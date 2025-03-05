聊天机器人软件 - 最热门应用 - 乌克兰

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聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Gleen AI
gleen.ai
在格伦，我们的使命是让客户的客户满意。 Glenen AI 是世界上最准确、最有能力的客户成功团队生成式人工智能。我们的生成式人工智能不会产生幻觉，可以在不到 2 小时内完成部署，与领先的帮助台解决方案集成，不仅仅是通过采取行动来回答问题，还可以自动统一零散的知识。 Glenen 总部位于加利福尼亚州普莱森顿，我们的团队包括来自 LinkedIn、微软、Uber、Facebook、西门子、埃森哲和麦肯锡公司的资深人士。
Qualified
qualified.com
资格是使用Salesforce的收入团队的管道生成平台。领先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有资格通过利用其最大的销售和营销资产（公司网站）来发展其管道，以识别最有价值的买家，可识别购买者的意图，以及立即购买者的意图，以及立即识别的信号开始销售对话。使用合格的客户报告的销售会议增加了10倍，潜在客户转换增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基础上，将网站与Salesforce数据联系起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20个类别中排名第一。合格的总部位于旧金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley领导，并由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures资助。要了解更多信息，请访问合格网站。
Zowie
getzowie.com
Zowie 使在线销售的公司能够使用强大的自动化技术转移门票，通过全渠道收件箱关心客户，并使用增强的客户环境销售更多产品。 Zowie 可以充当您的独立客户服务系统，也可以通过自动化技术增强您当前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及许多其他工具。 * 免费分析您的自动化潜力 |知道你要买什么！ * 免费全渠道收件箱 |节省技术费用。 * 大量集成 |与 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 连接，将您的自动化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 周内转移多达 60% 的重复问题，并将解决时间缩短 67%。 2. 关怀——使代理人能够解决复杂的案件并将 CSAT 提高 12%。 3. 销售 – 检测购买意图并转化最多 40% 的客户。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
CustomGPT
customgpt.ai
通过 CustomGPT 体验个性化 AI 的优势：通过针对您的内容进行训练的 AI 获得独特的见解和解决方案
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是扩大对话式人工智能和全渠道客户沟通的范围，使企业能够释放其未开发的潜力并实现无与伦比的可扩展性。 凭借其 AI 全渠道功能，Glassix 重塑了客户旅程。我们超越时间界限，在每个接触点满足客户需求，甚至在休眠时间也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信赖，利用其变革性技术推动任务向前发展。 借助 Glassix，管理客户互动从未如此简单。我们的统一收件箱消除了对多种工具的需求，简化了工作流程管理并减少了开支。从人工智能驱动的聊天机器人到个性化问候，让您的客户在一处保持参与。 Glassix 是人工智能驱动的统一消息平台，可让您的客户对话在任何数字渠道上保持连接 - 即时消息应用程序和短信、电子邮件对话、网站或应用程序上的实时聊天以及社交媒体消息。 该安全平台提供了作为订阅服务提供的强大功能集，并配有可视化无/低代码聊天机器人工具，无需任何技术知识即可开始使用。客户可以利用 GPT-4 提供的对话式 AI 功能立即投入使用，或者利用 Glassix API 构建高度定制的体验。 Glassix 与全球集成合作伙伴网络合作，为不断增长的知名品牌、高增长企业和小型企业等客户群提供服务。 体验 Glassix 改进交互的强大功能，让您能够提供卓越的客户体验。告别手动任务，节省您的宝贵时间。借助我们的自动化功能，对话可以轻松进行，让您的客户惊叹不已。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Whatstool Business
