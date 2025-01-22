聊天机器人软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
提交新应用
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到人工智能驱动的工作流程和代理工具、自动化以及包含 1200 多个应用程序的市场 - 所有这些都在一个屋檐下受到保护。我们的解决方案易于实施和动态调整，使团队无需 IT、开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在 Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，让公司轻松与客户建立有意义的联系。从初创公司到大型企业，我们相信每个公司都应该能够获得智能、创新的客户体验，无论其规模、行业或雄心。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的 13 万多个全球品牌提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Sobot
sobot.io
我们提供联络中心解决方案，包括客户服务和营销。我们的产品范围包括人工智能聊天机器人、实时聊天、语音、票务。我们致力于提供全渠道和智能解决方案，确保跨各种渠道的无缝客户互动。我们拥有三星、OPPO、DFS、飞利浦、J&T 和液化空气等知名客户。此外，我们还与AWS、阿里云、Meta等行业巨头建立了合作伙伴关系。我们希望帮助企业实现更好的客户体验和更高的满意度。通过提供尖端的解决方案，我们希望推动全球客户的成功。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款适用于 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天机器人，可让您通过审核和新功能自动进行直播聊天，从而让您有更多时间娱乐观众。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造 简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100 毫秒，正常运行时间 SLA 高达 99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全遵守地区法规。交付支持 专门的交付专家团队可帮助您完成入职、自定义域预热和最大限度地提高性能。报告和分析 使用日志报告和 Webhook 快速诊断和解决发送问题。跟踪电子邮件性能，并通过完整的电子邮件分析获得见解。电子邮件验证 使用 API 或 Web 应用程序识别高风险联系人、删除无效电子邮件地址并保持邮件列表干净。通过优质数据库保护发件人声誉并提高送达率。
Trring Me
trringme.com
Trring Me 是一款 WhatsApp for Business API 解决方案，使企业能够通过 Whatsapp 与客户聊天，就像与朋友和家人聊天一样 - 通过快速、简单且安全的消息传递。各种规模的企业都可以使用其现有的客户互动平台，通过 API 与 WhatsApp 集成，并通过消息、通知、发货确认、预约提醒、活动门票和促销活动及时回复客户。
Teleform
teleform.io
Teleform 是一个无代码平台，使用户能够轻松创建、定制和部署引人入胜的 Telegram 机器人，通过消除编码复杂性的可视化聊天机器人构建工具简化数字通信。 Teleform 专为初学者和经验丰富的创建者而设计，提供直观的界面，简化了聊天机器人从开始到结束的创建过程。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Norby AI
norby.io
Norby AI 是一种领先的解决方案，为企业的网站提供人工智能驱动的聊天机器人。该聊天机器人由先进的自然语言处理技术提供支持，可以理解客户的查询并提供快速、准确的响应。 Norby AI 的聊天机器人设置过程仅涉及四个简单步骤： * 在Norby AI平台上创建账户 * 将 Norby AI 提供的一段代码添加到您的网站 * 输入您希望聊天机器人回复的现有常见问题解答、产品描述、文档等 * 您的 AI 聊天机器人在您的网站上上线，准备好 24/7 与客户互动
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天网站，聊天机器人的设计者。 * 网站聊天。 * 聊天机器人的构造函数。 * 聊天机器人的开发。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款类似于 ChatGPT 的智能 AI 助手，但还有一个额外的好处，那就是能够根据您的业务、团队、流程和客户数据对其进行培训。您可以使用 Cody 作为员工以多种方式支持您的团队： * 通过分析公司积累的文档并充当流程专家，为业务问题提供即时答案。 * 通过提供即时答案、想法和现成的工作来提高员工效率，帮助您的团队更智能地工作。 * 使用支持文档解决问题并发现数字工具的隐藏功能。 * 根据您过去与 Cody 对话的背景，集思广益并提供建议。 要使用Cody，您可以上传公司的文件、文档和数据来构建您自己的定制知识库。然后，科迪使用这些信息来提供量身定制的响应。 Cody 可以集成到各种工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、网站等。 该平台强调先进的数据安全和隐私，具有 AWS 加密、SOC II 合规性和可定制访问控制等功能。 Cody 旨在通过提供经过特定业务环境培训的人工智能助手来增强团队能力。