找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
提交新应用
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基于网络的网站构建软件，使用人工智能构建网站。只需不到 1 分钟即可完全免费获得您自己的专业网站。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款类似于 ChatGPT 的智能 AI 助手，但还有一个额外的好处，那就是能够根据您的业务、团队、流程和客户数据对其进行培训。您可以使用 Cody 作为员工以多种方式支持您的团队： * 通过分析公司积累的文档并充当流程专家，为业务问题提供即时答案。 * 通过提供即时答案、想法和现成的工作来提高员工效率，帮助您的团队更智能地工作。 * 使用支持文档解决问题并发现数字工具的隐藏功能。 * 根据您过去与 Cody 对话的背景，集思广益并提供建议。 要使用Cody，您可以上传公司的文件、文档和数据来构建您自己的定制知识库。然后，科迪使用这些信息来提供量身定制的响应。 Cody 可以集成到各种工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、网站等。 该平台强调先进的数据安全和隐私，具有 AWS 加密、SOC II 合规性和可定制访问控制等功能。 Cody 旨在通过提供经过特定业务环境培训的人工智能助手来增强团队能力。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度、改善客户互动并提高团队绩效。 * 重新构想重要的体验 使用 Genesys Cloud CX 作为一体化云呼叫中心应用程序，并通过数百个打包集成轻松扩展该套件。充分利用具有第三方集成和应用程序的可组合客户体验平台，以便您可以随时通过任何渠道接触客户。 借助 Genesys Cloud CX 中的一整套数字功能，呼叫中心员工和客户可以跨聊天、电子邮件、文本和社交媒体等数字渠道进行无缝对话。利用机器人和预测性人工智能 (AI) 增强客户体验，并在客户有更复杂的需求时转至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在通过创新的呼叫中心软件重新定义客户体验。我们屡获殊荣的 Genesys Cloud CX 仅需几天即可完成部署，使用直观，每周都会进行升级创新。借助实时仪表板、简单的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 可为您提供业务运营所需的见解。您将把您的联络中心和客户体验策略带入明天——无论您的客服人员位于何处或他们处理哪些渠道。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
IngestAI
ingestai.io
IngestAI 是一个平台，可让任何企业轻松利用 GPT、Cohere、BARD 等强大的 AI 模型。它允许您快速构建适合您业务需求的人工智能驱动工具和解决方案。 关于 IngestAI 需要了解的一些关键事项： * 在 OpenAI 访问受到限制的情况下看到乌克兰的需求后，成立的目的是让 AI 更容易获得 * 超过 37,000 名用户已构建了近 30,000 个用于各种目的的自定义 AI 应用程序 * 与内部人工智能开发相比，注重速度、规模和成本节约 * 多元化的生态系统整合领先的技术平台和服务，提供一流的体验 IngestAI 的工作原理是提供创建人工智能解决方案所需的基本组件： * AI 模型 - 访问 GPT、Cohere、BARD 等顶级模型 * 矢量数据库 - 存储和组织数据以训练模型 * UI 工具 - 为您的 AI 工具构建自定义界面 * API - 将您的人工智能解决方案集成并连接到其他应用程序中 * 预构建应用程序 - 从满足常见需求的可定制模板开始 您可以混合搭配这些组件，快速构建适合您业务的 AI 应用程序。无需高级技术技能！ IngestAI 提供许多功能和优势，包括： * 快速构建人工智能聊天机器人、工作流程自动化工具等。 * 在您自己的环境中保持数据的私密性和安全性。 * 上市时间比内部人工智能开发快 3 倍。 * 与内部相比，成本节省高达 70%。 * 跨部门和用例扩展人工智能功能。 * 预先构建的可定制应用程序模板可满足常见需求。 * 即使对于非技术用户也易于使用。 * 与其他平台和服务集成
