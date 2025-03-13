聊天机器人软件 - 最热门应用

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聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。