
CloudBB
cloudbb.com
CloudBB简化了学生入学、接送及最终发票等流程，确保各方透明度。
HubHello
hubhello.com.au
HubHello 是专注于澳大利亚早期儿童教育和护理领域的网络平台，通过数据驱动的方法提升团队效率和客户服务。
ChildFriendly Pro
childfriendlypro.com
ChildFriendly是一款儿童保育管理软件，旨在帮助用户高效管理儿童照护业务。
KinderPass
kinderpass.com
KinderPass是一款综合管理软件，旨在帮助育儿中心简化日常运营、跟踪儿童发展并促进家长与照顾者之间的沟通。
KigaRoo
kigaroo.de
KigaRoo是一款管理托儿中心的应用，提供员工管理、父母沟通和等待名单组织等功能，确保数据安全。
Kangarootime
kangarootime.com
Kangarootime是一款育儿管理应用，简化日托中心运营，提供出勤跟踪、员工安排和家长沟通工具，提升管理效率。
Lillio
lillio.com
Lillio是一款育儿管理应用，简化行政任务，促进家庭与教育者之间的沟通，并提供活动记录和出勤管理等功能。
Virtuclock
virtuclock.com
VirtuClock是一款便捷的幼儿园管理应用，提供学生注册、考勤追踪、自动计费和家长通知等功能，帮助提高管理效率。
Kiddo
kiddosoftware.com
Kiddo提供儿童保育中心的候补名单软件，支持多个地点注册并可导入现有候补名单，简化与家长的日常沟通。
HoppingIn
hoppingin.com
HoppingIn 是一个应用，允许用户出售未使用的托儿所名额，通过汇总用户添加的空位和家长报告的缺席情况。
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy是一款注册管理软件，简化业务的注册流程，集成客户数据、支付处理和文档签署，提升管理效率。