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Whatstool Business
whatstool.business
WhatSul Business是一个多合一的WhatsApp业务解决方案，我们的产品包括官方WhatsApp API，聊天机器人，基于WhatsApp的CRM，自动化，与许多工具等集成等。 Whatstool团队专注于为WhatsApp和在WhatsApp上经营业务或营销的小型企业建立工具。我们正在构建更多的应用程序，例如WhatsSave，可以帮助企业保留新的数字来利用它们的增长。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款适用于 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天机器人，可让您通过审核和新功能自动进行直播聊天，从而让您有更多时间娱乐观众。
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat 是一个人工智能聊天机器人构建器。它允许您通过上传附加链接来创建自己的自定义 GPT 聊天机器人。聊天机器人将回答与附加链接相关的任何问题。 通过在 3 分钟内分享您的知识库链接来构建 AI 聊天机器人。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai 是先进人工智能的领先提供商，在帮助企业通过安全、负责任的使用人工智能来实现商业价值方面拥有十年的经验。该公司的创新平台、无代码工具和解决方案用于提供从自动化到人工辅助的端到端客户和员工体验，并构建生成式人工智能应用程序。 Kore.ai 采用开放式方法，允许公司选择最能满足其业务需求的法学硕士和基础设施。 Kore.ai 受到 200 多家合作伙伴和 400 家财富 2000 强公司的信赖，帮助他们制定人工智能战略。 该公司在人工智能领域拥有强大的专利组合，并被顶级分析师认可为领导者和创新者。 Kore.ai 总部位于奥兰多，拥有一个办事处网络，可为印度、英国、中东、日本、韩国和欧洲等地的客户提供支持。
OnceHub
oncehub.com
曾经帮助组织通过预约时间表和数字参与解决方案实时适应其客户偏好的约会计划和数字参与解决方案。 以前称为Schedunce，我们被广泛认为是在线预订和日历方面的领先者，但是我们的产品远远超出了市场领先的工具范围，旨在捕获，资格，参与和转换具有最高效率和监管的潜在客户 - 合规的安全性。 自由职业者，所有者 - 经营者，代理商，分支机构和内部团队在每个行业中都依靠我们为他们的数字销售和营销提供动力，达到招聘目标，并提供优质的服务，一对一或一对一或团队中，远程或两者兼而有之。 屏幕和重量机会，自动将其路由到适当的人员，管理团队协作的资源池，并随时保留房间或设备。当时间正确时，请拨打电话，切换到视频或现场聊天。 免费开始，然后升级您的计划。 启动简单。不可思议。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Norby AI
norby.io
Norby AI 是一种领先的解决方案，为企业的网站提供人工智能驱动的聊天机器人。该聊天机器人由先进的自然语言处理技术提供支持，可以理解客户的查询并提供快速、准确的响应。 Norby AI 的聊天机器人设置过程仅涉及四个简单步骤： * 在Norby AI平台上创建账户 * 将 Norby AI 提供的一段代码添加到您的网站 * 输入您希望聊天机器人回复的现有常见问题解答、产品描述、文档等 * 您的 AI 聊天机器人在您的网站上上线，准备好 24/7 与客户互动