whatstool.business
WhatSul Business是一个多合一的WhatsApp业务解决方案，我们的产品包括官方WhatsApp API，聊天机器人，基于WhatsApp的CRM，自动化，与许多工具等集成等。 Whatstool团队专注于为WhatsApp和在WhatsApp上经营业务或营销的小型企业建立工具。我们正在构建更多的应用程序，例如WhatsSave，可以帮助企业保留新的数字来利用它们的增长。
Desku
desku.io
Desku 处于人工智能驱动的客户支持领域的前沿，专注于为电子商务和 SaaS 行业设计的解决方案。该公司的目标是通过专注于提高效率、增强用户体验和企业级可靠性来转变客户服务行业。 Desku 提供的产品 * 人工智能驱动的自动化：Desku 的人工智能驱动的聊天机器人和自动化实用程序可显着减少支持工作量。 * 共享收件箱：Desku 提供闪电般快速、用户友好、人工智能增强型收件箱，针对现代支持团队进行了优化。 * 知识库：Desku 提供易于创建的知识库，为客户提供自助服务选项。 * 实时聊天：Desku 的实时聊天功能允许与客户进行实时、无缝的沟通。 为什么企业信任 Desku * 该平台受到 1000 多个支持代理和 350 家企业的信任。 * Desku 有助于减少高达 50% 的支持查询。 * 公司帮助降低了 40% 的支持成本。 集成功能 - Desku 允许无缝集成现有工具，以提高团队生产力。该平台支持 30 多个集成应用程序，并提供由实时客户数据支持的自定义操作。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款类似于 ChatGPT 的智能 AI 助手，但还有一个额外的好处，那就是能够根据您的业务、团队、流程和客户数据对其进行培训。您可以使用 Cody 作为员工以多种方式支持您的团队： * 通过分析公司积累的文档并充当流程专家，为业务问题提供即时答案。 * 通过提供即时答案、想法和现成的工作来提高员工效率，帮助您的团队更智能地工作。 * 使用支持文档解决问题并发现数字工具的隐藏功能。 * 根据您过去与 Cody 对话的背景，集思广益并提供建议。 要使用Cody，您可以上传公司的文件、文档和数据来构建您自己的定制知识库。然后，科迪使用这些信息来提供量身定制的响应。 Cody 可以集成到各种工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、网站等。 该平台强调先进的数据安全和隐私，具有 AWS 加密、SOC II 合规性和可定制访问控制等功能。 Cody 旨在通过提供经过特定业务环境培训的人工智能助手来增强团队能力。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代实时聊天解决方案，结合了人工智能和人类智能的力量，通过实现高度个性化的客户对话来提供终极客户体验。 我们的对话式人工智能既充当一线自助客户礼宾员，帮助客户自助，又充当漂亮的虚拟助理，帮助提高客户服务代理的效率。 Heyday 直观的客服中心可在任何设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以取悦客户。 通过全盛时期，您可以： * 自动回答一线客户服务查询、确定客户资格并自动分类更复杂的问题，将其上报给合适的客服人员 * 与统一的团队收件箱协作，提供卓越的客户体验 * 借助强大的电子商务集成，直接在聊天中即时创建购物车 * 收集有价值的客户见解来丰富您的 CRM * 创建模板或利用人工智能推荐的快速回复来提高您的效率并节省时间 * 通过订单跟踪通知、产品追加销售、客户满意度调查等，在高度个性化的水平上重新定位客户。 * 自定义您的代理通知，让您不错过任何一个节拍 * 还有更多！ Heyday 正在开创实时聊天的新时代。立即下载，为您的客户服务团队提供人工智能超能力。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天网站，聊天机器人的设计者。 * 网站聊天。 * 聊天机器人的构造函数。 * 聊天机器人的开发。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款实用的帮助台软件，可为来自电子邮件、网络、电话和社交媒体的客户请求提供多渠道支持。 HappyFox 与会计、客户反馈、CRM、商务等业务应用程序集成。该应用程序的 iOS、Android 和 Windows 版本可通过智能手机和平板电脑提供支持。社区论坛和知识库帮助客户提供即时支持并相互联系。
