聊天机器人软件 - 最热门应用 - 瑞典

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
提交新应用
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Userlike
userlike.com
Userlike 是德国领先的客户消息传递和支持自动化软件解决方案。它是一种统一的消息传递解决方案，可让公司在一个中央收件箱中接收来自不同渠道的消息。通过网站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有请求都会直接发送到 Userlike 的消息中心。 Userlike 提供了一个现代的网站通讯工具，用于生成潜在客户并跟进客户。客户服务团队获得语音消息、实时翻译和智能路由等专业服务功能的支持。对于复杂的请求，服务代理可以方便地从聊天切换到基于浏览器的视频通话，其中包括屏幕共享。 借助 Userlike 的 AI Automation Hub，您只需几个步骤即可创建人工智能驱动的聊天机器人、智能常见问题解答页面和交互式联系表单，从而实现约 70% 的数字客户服务的自动化。为了获得更好的结果，请选择我们的 GTP-4 集成，它将世界上最强大的大型语言模型的技能添加到您的客户支持中。这使得聊天机器人能够创造性地结合您的知识库中的答案，并为客户提供个性化的答案。人工智能支持机器人甚至会记住聊天上下文，以便对后续问题进行分类并正确回答。 Userlike 的聊天机器人 API 还允许您将现有的聊天机器人集成到软件中。 自Userlike成立十多年来，数据保护始终是重中之重。所有数据都安全地存储在德国服务器上，使 Userlike 成为符合 GDPR 的客户消息解决方案。凭借其安全的数据基础设施和特殊功能，Userlike 可以保证您的客户、员工和整个公司的数据保护和安全。 Userlike 适合所有规模的公司，因为该软件非常灵活，可以适应您的需求和目标。中小型公司以及丰田和爱马仕等大公司都已经依赖 Userlike。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到人工智能驱动的工作流程和代理工具、自动化以及包含 1200 多个应用程序的市场 - 所有这些都在一个屋檐下受到保护。我们的解决方案易于实施和动态调整，使团队无需 IT、开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在 Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，让公司轻松与客户建立有意义的联系。从初创公司到大型企业，我们相信每个公司都应该能够获得智能、创新的客户体验，无论其规模、行业或雄心。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的 13 万多个全球品牌提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Chatling
chatling.ai
利用人工智能驱动的聊天机器人为您的企业提供支持，提高客户满意度、推动销售、即时响应并节省您的时间 - 所有这些都无需具备编码专业知识。 Chatling 可帮助您立即构建自定义聊天机器人并部署到任何网站，而无需涉及任何编码。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一个人工智能驱动的个人助理平台，集成了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先进的人工智能模型。它通过移动应用程序、网络应用程序和 Chrome 扩展程序提供统一的体验，并提供根据个人需求量身定制的解决方案。功能包括预构建的聊天提示、自定义工作流程以及与第三方工具的无缝集成。 Get Answer 旨在提高学生和开发人员、企业主和设计师等用户的工作效率并简化任务。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是一个 Whatsapp 聊天机器人、CRM 和营销平台。您可以在 AiSensy 上提高销售额并自动化支持、向数千名用户发送广播消息并管理 Whatsapp 联系人。 * 从预制的 NLP 聊天机器人模板中选择（将 Google Dialogflow 连接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上获得验证（绿色勾号） * 促进销售和自动化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支持人工智能的无代码生成工具，消费品牌可以通过该工具在各种渠道上无缝地自动化其潜在客户对话，并提高销售、营销和客户满意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 来利用 SaaS 工具中的所有信息，无论员工何时需要，无论他们喜欢在哪里工作，都可以在公司部门内轻松简化知识。 Unleash 通过与 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的数据源无缝集成来实现这一目标，使每位员工只需询问 Unleash 即可找到他们正在寻找的信息