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天网站，聊天机器人的设计者。 * 网站聊天。 * 聊天机器人的构造函数。 * 聊天机器人的开发。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode 是一个 AI 聊天机器人构建器，允许任何人创建由 OpenAI 的 GPT 技术支持的智能聊天机器人。借助 ChatNode，您可以使用自己的数据（例如网站、PDF、文档和文本）训练聊天机器人。然后，聊天机器人可以进行自然对话并回答与您的数据相关的问题。 ChatNode 可以轻松地将聊天小部件添加到您的网站。有不同的定价计划可供选择，包括免费测试计划。 ChatNode 利用 OpenAI 强大的自然语言处理模型，例如 GPT-3。您可以通过连接到网站或上传文档来提供您想要训练聊天机器人的数据。 ChatNode 处理并分析这些数据以创建知识库。然后，它会根据您的数据微调人工智能模型，以便聊天机器人可以进行知识渊博的对话。 当网站访问者与您的聊天机器人互动时，它会根据其训练生成类似人类的响应。提供的数据越多，聊天机器人就会变得越聪明。 * 训练任何数据 - 上传 PDF、Word 文档、文本文件或连接到网站来训练聊天机器人。数据越多越好。 * 嵌入任何地方 - 只需几行代码即可轻松将聊天机器人添加到您的网站。 ChatNode 提供可嵌入的小部件。 * 直观的仪表板 - 仪表板允许您训练、管理和监控多个聊天机器人。跟踪对话并优化聊天机器人的性能。 * 自定义外观 - 自定义聊天机器人的名称、头像、颜色和品牌以匹配您的业务。 * Slack 集成 - 将您的聊天机器人与 Slack 集成，以便在您的工作区中回答问题。 * API 访问 - 对于高级定制，ChatNode 提供 API 访问以在平台之上构建。 * 价格实惠 - 计划从免费开始，并随着您的使用量增长而扩展。按年计费可免费使用 2 个月。
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott（无需编码即可实现业务自动化）是一个一体化的信使营销和对话式商务平台，用户可以在其中自行构建和部署信使聊天机器人。 * 设计和构建一个聊天机器人来自动执行任务并进行转换。 * 通过交付与客户建立更牢固的关系 * 有针对性的内容并预测他们的反应。 借助我们内置的 AI-NLP 技术，聊天机器人将可以轻松理解消费者的查询。 立即开始使用 Rapidbott，每周 7 天、每天 24 小时与您的受众保持联系。 让您的机器人来完成这项工作。通过机器人让您的业务实现自动化。 关注我们以获取最新消息和更新，并与我们联系以实现您的业务自动化。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一个软件即服务平台，使用户能够在几分钟内构建和部署聊天机器人。它提供了直观的界面和工具来使用大型语言模型创建自定义聊天机器人。 Tiny Talk 允许用户使用自己的数据或文档训练聊天机器人，自定义其行为，并通过 API 将其集成到网站、WhatsApp 等消息平台或其他应用程序中。用户可以创建知识库、抓取网页 URL 并从访问者那里生成潜在客户。 总体而言，Tiny Talk 使用户能够利用聊天机器人技术实现客户支持自动化、增加电子商务销售额、捕获和鉴定潜在客户、收集反馈、提供技术支持或简化人力资源、业务和员工入职操作。
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot 是用于智能交互式对话的终极人工智能聊天机器人解决方案。借助这项尖端技术，他们提供了可定制的基于文本的聊天机器人，可以与他们的品牌无缝融合，满足他们的独特需求。这个强大的工具旨在吸引来自全球各个角落的访问者，将每次互动转化为转化的黄金机会。但 LouiseBot 不仅仅是一个聊天机器人，它还是他们走向国际成功的门票。告别语言障碍，向全球观众问好。借助这个聊天机器人，他们可以完美地定制对话，确保每位访客都能得到个性化的关注和卓越的客户体验。提高转化率并以前所未有的方式与客户建立联系，这种先进的人工智能技术可以实时理解并响应客户的对话，提供根据他们的个人需求量身定制的精确解决方案。与人类代理不同，这个不知疲倦的聊天机器人永远不会疲倦，全年每天提供 24/7 支持。在 LouiseBot 的帮助下，提升客户服务体验并保证为客户提供全天候帮助。