SharurAI
sharurai.com
SharurAI 是人工智能应用程序构建领域的活跃参与者，提供按需人工智能聊天机器人服务，正在改变企业与客户互动的方式。 SharurAI 专注于尖端人工智能技术，专门针对各行业企业的独特需求打造定制人工智能聊天机器人。 我们的使命是利用人工智能的力量来增强客户互动、提高效率并推动增长。我们为自己能够创建人工智能聊天机器人而感到自豪，这些机器人可以无缝集成到您现有的系统和流程中，提供个性化且高效的客户支持、销售协助等。 在 SharurAI，我们了解每项业务都是独一无二的，这就是为什么我们与客户密切合作，开发符合其特定目的和目标的人工智能聊天机器人。无论您是希望简化运营、提高客户满意度还是推动销售，我们的人工智能专家团队都可以帮助您实现愿景。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com 是一个促进就广泛主题进行参与讨论和对话的平台。它是一个虚拟的聚会场所，来自不同背景的人们可以聚集在一起分享想法、寻求建议并与具有相似兴趣的其他人建立联系。无论您是想深入探讨技术、探索错综复杂的文学，还是只是随意开玩笑，Stackchat.com 都可以提供有意义的互动空间。凭借其用户友好的界面和强大的社区，它是一个交流知识、建立友谊和庆祝好奇心的地方。立即加入 Stackchat.com 的对话吧！
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容审批和团队的集中可见性和控制意味着大规模保护品牌资产。 * 衡量重要事项：通过可配置的仪表板和数据导出，将您的社交绩效转化为对您的业务重要的指标。 * 危机管理：通过使用实时数据和自定义通知了解危机何时出现以及如何以及何时参与，从而掌控任何危机。 * 竞争情报：制定竞争基准并跟踪竞争对手的活动，以确保有意义的品牌差异化。
Selz
selz.com
Selz 是一个简单的电子商务平台，使您能够创建在线商店、从现有网站进行销售或通过社交网络进行销售。 Selz 为您提供建立在线形象、销售产品、向客户营销和跟踪销售所需的所有工具。 Selz 非常适合想要销售实体产品、数字产品和服务的个人和小型企业。要了解更多信息，请访问 www.selz.com。
Chatling
chatling.ai
利用人工智能驱动的聊天机器人为您的企业提供支持，提高客户满意度、推动销售、即时响应并节省您的时间 - 所有这些都无需具备编码专业知识。 Chatling 可帮助您立即构建自定义聊天机器人并部署到任何网站，而无需涉及任何编码。
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple 是一个用于入站销售和支持的人工智能代理，它与您的网站访问者互动以了解他们的需求。它为他们的问题提供了清晰的答案，展示了您的企业提供的价值，帮助您通过个性化电子邮件跟进并指导他们进行购买（如果不是当时、很快或以后）。 * 推广您的产品和服务 * 确保优质潜在客户 24/7 全天候流入您的 CRM * 预订与合格领导的会议 * 了解访客的需求和愿望 * 通过超个性化的电子邮件转换潜在客户 这就是 Chatsimple - 您网站的自主销售代理
Responsa
responsa.ai
Responsa 是用于下一代客户和员工体验的 ChatBot 和对话式 AI 平台。即用型、可扩展、多渠道，并与最新的生成式人工智能技术集成。虚拟助理随时为您的客户、员工、帮助台和联络中心代理提供服务，可快速配置并与您的所有业务系统和渠道集成。 此外，Responsa 的专家团队致力于实现人工智能的定制企业项目，旨在改善服务并优化公司流程。 Responsa 利用市场上最好的人工智能技术提供量身定制的解决方案，满足各个行业客户的特定需求，帮助他们创造独特的个性化体验、降低成本、优化流程并改善客户和员工体验。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用于客户支持的人工智能会话聊天机器人构建器。AIChatbot 使您能够创建根据您自己的数据进行训练的自定义 GPT 聊天机器人。这是通过上传您的网站 URL、PDF 文件或站点地图来实现的。 AIChatbot 可以用多种语言回复客户询问，并提供将聊天机器人小部件直接嵌入到您的网站上的便利
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客户支持平台公司，总部位于香港。该公司成立于2014年，目前拥有80多名员工，为32个国家和地区的12,000家客户提供服务。 它专为热衷于客户关系和满意度的公司而设计，使其更加强大、个性化和高效。我们的目标是通过为公司提供易于使用的 20 多种语言的所有工具和技术基础设施，促使他们提供强大的支持、成熟的服务和积极的参与。 AIhelp 是一个人工智能客户支持平台，用于移动和网络的消息传递和操作，包括许多客户支持功能，例如应用内消息传递、人工智能聊天机器人、自动检查表单、推送通知、警报、Spotlight、应用程序索引等等。 它使您能够使用机器学习进行强大的基于云的分析来提供个性化支持，以提高排名和保留率并立即解决客户问题，并且它可以高效地理解大量数据，从而使客户保持快乐和满意。
