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聊天机器人软件 - 最热门应用

聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

AWS控制台是管理AWS云服务的界面，用户可以监控和优化资源，支持多账户登录和与多种AWS服务的集成。

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。

Podium

Podium

podium.com

讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic是一款AI写作工具，帮助用户创建高质量内容，支持多种类型，并与多种平台集成，优化SEO和品牌语音。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool 商务是一款集成WhatsApp业务解决方案的应用，提供API、聊天机器人、CRM及自动化工具，帮助企业高效管理客户关系。

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ 是一个客户 engagement 平台，提供实时聊天、访客追踪与分析，帮助企业与客户即时互动并提升销售转化率。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot 是一个允许用户快速创建聊天机器人并自动化任务的平台，支持多种渠道和自定义选项，便于改善客户互动体验。

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat是一款对话互动解决方案，支持多渠道客户沟通，提供无代码聊天机器人，帮助企业实现自动化和个性化服务。

WATI

WATI

wati.io

WATI是一个基于WhatsApp Business API的客户沟通平台，提供自动消息、聊天机器人和共享收件箱，帮助企业管理客户互动。

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SitesGPT是一款基于网页的站点构建软件，利用人工智能快速创建专业网站，整个过程少于1分钟，且完全免费。

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot是一个为Twitch、YouTube和Trovo设计的聊天机器人，通过自动化管理聊天，增强观众互动和体验。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT是一款无代码聊天机器人构建器，帮助企业快速创建和训练定制化的聊天解决方案，提升客户体验并提高运营效率。

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。

AITable

AITable

aitable.ai

AITable是一个无代码的AI开发平台，允许用户通过一键创建个性化的ChatGPT，提供24/7客户服务或企业助手。

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT是一款帮助企业创建定制化聊天机器人的平台，整合多种数据源，提供准确和个性化的客户互动。

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody是一个智能AI助手，可以基于公司数据进行训练，提供业务支持、即时答案和创意建议，增强团队效率。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Chatbot Builder AI是一个平台，用户可以创建和部署聊天机器人，提供自定义功能和多渠道支持，旨在改善客户体验。

Norby AI

Norby AI

norby.io

Norby AI是一款为企业提供AI驱动的聊天机器人，支持网站24/7客户咨询，响应快速准确，设置简单，提升客户服务体验。

Engati

Engati

engati.com

Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat是一款用于在线企业的实时聊天应用，支持多语言和跨平台沟通，集成聊天、电话、邮件等客户互动。

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer 是一个 AI 驱动的个人助手平台，整合多种先进 AI 模型，提供定制解决方案，支持移动应用、网页和浏览器扩展。

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip是一个电子商务平台，帮助用户销售数字下载、在线课程及实物产品，提供简单的商店建立和交易处理功能。）

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Zappr.AI 是一个应用，用户可以上传 PDF 文档或提供网站链接，生成一个基于 AI 的聊天机器人，回答与文档相关的问题。

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere是一个企业级AI平台，提供可定制的AI工具和解决方案，支持多种功能，保证数据安全，提升业务效率。

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified 是一个连接 Salesforce 的管道生成平台，帮助销售团队通过公司网站识别买方意图并进行实时销售对话。

Wonderchat

Wonderchat

wonderchat.io

Wonderchat是一个AI聊天机器人生成器，用户通过上传网站链接创建自定义GPT聊天机器人，以回答与链接相关的问题。

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。

Atom

Atom

atomchat.io

Atom是一款AI驱动的WhatsApp聊天机器人解决方案，帮助企业生成合格线索、自动化工作流并整合CRM。

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport是一款综合性消息平台，提供实时聊天、聊天机器人和知识库，帮助企业与客户互动，提高销售和服务水平。

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Chatbit是一款无编码工具，帮助用户快速创建自定义AI聊天机器人，支持数据定制、外观调整和个性化设置。

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo是一个集中式工作空间，用户可以创建调查、网页应用和客户门户，方便地收集和管理数据。

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。

re:tune

re:tune

retune.so

re:tune是一个无代码AI应用程序构建平台，支持定制聊天机器人和多种集成功能，适合各类企业使用。

Robofy

Robofy

robofy.ai

Robofy是一个AI聊天机器人构建器，可以集成到网站上，利用网站内容自动回答访客问题，提供24/7客户支持。

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow是一个AI驱动的全渠道对话平台，帮助企业通过各种消息渠道与客户无缝互动，实现个性化客户体验。

CloudKarafka

CloudKarafka

cloudkarafka.com

CloudKarafka是一款托管的Apache Kafka服务，简化Kafka的部署和管理，支持高通量数据处理和实时应用程序开发。

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones 提供 AI 电话代理，为企业接听电话，确保不漏接客户来电，并能自动拨打电话进行跟进。

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode是一个AI聊天机器人构建器，允许用户根据自己的数据（如网站和文件）训练聊天机器人，以进行自然对话和回答问题。

Drift

Drift

drift.com

Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

ChatWizard 是一个平台，帮助企业创建自定义 AI 聊天机器人，支持多语言和数据集成，提供 24/7 客户支持。

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。

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