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易于使用的聊天机器人构建器，配备基于规则和人工智能驱动的选项、大量模板等。 借助 Mevo，您可以构建和发布聊天机器人页面，并在几分钟内将其作为弹出窗口集成到您的登陆页面，而无需任何编码经验，这要归功于其用户友好的拖放界面。 Mevo 提供多种功能，让您的信息收集体验更加顺畅，包括参与度分析、会话重播以及以 CSV 格式导出数据的功能。 您还可以使用自己的品牌自定义聊天机器人，并设置初始消息和后备消息，以便您的机器人在没有响应时使用。
Officely AI
officely.ai
Officely AI 是一个革命性的平台，旨在创建无缝集成到组织流程中的定制 AI 代理。这些人工智能代理充当虚拟团队成员，处理传统上需要人工干预的任务。他们擅长招聘、培训和指导新团队成员，根据预定义的业务数据和工具集成（例如 CRM 或 ERP 系统）充当员工的私人助理。
AmplifyReach
amplifyreach.com
适用于销售、营销和支持团队的多语言对话自动化平台！ AmplifyReach 帮助品牌和企业转变入站客户生命周期。 AmplifyReach 产品被 BFSI 中的 3000 多个品牌和企业使用，其中包括财富 500 强公司。 * 我们的多语言解决方案拥有 12 种以上的语言，有可能吸引超过 32 亿人，帮助品牌和企业将新客户线索收集、审查然后建立联系的传统多步骤流程自动化，只需几分钟。 --> 各个直播品牌的入站互动率超过 25% --> 语言：英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、普通话/中文、日语、阿拉伯语、印地语、马来语、印度尼西亚语、俄语 * 解决方案通过自动执行重复任务来帮助扩大客户成功团队的规模。 --> 在 6-9 个月内可以实现 60+% 的重复任务自动化，并获得 3-10 倍的投资回报率 * 增强智能平台 - 具有多语言实时聊天软件的统一解决方案，具有紧密集成的多语言聊天机器人。员工在 Web、移动、社交和消息渠道（例如 WhatsApp、Facebook Messenger）上使用相同的 AmplifyReach 软件 * 深入统一的聊天机器人和员工绩效分析。 * 与 ZenDesk、FreshDesk、Zoho、SalesForce、HubSpot 的 CRM 和联系人以及 Zapier 的 1000 多个其他选项进行开箱即用的深度集成。 AmplifyReach Catalyst 平台的解决方案 * 聊天机器人 - 构建聊天机器人 - 无需代码！ * LiveChat - 在聊天机器人无法提供帮助的地方提供帮助！ * 分类器 - 使用自然语言分类器改进您的应用程序！ * IAB 分类 - 上下文分类器 - AdTech 解决方案 * 核心 NLP - 使用核心 NLP 引擎的上下文智能
konversable
konversable.com
Konversable 是一款功能强大的聊天解决方案，旨在取悦您的客户并转化更多询问。 我们的解决方案可用于许多不同的用例。 Konversable 旨在通过多种方式帮助我们的客户： * 启用实时聊天备份的客户现在可以通过应用程序收到传入实时聊天请求的通知，甚至可以直接在应用程序内与用户聊天。 * 我们基于云的解决方案中存在的所有实时聊天功能都可以在应用程序中使用，包括在部门之间转移聊天的能力，以及创建/插入快速回复以提高易用性。 * 客户可以收到机器人生成的任何潜在客户的通知，确保可以快速采取行动。 * 可以在所有消息通道的连接处查看聊天记录；包括网站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反应式和主动式功能可增加查询、聊天和转化。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的用户友好界面定制聊天机器人的外观、功能和行为。 * 跨渠道支持：聊天机器人可以跨多个渠道集成，包括网站、社交媒体、电子邮件和语音。 * 营销工具：该平台提供内置营销功能，帮助用户通过聊天机器人更有效地吸引客户。 * 分析：强大的分析功能允许用户跟踪和优化聊天机器人的性能。 该网站将 ChatBotBuilder.ai 定位为“2024 年全球最佳人工智能聊天机器人构建器”，满足希望通过人工智能的力量实现客户服务自动化、简化沟通和增强用户体验的企业和组织的需求。 