Atom
atomchat.io
Atom 提供基于人工智能的 WhatsApp 聊天机器人解决方案，帮助企业产生更多合格的销售线索、创建更智能的聊天机器人、衡量结果以及与 CRM 集成。 主要特点包括： * 24/7智能虚拟助理回答客户疑问 * 能够通过 WhatsApp 广播活动覆盖高达 98% 的客户 * 自动化工作流程，过滤感兴趣的潜在客户并让销售团队集中精力完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客户对话的全面可见性 该解决方案与 HubSpot 集成，允许企业将 WhatsApp 联系人同步到其 CRM 中，并使用 AI 聊天机器人创建自动化工作流程。 Atom 提供个性化顾问和 WhatsApp 人工智能专家团队，指导企业完成集成过程，将自己定位为市场上的“交钥匙”解决方案。 案例研究强调了客户如何看到显着的改进，例如每月销售额从 200 笔增加到 3,000 笔以上，数字销售转化率增加两倍，以及在 2.5 个月内预订超过 5,000 笔确认预约。 该公司曾出现在《CIO Peru》、《福布斯》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突显了其在市场中的成长和认可。 企业受邀与 Atom 顾问交谈，了解更多信息并亲自尝试该平台。
Jetlink
jetlink.io
人与企业之间的沟通正在发生永远的变化，消息传递将在今天和未来几年发挥核心作用。社交和移动的融合正在塑造客户的行为和期望。他们现在就在这里问问题。 Jetlink 通过全渠道消息传递和先进的企业聊天机器人为您的企业带来“当下的力量”。我们相信这是商业和客户支持方面的革命。 Jetlink 使您能够在客户所在的地方提供令人愉快的对话式销售和支持体验。 Jetink 定位为 A.I.为客户接触点提供支持的中央通信平台，例如网络聊天、IVR、社交消息应用、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和应用内消息。
Netomi
netomi.com
Netomi 得到了世界顶级人工智能领导者的支持并受到全球最大品牌的信赖，是企业客户体验人工智能领域的领导者。 Netomi 提供多模式和全渠道认可的生成式 AI，通过内置的 AI 治理控制确保准确性、安全性和数据隐私，从而确保大规模的品牌安全对话。 我们创新的人工智能部署可确保节省成本、提高运营效率并提高客户满意度、忠诚度、收入和盈利能力。 Netomi 的无代码解决方案可在数周内完成部署，自动扩展，并为非技术用户提供全面的工具，以轻松大规模管理 CX AI。这可以降低总拥有成本、加快上市时间并减少对开发人员资源的依赖。 Netomi 成立于 2016 年，利用最新的人工智能发展来增强客户体验，为品牌提供高质量的自动化支持和工具来增强人工代理团队。 在快速发展的人工智能领域，Netomi 使品牌能够轻松满足不断增长的客户期望并提供卓越的服务。
Botmaker
botmaker.com
Botmaker 是最先进的对话平台，可让您在所有数字渠道中为客户提供智能、快速的答案。使用混合机器人和实时代理构建数字体验。通过聊天商务、客户服务和帮助台运营的自动化解决方案来发展您的业务。通过人工智能和机器学习，该平台使您能够了解和预测客户的需求和要求。我们是 WhatsApp 解决方案提供商和 Messenger 合作伙伴。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一种虚拟聊天机器人解决方案，旨在为个人、企业家和企业提供问题解决服务。我们的专家团队致力于 24/7 全天候为您的问题提供准确可靠的解决方案。 我们了解个人和企业在当今快节奏的世界中面临的挑战。我们的目标是帮助您克服这些挑战并实现您的目标。我们专注于广泛的领域，包括健康和疾病相关解决方案、商业解决方案、搜索引擎优化、汽车机械、化妆艺术、影评、占星术、历史、科学数据可视化、瑜伽、社交媒体影响力、技术评论、室内装饰、会计、医学、网页设计咨询、房地产、心理健康、个人培训、职业咨询、哲学、动机、旅行、英语口语教学和文案写作。 