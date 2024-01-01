个人人工智能聊天机器人 - 最热门应用 - 安圭拉

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个人人工智能聊天机器人是智能虚拟助手，旨在以个性化和对话的方式与个人进行交互。这些聊天机器人利用人工智能 (AI) 算法来理解自然语言输入并提供相关响应、帮助或信息。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Poe
poe.com
快速、有用的人工智能聊天。与 ChatGPT、GPT-4o、Claude 3 Opus、DALLE 3 以及数百万其他人交谈 - 全部在 Poe 上。
Meta AI
meta.ai
使用 Meta AI 助手来完成工作，免费创建 AI 生成的图像，并获得任何问题的答案。 Meta AI 基于 Meta 最新的 Llama 大语言模型构建，并使用 Emu，我们的...
Chat AI
gtchat.ai
欢迎使用 CHAT AI，这是一款人工智能聊天机器人，它使用最新的自然语言处理技术与您进行智能且引人入胜的对话。只需输入您的消息，CHAT AI 就会周到且个性化地回复。 无论您是想撰写长篇内容（散文、电子邮件、文章等）、谈论时事、分享您的想法和感受，还是进行随意的对话，CHAT AI 都可以倾听您的声音并与您互动。凭借不断发展的AI技术，
Pi
pi.ai
Pi，您的个人人工智能：一个聪明且支持性的伴侣，24/7 来认识一下 Pi，你自己的个人人工智能，由 Inflection AI 为你带来。 Pi 不仅仅是另一个聊天机器人；这是个人智能的一次飞跃，旨在随时为您服务，并随着每次对话而不断发展。
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智能网络副驾驶
Grok
twitter.com
Grok 是一款模仿《银河系漫游指南》的人工智能，因此几乎可以回答任何问题，更难的是，它甚至可以建议要问什么问题！ Grok 是 X（以前称为 Twitter）的人工智能聊天机器人。
Le Chat
mistral.ai
Mistral AI 将前沿人工智能掌握在您手中。 面向开发人员和企业的开放且可移植的生成式人工智能。
GroqChat
groq.com
GroqChat 是一个人工智能驱动的聊天界面，可促进与用户的对话交互，提供有关一系列主题的答案和帮助。
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。
HuggingChat
huggingface.co
探索 HuggingChat - 一个免费的革命性平台，将您与先进的人工智能联系起来！ 通过 HuggingChat 释放一流人工智能的潜力，HuggingChat 是一款非凡的应用程序，旨在促进用户与来自 Mistral AI、Meta 和 Google 等多家提供商的多个突破性大型语言模型 (LLM) 之间的无缝通信。 以下是一些令人兴奋的应用场景： • 激发创造力：轻松生成新颖的礼物建议、设计定制派对邀请函或为亲人设计难忘的体验。 • 专家指导：获得有关撰写有说服力的销售宣传、制定战略愿景或掌握特定行业知识的宝贵见解。 • 教育和丰富：揭开复杂主题的神秘面纱，深入研究历史事...
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat 是一项由 AI 驱动的私人聊天服务，目前支持 OpenAI 的 GPT-3.5 和 Anthropic 的 Claude 聊天模型。
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
欢迎来到 Keymate.AI 终极聊天机器人！ 这是一个使用 Keymate.AI 互联网搜索插件和 GPT-4 128K 构建的 AI 聊天机器人。基本上是一个 ChatGPT，可以处理来自网络的约 80000 个单词！
gptomni.ai
gptomni.ai
免费 ChatGPT Omni：gptomni.ai 通过模型 GPT4o 为 AI 对话提供免费、方便、用户友好的在线聊天 UI。
Teletyped
teletyped.com
Teletyped 让您可以访问 ChatGPT、Claude、Mistral 等 AI 聊天机器人的漂亮用户界面。
Unleash Chat
unleashed.chat
一键部署您自己的聊天。 拥有您的数据。开源模型。私人的。未经审查。快速地。 Unleashed Chat 是一项人工智能聊天机器人服务，其设计时充分考虑了真正的隐私。它以其实时 Nostr 数据查询和高级上下文嵌入功能而脱颖而出。这包括学习大型数据文件、文本和 PDF 格式。它允许通过闪电网络进行比特币支付，以保证隐私和速度。该平台采用最新的开源模型，优先考虑未经审查的选项。目前提供 Mistral 7B、WizardLM 33B 和 Synthia 70B，未来还会推出更多尺寸，例如 180B。尝试一下！