该平台为个人用户提供专业计划，为希望创建自己品牌的聊天机器人解决方案的机构和大型组织提供白标企业计划。 总体而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一个全面的无代码平台，旨在使各种规模的企业能够利用先进的人工智能聊天机器人和生成式人工智能模型的优势。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天机器人简化了构建定制的、行业特定的聊天机器人的过程，无需编码。我们的下一代 AI 和基于 GPT 的聊天机器人构建器允许用户在短短几分钟内使用自己的数据快速创建和训练机器人。使用 YourGPT 聊天机器人充分利用人工智能并节省时间和金钱。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 产品，旨在满足您的独特需求。 * 通过我们强大的人工智能聊天机器人增强客户支持 * 使用 LLM Spark 创建生产就绪的 LLM 应用程序。
Robofy
robofy.ai
Robofy 是一款多功能人工智能聊天机器人构建器，专为网站集成而设计。它提供个性化的聊天机器人创建，利用网站内容对访问者的查询提供自动响应。 Robofy AI 聊天机器人通过对网站内容（包括文档、PDF 和网页）进行培训来运行。用户可以输入 URL 或直接键入内容进行训练，让聊天机器人根据这些数据自动响应查询。 Robofy 主要用于增强网站上的客户支持。通过提供 24/7 自动化帮助，它可以立即解决客户的疑问，从而改善用户体验和参与度。 Robofy 提供了一个聊天机器人小部件，具有可定制的功能，如颜色、语言和位置。它包括聊天记录、建议的常见问题解答和超快速回复等功能。该平台还提供 WordPress 插件，用于与基于 WordPress 的网站无缝集成。 Robofy 的设计易于集成和使用，免费计划无需信用卡。它支持自动聊天机器人训练，并提供用于训练目的的手动内容输入选项。
Chatling
chatling.ai
利用人工智能驱动的聊天机器人为您的企业提供支持，提高客户满意度、推动销售、即时响应并节省您的时间 - 所有这些都无需具备编码专业知识。 Chatling 可帮助您立即构建自定义聊天机器人并部署到任何网站，而无需涉及任何编码。
Zappr.AI
zappr.ai
创建一个使用您的数据进行训练的人工智能聊天机器人。 只需上传 PDF 或提供网站链接，您就可以获得类似于 ChatGPT 的聊天机器人，它能够回答与您的文档相关的任何问题。
Command AI
command.ai
在 Command AI，我们相信互联网对每个访客、客户和用户来说都是“正常工作”的世界。随着互联网变得越来越强大和拥挤，每个人都变得更难使用。而我们迄今为止提出的解决方案——比如恼人的聊天机器人和烦人的弹出窗口——最终都被忽视，甚至让用户烦恼，而不是提供帮助。我们向软件开发者和购买者出售工具，帮助他们为用户提供更好的软件。我们将其称为用户帮助平台，它分为两部分： - AI 代理 - 一个 AI 聊天代理，可以回答用户问题，为他们执行操作，甚至与他们共同浏览以教授您的界面。 - 轻推平台——人工智能辅助的轻推、提示和消息，以个性化的方式引导用户，不会惹恼他们。为此，我们根据产品内行为（而不仅仅是静态规则）优化地提供推送，并测量用户“愤怒地接近”推送以避免纠缠的程度。传统数字采用平台的替代品用户帮助可以转化为具体成果，例如提高参与度、功能采用、转换和保留，同时减少低价值的支持请求。 HubSpot、HashiCorp、Yotpo、Thryvv 和 Freshworks 等团队都在使用我们。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Cohere
cohere.com