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot 是用于智能交互式对话的终极人工智能聊天机器人解决方案。借助这项尖端技术，他们提供了可定制的基于文本的聊天机器人，可以与他们的品牌无缝融合，满足他们的独特需求。这个强大的工具旨在吸引来自全球各个角落的访问者，将每次互动转化为转化的黄金机会。但 LouiseBot 不仅仅是一个聊天机器人，它还是他们走向国际成功的门票。告别语言障碍，向全球观众问好。借助这个聊天机器人，他们可以完美地定制对话，确保每位访客都能得到个性化的关注和卓越的客户体验。提高转化率并以前所未有的方式与客户建立联系，这种先进的人工智能技术可以实时理解并响应客户的对话，提供根据他们的个人需求量身定制的精确解决方案。与人类代理不同，这个不知疲倦的聊天机器人永远不会疲倦，全年每天提供 24/7 支持。在 LouiseBot 的帮助下，提升客户服务体验并保证为客户提供全天候帮助。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基于人工智能的客户参与平台。它使用户能够向手机用户发送短信。它通过对话界面提供自动化的客户支持和参与，以提高用户体验和满意度。它使用户能够通过集成 WhatsApp 业务 API 发送和接收消息来提供双向通信。
Scotty AI
scottytechnologies.com
来认识一下 Scotty，它是您的一体化对话式 AI 解决方案，涵盖从采购到入职等各个环节！ 通过 Scotty AI，您将体验到： * 通过语音和文本对您的所有申请和查询进行即时和个性化的响应，24/7 * 跨记录系统（ATS HCM、ERP、CMS、CRM）、单点解决方案 ISV、网站和协作渠道（Teams、Slack...）的无缝集成 * 轻松管理整个招聘过程，从采购到劳动力管理 * 能够同时处理+500.000个对话 * 自动化功能，释放资源，加速您的成功之路 Scotty AI 以惊人的速度和规模自动化并支持任何业务流程，包括传入和传出、文本和语音渠道以及 100 多种语言的对话。 Scotty 的独特之处在于它能够为所有相关方提供超个性化的体验。候选人和招聘团队在每一步都会获得难忘的经历。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一个由 AI 驱动的生成平台，旨在通过自定义的类似 ChatGPT 的网站机器人自动提供客户支持。它允许企业有效地解决客户支持交互，通过机器人处理请求，在必要时升级问题，并且无需培训或维护即可进行操作。 Algomo 的平台通过即时回答重复的客户问题来发挥作用，从而降低成本并提高客户满意度 (CSAT) 和员工敬业度分数。它可以自动对支持交互进行标记、分类和分类，从而减少处理时间和手动任务。此外，它还为客服人员提供人工智能建议和实时屏幕共享，以缩短响应时间并提高工作效率。 Algomo 对于希望实现以下目标的企业特别有用： * 自动化客户服务：通过自动化解决大多数支持交互。 * 提高效率：减少用于客户支持的时间和资源。 * 提高客户和员工满意度：通过更快的解决方案和更少的手动任务。 * 国际扩张：凭借其多语言功能，它是企业在全球范围内扩张的理想选择。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智能驱动的客户服务与人类专业知识。使用 GPT 聊天机器人、知识库、HelpHub 和智能搜索栏解决高达 70% 的客户问题。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以来，Messangi 一直在全球数十亿台设备上将公司与其客户联系起来。我们的多功能且可靠的平台是由业内的一些顶级工程师内部构建的。为了推动我们的运营，我们在 7 个国家拥有世界一流的团队，愿意加倍努力来满足客户的需求。 如今，顶级移动运营商、全球银行和零售商依靠 Messangi 来解决客户沟通和参与挑战。我们的短信、电子邮件、应用程序、移动钱包和语音助手解决方案不断革新公司与客户的互动方式，使沟通比以往任何时候都更加轻松、高效和便捷。 Messangi 的云通信平台即服务可以进行定制和塑造，以创建最合适的解决方案。通过多种渠道的结合，以更有效的方式接触和吸引客户。
Atom
atomchat.io