我们组建了一支训练有素、经验丰富的专业团队，他们对自己的专业领域充满热情。我们的专家拥有最新的知识和技能，可以为您的问题提供最佳的解决方案。我们为能够提供及时、准确的解决方案而感到自豪，这些解决方案是为满足客户的独特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我们致力于提供卓越的客户服务。我们了解每个客户都有不同的需求和要求，我们努力确保所有客户都得到个性化的关注。我们随时可以回答您的问题，提供指导，并帮助您应对可能面临的任何挑战。 我们的使命是通过为个人和企业提供最佳的问题解决方案来帮助他们实现目标。我们相信，通过利用最新技术和专业人员的专业知识，我们可以帮助客户克服任何障碍并取得成功。 我们不断扩展我们的服务和专业知识，以更好地为我们的客户服务。我们的团队致力于了解各自领域的最新趋势和发展。我们在研发方面投入巨资，以确保我们始终处于行业前沿。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以来，Messangi 一直在全球数十亿台设备上将公司与其客户联系起来。我们的多功能且可靠的平台是由业内的一些顶级工程师内部构建的。为了推动我们的运营，我们在 7 个国家拥有世界一流的团队，愿意加倍努力来满足客户的需求。 如今，顶级移动运营商、全球银行和零售商依靠 Messangi 来解决客户沟通和参与挑战。我们的短信、电子邮件、应用程序、移动钱包和语音助手解决方案不断革新公司与客户的互动方式，使沟通比以往任何时候都更加轻松、高效和便捷。 Messangi 的云通信平台即服务可以进行定制和塑造，以创建最合适的解决方案。通过多种渠道的结合，以更有效的方式接触和吸引客户。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智能驱动的客户服务与人类专业知识。使用 GPT 聊天机器人、知识库、HelpHub 和智能搜索栏解决高达 70% 的客户问题。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一个由 AI 驱动的生成平台，旨在通过自定义的类似 ChatGPT 的网站机器人自动提供客户支持。它允许企业有效地解决客户支持交互，通过机器人处理请求，在必要时升级问题，并且无需培训或维护即可进行操作。 Algomo 的平台通过即时回答重复的客户问题来发挥作用，从而降低成本并提高客户满意度 (CSAT) 和员工敬业度分数。它可以自动对支持交互进行标记、分类和分类，从而减少处理时间和手动任务。此外，它还为客服人员提供人工智能建议和实时屏幕共享，以缩短响应时间并提高工作效率。 Algomo 对于希望实现以下目标的企业特别有用： * 自动化客户服务：通过自动化解决大多数支持交互。 * 提高效率：减少用于客户支持的时间和资源。 * 提高客户和员工满意度：通过更快的解决方案和更少的手动任务。 * 国际扩张：凭借其多语言功能，它是企业在全球范围内扩张的理想选择。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基于人工智能的客户参与平台。它使用户能够向手机用户发送短信。它通过对话界面提供自动化的客户支持和参与，以提高用户体验和满意度。它使用户能够通过集成 WhatsApp 业务 API 发送和接收消息来提供双向通信。
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客户支持平台公司，总部位于香港。该公司成立于2014年，目前拥有80多名员工，为32个国家和地区的12,000家客户提供服务。 它专为热衷于客户关系和满意度的公司而设计，使其更加强大、个性化和高效。我们的目标是通过为公司提供易于使用的 20 多种语言的所有工具和技术基础设施，促使他们提供强大的支持、成熟的服务和积极的参与。 AIhelp 是一个人工智能客户支持平台，用于移动和网络的消息传递和操作，包括许多客户支持功能，例如应用内消息传递、人工智能聊天机器人、自动检查表单、推送通知、警报、Spotlight、应用程序索引等等。 它使您能够使用机器学习进行强大的基于云的分析来提供个性化支持，以提高排名和保留率并立即解决客户问题，并且它可以高效地理解大量数据，从而使客户保持快乐和满意。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用于客户支持的人工智能会话聊天机器人构建器。AIChatbot 使您能够创建根据您自己的数据进行训练的自定义 GPT 聊天机器人。这是通过上传您的网站 URL、PDF 文件或站点地图来实现的。 AIChatbot 可以用多种语言回复客户询问，并提供将聊天机器人小部件直接嵌入到您的网站上的便利