Cohere 是领先的企业人工智能平台。我们世界一流的人工智能独特地适合业务需求，带来前所未有的易用性、可访问性和数据隐私。 Cohere 的平台与云无关，可以通过 API 作为托管服务进行访问，并且可以部署在虚拟私有云 (VPC) 上，甚至可以部署在现场以满足公司数据所在的位置，从而提供最高级别的灵活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和开创性 Transformer 研究论文的合著者创立，其使命是利用 AI 来改变企业及其产品，从而以比以往更直观的方式生成、搜索和总结信息。我们得到了众多全球机构和战略投资者的支持，包括 Index Ventures、Oracle、NVIDIA、Salesforce Ventures、Inovia Capital、DTCP、Mirae Asset、Radical Ventures、Section 32 和 Tiger Global，以及包括 Geoffrey Hinton 在内的几位 AI 杰出人物、杰夫·迪恩、李飞飞、彼得·阿贝尔和拉克尔·乌尔塔桑。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
chatof.ai
chatof.ai
ChatOf.ai 是一个允许企业创建和部署自己的人工智能聊天机器人的平台。该服务的主要特点包括： * 定制人工智能聊天机器人：该平台使企业能够构建和部署根据其特定需求和品牌量身定制的定制聊天机器人。聊天机器人可以设计用于处理各种业务功能，例如客户支持、潜在客户开发、电子商务协助等。 * 对话式人工智能技术：ChatOf.ai 利用先进的自然语言处理 (NLP) 和机器学习算法为其聊天机器人提供支持，使它们能够进行类似人类的对话并理解用户查询背后的上下文和意图。 * 无代码聊天机器人构建器：该服务提供用户友好的无代码聊天机器人构建器界面，允许企业创建和配置其聊天机器人，而无需广泛的技术知识或编程技能。 * 全渠道部署：在平台上创建的聊天机器人可以跨多个渠道无缝集成和部署，例如网站、移动应用程序、消息平台（例如 Facebook Messenger、WhatsApp）和语音助手。 * 分析和优化：ChatOf.ai 提供实时分析和性能跟踪工具，帮助企业监控聊天机器人的性能、确定需要改进的领域并优化对话体验。 * 企业级安全性：平台设计有企业级安全功能，确保敏感数据的保护并符合相关法规。 ChatOf.ai 将自己定位为一个全面的解决方案，适合希望利用人工智能聊天机器人的力量来增强客户互动、自动化各种业务流程并推动增长的企业。
happyml
happyml.com
Happyml 是一款人工智能助手，可让您使用简单的语音或文本命令轻松控制您的软件应用程序来为您完成任务。连接的软件应用程序越多，您的人工智能助手就会变得越强大。 HappyML 是一款 AI 工具，可让您在短短 5 分钟内启动经过各种文件和网站训练的 AI 聊天机器人。这些聊天机器人使用先进的 AI 语言模型构建，提供尖端的对话功能。 借助 HappyML，您可以轻松连接 API、文件和网站，并在 Slack、Shopify、Messenger 和网站等平台上部署聊天机器人。该工具无需编码或复杂的设置即可提供无缝体验。 加入 HappyML 是免费的，不需要信用卡。只需注册您的 Google 帐户或创建一个新帐户即可开始。
Botbuz
botbuz.com
BotBuz 将自己定位为一个强大的无代码聊天机器人平台，使各种规模的企业能够通过在 WhatsApp、Instagram、Facebook 等各种平台上使用智能、多渠道聊天机器人来增强客户体验、促进销售并简化运营信使等等。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是业界公认的对话式人工智能领导者，拥有近二十年的经验和无与伦比的专业知识。我们创新的 V-Person™ 虚拟代理、聊天机器人和实时聊天解决方案将人类和人工智能结合在一起，为客户和员工提供无缝、个性化和可扩展的数字支持。全球领先的组织依靠我们屡获殊荣的技术和专家咨询来改善他们的支持体验、降低成本、增加销售额并建立品牌忠诚度。我们的全球团队和广泛的合作伙伴网络支持以超过 37 种语言在世界各地安装，提供本地化协作和国际见解。 Creative Virtual 总部位于英国，在美国、澳大利亚、印度、新加坡和香港设有业务。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是专为企业高管设计的客户关系自动化平台。 用于客户支持和潜在客户开发的无代码自动化平台。由人工智能驱动，我们的智能虚拟代理动态解决或分类您客户的查询。