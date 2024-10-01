个人人工智能聊天机器人 - 最热门应用 - 智利

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个人人工智能聊天机器人是智能虚拟助手，旨在以个性化和对话的方式与个人进行交互。这些聊天机器人利用人工智能 (AI) 算法来理解自然语言输入并提供相关响应、帮助或信息。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Meta AI
meta.ai
使用 Meta AI 助手来完成工作，免费创建 AI 生成的图像，并获得任何问题的答案。 Meta AI 基于 Meta 最新的 Llama 大语言模型构建，并使用 Emu，我们的...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Pi
pi.ai
Pi，您的个人人工智能：一个聪明且支持性的伴侣，24/7 来认识一下 Pi，你自己的个人人工智能，由 Inflection AI 为你带来。 Pi 不仅仅是另一个聊天机器人；这是个人智能的一次飞跃，旨在随时为您服务，并随着每次对话而不断发展。
Poe
poe.com
快速、有用的人工智能聊天。与 ChatGPT、GPT-4o、Claude 3 Opus、DALLE 3 以及数百万其他人交谈 - 全部在 Poe 上。
Chat AI
gtchat.ai
欢迎使用 CHAT AI，这是一款人工智能聊天机器人，它使用最新的自然语言处理技术与您进行智能且引人入胜的对话。只需输入您的消息，CHAT AI 就会周到且个性化地回复。 无论您是想撰写长篇内容（散文、电子邮件、文章等）、谈论时事、分享您的想法和感受，还是进行随意的对话，CHAT AI 都可以倾听您的声音并与您互动。凭借不断发展的AI技术，
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智能网络副驾驶
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。
HuggingChat
huggingface.co
探索 HuggingChat - 一个免费的革命性平台，将您与先进的人工智能联系起来！ 通过 HuggingChat 释放一流人工智能的潜力，HuggingChat 是一款非凡的应用程序，旨在促进用户与来自 Mistral AI、Meta 和 Google 等多家提供商的多个突破性大型语言模型 (LLM) 之间的无缝通信。 以下是一些令人兴奋的应用场景： • 激发创造力：轻松生成新颖的礼物建议、设计定制派对邀请函或为亲人设计难忘的体验。 • 专家指导：获得有关撰写有说服力的销售宣传、制定战略愿景或掌握特定行业知识的宝贵见解。 • 教育和丰富：揭开复杂主题的神秘面纱，深入研究历史事...
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat 是一项由 AI 驱动的私人聊天服务，目前支持 OpenAI 的 GPT-3.5 和 Anthropic 的 Claude 聊天模型。
gptomni.ai
gptomni.ai
免费 ChatGPT Omni：gptomni.ai 通过模型 GPT4o 为 AI 对话提供免费、方便、用户友好的在线聊天 UI。
Grok
twitter.com
Grok 是一款模仿《银河系漫游指南》的人工智能，因此几乎可以回答任何问题，更难的是，它甚至可以建议要问什么问题！ Grok 是 X（以前称为 Twitter）的人工智能聊天机器人。
Le Chat
mistral.ai
Mistral AI 将前沿人工智能掌握在您手中。 面向开发人员和企业的开放且可移植的生成式人工智能。
GroqChat
groq.com
GroqChat 是一个人工智能驱动的聊天界面，可促进与用户的对话交互，提供有关一系列主题的答案和帮助。
Unleash Chat
unleashed.chat
一键部署您自己的聊天。 拥有您的数据。开源模型。私人的。未经审查。快速地。 Unleashed Chat 是一项人工智能聊天机器人服务，其设计时充分考虑了真正的隐私。它以其实时 Nostr 数据查询和高级上下文嵌入功能而脱颖而出。这包括学习大型数据文件、文本和 PDF 格式。它允许通过闪电网络进行比特币支付，以保证隐私和速度。该平台采用最新的开源模型，优先考虑未经审查的选项。目前提供 Mistral 7B、WizardLM 33B 和 Synthia 70B，未来还会推出更多尺寸，例如 180B。尝试一下！
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
欢迎来到 Keymate.AI 终极聊天机器人！ 这是一个使用 Keymate.AI 互联网搜索插件和 GPT-4 128K 构建的 AI 聊天机器人。基本上是一个 ChatGPT，可以处理来自网络的约 80000 个单词！
Teletyped
teletyped.com
Teletyped 让您可以访问 ChatGPT、Claude、Mistral 等 AI 聊天机器人的漂亮用户界面。