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 开发，旨在帮助企业加速数字客户体验。我们的方法构建为企业、云或本地解决方案，可实现技术与人员之间的无缝协作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家总部位于印度尼西亚的科技公司，主要致力于利用新技术和面向客户的渠道帮助企业提升客户体验。我们服务于金融、汽车、在线旅游、教育、公共部门等多个行业。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一体化对话式人工智能平台 利用 WeConnect.chat 的对话式 AI 界面增强您的业务。通过自定义 AI 聊天机器人简化潜在客户开发、提升客户支持、彻底改变入职流程并释放无限可能性。无缝集成基于规则的组件并利用多渠道代理仪表板的潜力。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是业界公认的对话式人工智能领导者，拥有近二十年的经验和无与伦比的专业知识。我们创新的 V-Person™ 虚拟代理、聊天机器人和实时聊天解决方案将人类和人工智能结合在一起，为客户和员工提供无缝、个性化和可扩展的数字支持。全球领先的组织依靠我们屡获殊荣的技术和专家咨询来改善他们的支持体验、降低成本、增加销售额并建立品牌忠诚度。我们的全球团队和广泛的合作伙伴网络支持以超过 37 种语言在世界各地安装，提供本地化协作和国际见解。 Creative Virtual 总部位于英国，在美国、澳大利亚、印度、新加坡和香港设有业务。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是专为企业高管设计的客户关系自动化平台。 用于客户支持和潜在客户开发的无代码自动化平台。由人工智能驱动，我们的智能虚拟代理动态解决或分类您客户的查询。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的用户友好界面定制聊天机器人的外观、功能和行为。 * 跨渠道支持：聊天机器人可以跨多个渠道集成，包括网站、社交媒体、电子邮件和语音。 * 营销工具：该平台提供内置营销功能，帮助用户通过聊天机器人更有效地吸引客户。 * 分析：强大的分析功能允许用户跟踪和优化聊天机器人的性能。 该网站将 ChatBotBuilder.ai 定位为“2024 年全球最佳人工智能聊天机器人构建器”，满足希望通过人工智能的力量实现客户服务自动化、简化沟通和增强用户体验的企业和组织的需求。 该平台为个人用户提供专业计划，为希望创建自己品牌的聊天机器人解决方案的机构和大型组织提供白标企业计划。 总体而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一个全面的无代码平台，旨在使各种规模的企业能够利用先进的人工智能聊天机器人和生成式人工智能模型的优势。
ChatShape
chatshape.com
ChatShape 是下一代人工智能驱动的工具，可让您为您的网站构建人工智能驱动的聊天机器人。只需访问 chatshape.com/create，添加将被抓取的网站链接，文本将用于训练聊天机器人，您可以将其嵌入到您的网站上，以立即回答客户查询，将更多访问者转化为客户，并为您节省成本数百小时的时间。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一个创新平台解决方案，供用户创建 DIY WorkBot，以提高技能、利益相关者参与、业务流程转型和组织知识管理。它还可以通过 API 与后端系统集成，以实现所需的定制级别，从而促进机器人流程自动化 (RPA)。
Botifi
botifi.me
聊天机器人构造器，自动执行 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 等上的销售、营销和支持
