Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 儿童保育软件 - 最热门应用

儿童保育软件简化了儿童保育中心和幼儿园的内部运营，处理日程安排、出勤和计费等任务。它还通过消息、通知、警报和反馈增强家长和老师之间的沟通。通过将这些功能集中在一个平台上，该软件简化了进度报告、计费发票、学生档案和其他重要文档的创建和更新。此外，它还通过技术和移动设备提高家长参与度并改善课堂管理。该软件通常基于云，与现有移动设备集成，并与会计和学生信息系统一起工作，通常包括数字访客管理功能。