Atom 提供基于人工智能的 WhatsApp 聊天机器人解决方案，帮助企业产生更多合格的销售线索、创建更智能的聊天机器人、衡量结果以及与 CRM 集成。 主要特点包括： * 24/7智能虚拟助理回答客户疑问 * 能够通过 WhatsApp 广播活动覆盖高达 98% 的客户 * 自动化工作流程，过滤感兴趣的潜在客户并让销售团队集中精力完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客户对话的全面可见性 该解决方案与 HubSpot 集成，允许企业将 WhatsApp 联系人同步到其 CRM 中，并使用 AI 聊天机器人创建自动化工作流程。 Atom 提供个性化顾问和 WhatsApp 人工智能专家团队，指导企业完成集成过程，将自己定位为市场上的“交钥匙”解决方案。 案例研究强调了客户如何看到显着的改进，例如每月销售额从 200 笔增加到 3,000 笔以上，数字销售转化率增加两倍，以及在 2.5 个月内预订超过 5,000 笔确认预约。 该公司曾出现在《CIO Peru》、《福布斯》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突显了其在市场中的成长和认可。 企业受邀与 Atom 顾问交谈，了解更多信息并亲自尝试该平台。
Pingbix
pingbix.com
Pingbix 是一个创新的在线平台，旨在通过自动化和智能解决方案简化各种业务流程并提高生产力。以下是使用 Pingbix 的一些主要功能和优点： * 任务管理：Pingbix 提供用于管理任务和项目的综合工具。用户可以轻松创建、分配和跟踪任务，确保不会遗漏任何内容。 * 通讯工具：该平台包括强大的通讯功能，例如即时消息和视频会议，以促进团队成员之间的无缝协作。 * 工作流程自动化：Pingbix 有助于自动化重复任务和工作流程，减少所需的手动工作并最大限度地降低错误风险。 * 集成功能：它支持与各种其他软件和服务集成，允许用户连接他们现有的工具并简化他们的工作流程。 * 数据分析和报告：该平台提供强大的分析和报告功能，帮助企业做出数据驱动的决策并有效跟踪绩效指标。 * 可定制的仪表板：用户可以创建个性化仪表板来监控关键指标并跟踪重要任务和截止日期。 * 安全性和合规性：Pingbix优先考虑数据安全性和合规性，确保所有用户数据按照行业标准受到保护。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天机器人简化了构建定制的、行业特定的聊天机器人的过程，无需编码。我们的下一代 AI 和基于 GPT 的聊天机器人构建器允许用户在短短几分钟内使用自己的数据快速创建和训练机器人。使用 YourGPT 聊天机器人充分利用人工智能并节省时间和金钱。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 产品，旨在满足您的独特需求。 * 通过我们强大的人工智能聊天机器人增强客户支持 * 使用 LLM Spark 创建生产就绪的 LLM 应用程序。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是一个 Whatsapp 聊天机器人、CRM 和营销平台。您可以在 AiSensy 上提高销售额并自动化支持、向数千名用户发送广播消息并管理 Whatsapp 联系人。 * 从预制的 NLP 聊天机器人模板中选择（将 Google Dialogflow 连接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上获得验证（绿色勾号） * 促进销售和自动化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支持人工智能的无代码生成工具，消费品牌可以通过该工具在各种渠道上无缝地自动化其潜在客户对话，并提高销售、营销和客户满意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 来利用 SaaS 工具中的所有信息，无论员工何时需要，无论他们喜欢在哪里工作，都可以在公司部门内轻松简化知识。 Unleash 通过与 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的数据源无缝集成来实现这一目标，使每位员工只需询问 Unleash 即可找到他们正在寻找的信息
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是业界公认的对话式人工智能领导者，拥有近二十年的经验和无与伦比的专业知识。我们创新的 V-Person™ 虚拟代理、聊天机器人和实时聊天解决方案将人类和人工智能结合在一起，为客户和员工提供无缝、个性化和可扩展的数字支持。全球领先的组织依靠我们屡获殊荣的技术和专家咨询来改善他们的支持体验、降低成本、增加销售额并建立品牌忠诚度。我们的全球团队和广泛的合作伙伴网络支持以超过 37 种语言在世界各地安装，提供本地化协作和国际见解。 Creative Virtual 总部位于英国，在美国、澳大利亚、印度、新加坡和香港设有业务。