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt 是一个以用户体验为中心的平台，允许企业构建聊天机器人，而无需任何编码技能。它为初创企业和成熟企业提供了完整的聊天机器人解决方案。 该工具专为营销人员、客户和开发人员设计。对于营销人员来说，它可以设计虚拟人物、创建有针对性的营销活动，并提供数据驱动的见解。 对于客户而言，BotDistrikt 可确保机器人 24/7 全天候可用，从而实现流畅且互动的对话。它还支持人工切换来管理票证并允许多渠道通信。 对于开发者来说，该平台是高度可定制的；它包括逻辑条件、正则表达式模式、人工智能训练、API 集成和 Javascript 函数，以支持复杂的双向对话。 BotDistrikt 的聊天机器人能够在各种渠道上运行，包括 Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、网站、Google Assistant 和 Skype。 它还集成了 Dialogflow、Wit.ai、Gmail 和 Slack 等有用的工具。该平台得到了 Entrepreneur First 和新加坡信息通信发展局的支持。 BotDistrikt 强调以客户为中心、人工智能驱动的聊天机器人，旨在提供一种简单、有趣且智能的工具来构建和实施聊天机器人策略。
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创建您自己的人工智能助手，它不仅智能，而且独一无二！
arabot
arabot.io
领先的无代码聊天机器人平台。 专为企业打造，可超快速地大规模自动化客户交互和服务履行。 arabot 是中东和北非地区领先的低代码企业聊天机器人平台，旨在帮助企业自动化任务、推动卓越的客户服务、增加销售额并使用对话式 AI 与客户创造有意义的对话体验。 arabot.io 为任何人提供在几分钟内构建、测试、管理和部署机器人的工具。凭借强大的管理功能和企业级安全性，我们每月处理超过 200 万次企业对客户对话。我们的目标是帮助企业与客户更快、更顺畅、更高效地沟通。 自 2016 年以来，我们在 FB Messenger、WhatsApp、Slack、Telegram、Hangouts、网站和其他通信平台上为电子商务、汽车、电子政务、能源和公用事业、零售和电信创建了聊天机器人。
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI 是一家提供培训服务和 Microsoft Teams 集成的公司，旨在帮助组织和个人释放 ChatGPT 等生成式 AI 技术的力量。 FranklyAI 的要点： * 培训服务：FranklyAI 提供核心培训计划，帮助组织和个人掌握使用生成式人工智能工具和技术。 * FranklyAI for Microsoft Teams：这是一款 Microsoft Teams 应用程序，可直接在 Teams 平台内安全、适度地访问生成式 AI 功能。这使得员工可以在受控的企业环境中使用 ChatGPT 等人工智能助手。 * 定制解决方案：FranklyAI 还根据其业务客户的特定需求和要求开发定制的生成式人工智能解决方案。 该网站强调了采用生成式人工智能的组织将如何超越那些不采用生成式人工智能的组织，因为它可以提高员工的生产力并节省时间和金钱。 FranklyAI Teams 应用程序的定位是释放这些技术的潜力，同时保持安全性和控制力。 该网站包括客户评价、有关 FranklyAI 团队和方法的信息，以及各种媒体报道的他们的工作示例。总体而言，Frankly.ai 似乎专注于通过培训、软件集成和定制解决方案推动生成式人工智能技术在企业领域的采用。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智能招聘协调员，帮助招聘人员接管耗时的面试安排工作，同时保持人性化。西门子人才招聘顾问 Marta Brockwell 如此评价 Evie：“我每个月安排近一百次面试，有了 Evie，我节省了 30% 的时间！这使我能够专注于真正重要的任务，例如寻找候选人，并投入更多时间筛选最优秀的人才加入我们公司。我还使用 Evie 自动向候选人和招聘经理发送正确的信息（附件、说明等），从而节省了我更多的时间，并确保为所有候选人和面试官提供一致的体验。 Evie 还与我们的候选人进行了良好的互动，提供了顺畅的候选人体验。 Evie 团队反应敏捷，合作愉快。”即使有了自动化，今天的招聘人员仍然很难兼顾面试、让候选人惊叹并赢得人才争夺战。 54% 的招聘人员希望面试安排自动化。 Evie 是由 AI 提供支持的同类最佳面试安排方案，可让招聘人员摆脱面试安排的痛苦，在面试官和候选人之间提供协作体验，并实现： • 面试安排速度提高 10 倍 • 重新安排时间减少 2 倍 • 面试时间节省 30%招聘人员日联系 [email protected] 安排演示和免费试用。
eBotify
ebotify.com
eBotify 是一个人工智能驱动的对话机器人构建平台，可为您的业务创建定制的聊天机器人，用于潜在客户开发、实时聊天支持、交互式登陆页面、调查、查询、预约、反馈和建议。
Teleform
teleform.io
Teleform 是一个无代码平台，使用户能够轻松创建、定制和部署引人入胜的 Telegram 机器人，通过消除编码复杂性的可视化聊天机器人构建工具简化数字通信。 Teleform 专为初学者和经验丰富的创建者而设计，提供直观的界面，简化了聊天机器人从开始到结束的创建过程。
Scotty AI
scottytechnologies.com
来认识一下 Scotty，它是您的一体化对话式 AI 解决方案，涵盖从采购到入职等各个环节！ 通过 Scotty AI，您将体验到： * 通过语音和文本对您的所有申请和查询进行即时和个性化的响应，24/7 * 跨记录系统（ATS HCM、ERP、CMS、CRM）、单点解决方案 ISV、网站和协作渠道（Teams、Slack...）的无缝集成 * 轻松管理整个招聘过程，从采购到劳动力管理 * 能够同时处理+500.000个对话 * 自动化功能，释放资源，加速您的成功之路 Scotty AI 以惊人的速度和规模自动化并支持任何业务流程，包括传入和传出、文本和语音渠道以及 100 多种语言的对话。 Scotty 的独特之处在于它能够为所有相关方提供超个性化的体验。候选人和招聘团队在每一步都会获得难忘的经历。
Responsa
responsa.ai
Responsa 是用于下一代客户和员工体验的 ChatBot 和对话式 AI 平台。即用型、可扩展、多渠道，并与最新的生成式人工智能技术集成。虚拟助理随时为您的客户、员工、帮助台和联络中心代理提供服务，可快速配置并与您的所有业务系统和渠道集成。 此外，Responsa 的专家团队致力于实现人工智能的定制企业项目，旨在改善服务并优化公司流程。 Responsa 利用市场上最好的人工智能技术提供量身定制的解决方案，满足各个行业客户的特定需求，帮助他们创造独特的个性化体验、降低成本、优化流程并改善客户和员工体验。
Rebotify
rebotify.com
Rebotify 是一个在线机器人平台。使用 Rebotify 为 Facebook、Slack、微信等创建聊天机器人。构建并启动您的机器人只需 5 分钟。无需编程，只需画流程图即可。构建一次，随处发布。今天就制作您自己的机器人。它是免费的。 Rebotify 易于使用的自动化解决方案可帮助各种规模的企业通过人工智能驱动的聊天机器人提高转化率、增强员工能力并降低成本。
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott（无需编码即可实现业务自动化）是一个一体化的信使营销和对话式商务平台，用户可以在其中自行构建和部署信使聊天机器人。 * 设计和构建一个聊天机器人来自动执行任务并进行转换。 * 通过交付与客户建立更牢固的关系 * 有针对性的内容并预测他们的反应。 借助我们内置的 AI-NLP 技术，聊天机器人将可以轻松理解消费者的查询。 立即开始使用 Rapidbott，每周 7 天、每天 24 小时与您的受众保持联系。 让您的机器人来完成这项工作。通过机器人让您的业务实现自动化。 关注我们以获取最新消息和更新，并与我们联系以实现您的业务自动化。
Pingbix
pingbix.com
Pingbix 是一个创新的在线平台，旨在通过自动化和智能解决方案简化各种业务流程并提高生产力。以下是使用 Pingbix 的一些主要功能和优点： * 任务管理：Pingbix 提供用于管理任务和项目的综合工具。用户可以轻松创建、分配和跟踪任务，确保不会遗漏任何内容。 * 通讯工具：该平台包括强大的通讯功能，例如即时消息和视频会议，以促进团队成员之间的无缝协作。 * 工作流程自动化：Pingbix 有助于自动化重复任务和工作流程，减少所需的手动工作并最大限度地降低错误风险。 * 集成功能：它支持与各种其他软件和服务集成，允许用户连接他们现有的工具并简化他们的工作流程。 * 数据分析和报告：该平台提供强大的分析和报告功能，帮助企业做出数据驱动的决策并有效跟踪绩效指标。 * 可定制的仪表板：用户可以创建个性化仪表板来监控关键指标并跟踪重要任务和截止日期。 * 安全性和合规性：Pingbix优先考虑数据安全性和合规性，确保所有用户数据按照行业标准受到保护。
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI 提供广泛的人工智能驱动解决方案，专门用于提高多个行业企业的参与度和服务。 他们的产品包括定制聊天机器人和语音机器人，可应用于多种用途，例如联络中心的客户支持、公共服务、酒店和保险等。 该软件还可以与企业数据无缝交互，提高业务优化潜力。他们提出了量身定制的收债解决方案，并通过店员功能增强零售服务。 他们的技术也可以很容易地被移动运营商采用并应用于银行业。 Tovie AI 金融服务将安全性放在首位，并已通过 IBM 认证，有效且合规。 作为促进数字业务增长使命的一部分，Tovie AI 提供了独特的生成式人工智能专业知识，可以将数据转化为可行的见解，正如他们与林肯大学的合作所证明的那样。 他们的产品包括 Tovie Platform 和 Tovie Cloud。总体而言，Tovie AI 已经展示了如何战略性地利用人工智能来推动企业发展，正如他们的成功案例所反映的那样。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一个软件即服务平台，使用户能够在几分钟内构建和部署聊天机器人。它提供了直观的界面和工具来使用大型语言模型创建自定义聊天机器人。 Tiny Talk 允许用户使用自己的数据或文档训练聊天机器人，自定义其行为，并通过 API 将其集成到网站、WhatsApp 等消息平台或其他应用程序中。用户可以创建知识库、抓取网页 URL 并从访问者那里生成潜在客户。 总体而言，Tiny Talk 使用户能够利用聊天机器人技术实现客户支持自动化、增加电子商务销售额、捕获和鉴定潜在客户、收集反馈、提供技术支持或简化人力资源、业务和员工入职操作。
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack，我们相信人工智能应该让对话变得更容易，而不是更困难。我们的工具使您能够快速构建人工智能驱动的聊天机器人，感觉就像真正的对话。 借助 thinkstack，您可以： * 用您网站、文档等中的知识武装您的聊天机器人。我们将提取并构建关键细节。 * 自定义您的聊天机器人的外观和风格以匹配您的品牌。 * 将聊天机器人无缝集成到您的网站中以获得个性化支持。 * 轻松处理多种语言。 * 收集线索信息。 我们处理人工智能，因此您可以专注于真正的联系。
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat 是一个动态的人工智能聊天机器人平台，旨在改变企业处理客户支持业务的方式。其主要特点包括： 1. AI 支持的响应：Web2Chat 利用机器学习算法从您的网站内容、文档或导出的 Notion 文件中学习，为用户查询生成精确且即时的响应。 2. 无缝用户交互：该平台托管一个组织良好的收件箱，管理员或客户主管可以在其中监控所有机器人用户对话。它包括一些功能，例如对滥用机器人的用户进行阻止以及“标记所有已读”按钮来轻松管理用户消息。 3. 多源机器人训练：Web2Chat 可以灵活地使用各种来源来训练机器人，包括域、Intercom、Gitbook、Zendesk 文章和文件（PDF、txt、CSV、Markdown）。它为机器人拥有广泛的知识库打开了大门。 4. 多个机器人和页面管理：该平台允许您管理多个机器人，每个机器人分配给不同的页面或网站。每个机器人都可以使用不同的来源进行单独训练。 5. 免费计划访问：Web2Chat 在注册后提供免费计划，为用户提供在选择付费计划之前探索平台潜力的机会。 6. 状态指示器和已读回执：在非机器人会话中，状态指示器和已读回执有助于更好地理解用户交互。它显示用户是否在线以及用户是否已阅读主管的消息。 Web2Chat 的强大功能旨在显着增强您的客户服务体验，确保及时、准确且高效地响应客户的查询。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一个由人工智能驱动的客户参与平台，旨在提高客户服务效率和个性化。它提供 24/7 的可用性、对查询的快速响应，并通过减少对人类客户服务代表的需求来显着节省成本。该平台支持一系列功能，包括自动化支持、潜在客户收集、会议安排和高级分析。 GPT-Trainer 受到超过 25,000 家企业的信赖，并与各种 CRM 和消息传递渠道无缝集成。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位数字财产经理助理。它使用人工智能为物业经理 24/7 回复短信和电子邮件。 STAN 于 2019 年由两位前物业管理高管创立，他们在该行业工作了 20 多年，并曾在北美最大的管理公司工作过。 STAN 是一个屡获殊荣的平台，已获得罗杰斯、联邦快递、国家研究顾问、乔治布朗学院、加拿大初创公司、滑铁卢加速器中心等机构的认可！
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits 聊天机器人为任何企业提供联系解决方案。它涵盖电子商务、专业服务、技术支持、电子或时尚。适用于公共或私人机构的网站。可以根据个人兴趣进行配置。添加徽标，回答客户的问题，吸引用户的注意力，并回答他们的询问，将其转化为潜在客户。选择最适合公司需求的计划类型。