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天机器人简化了构建定制的、行业特定的聊天机器人的过程，无需编码。我们的下一代 AI 和基于 GPT 的聊天机器人构建器允许用户在短短几分钟内使用自己的数据快速创建和训练机器人。使用 YourGPT 聊天机器人充分利用人工智能并节省时间和金钱。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 产品，旨在满足您的独特需求。 * 通过我们强大的人工智能聊天机器人增强客户支持 * 使用 LLM Spark 创建生产就绪的 LLM 应用程序。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。 WhatsTool 团队专注于为 WhatsApp 和在 WhatsApp 上开展业务或营销的小型企业构建工具。我们正在构建更多像 WhatsSave 这样的应用程序，帮助企业保留新的号码以利用它们实现增长。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot 是一款人工智能驱动的聊天机器人，有助于自动化客户支持并提高团队生产力。它允许企业提供有关其产品的详细而直接的答案，包括代码示例和格式化输出。 DocsBot 可以通过可嵌入的小部件轻松添加到网站，并提供自定义文案等功能，其中定制的 ChatGPT 经过培训以了解有关产品的所有信息，从而帮助生成高质量的内容。此外，DocsBot 可以回复支持票证、充当内部知识机器人，并通过强大的 API 集成到产品中。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和潜在客户的互动、改善评论和评级以及统一的客户数据库来指导品牌和企业。集成 通过将 Promanage 与现有工具集成，简化您的客户体验管理。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创公司获得了由Tiger Global领投、AEF大湾区基金和Transcend Capital Partners参与的800万美元A轮融资。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天机器人领域，成为一个可扩展的、人工智能驱动的通信平台，彻底改变了客户支持。作为行业领导者，Ivy 提供专为高等教育、医疗保健、政府和私营部门量身定制的高智商聊天机器人解决方案，提供丰富的功能集，通过 24/7 自主全渠道扩大信息访问、减少员工工作量并提高运营效率支持。借助尖端的人工智能，Ivy 的聊天机器人可以跨网络、短信、语音和电子邮件协调个性化的对话式帮助，将支持交互重塑为无缝的智能对话。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Tars
hellotars.com
Tars 帮助营销和客户服务团队优化他们的转化渠道，自动化他们的客户服务交互，并使用聊天机器人重新定义他们的客户体验。 在聊天机器人或对话式登陆页面上，访客会看到一个自动聊天机器人，它会通过文本开始更加人性化的对话，仅向他们提供有关您的产品/服务的相关信息，并在正确的时间询问他们的联系信息。 通过这种方法，用户不会被典型静态登录页面上列出的所有信息淹没，他们可以专注于与聊天机器人进行一次对话。这增加了用户提供信息并将其转化为您的潜在客户的机会。 受到沃达丰、美国运通、博世、加州大学、Adobe、戴姆勒等 500 多个全球品牌的信赖。 Tars 拥有世界上最大的聊天机器人模板库，拥有超过 950 个跨行业和用例的聊天机器人模板。
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。
Zappr.AI
zappr.ai
创建一个使用您的数据进行训练的人工智能聊天机器人。 只需上传 PDF 或提供网站链接，您就可以获得类似于 ChatGPT 的聊天机器人，它能够回答与您的文档相关的任何问题。
MegaCHAT
megachat247.com
MegaCHAT 是一个用于全渠道销售和营销自动化的销售聊天机器人平台。它具有以下功能： * 个性化互动对话，精准捕捉微瞬间 * 各种“RoleBot”聊天机器人，可以像真人一样24/7操作 * 集成的快速商务系统，用于产品展示、询价、订购、在线支付和运输 * 语音识别（语音转文字）支持 * 多种支付方式整合 主要优势和产品包括： * 新注册的终身免费聊天机器人帐户和 3 个 MegaCHAT 用户许可证 * 免费PARA企业品牌推广套餐（价值港币800元） * 升级到 AI WorkBot（如 OrderBot、SocialBot、CouponBot）可享受 30% 折扣 * 1小时入职培训课程（价值港币2,500元） *该平台强调通过对话式商务功能在营销、销售和管理方面提供更好的客户体验。它旨在帮助企业通过聊天机器人驱动的交互创造新的销售机会。 MegaCHAT 由 Parami Co Limited 提供。该网站提供有关公司、管理团队、博客、用户手册和联系方式的信息。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基于网络的网站构建软件，使用人工智能构建网站。只需不到 1 分钟即可完全免费获得您自己的专业网站。
CustomGPT
customgpt.ai
通过 CustomGPT 体验个性化 AI 的优势：通过针对您的内容进行训练的 AI 获得独特的见解和解决方案
Chaport
chaport.com
Chaport 是一个一体化消息平台，提供多渠道实时聊天、聊天机器人、知识库等。它通过为企业提供一种与网站访问者互动的简单方式、获得更多合格的销售线索、促进销售和改善客户服务来帮助企业发展和繁荣。如今，Chaport 已被全球 30,000 多个团队使用。 为什么是查波特？ Chaport 为您提供了一组强大的功能，帮助您将网站访问者转化为忠实的客户。然而，它仍然是用户友好的，使与客户的沟通像与朋友聊天一样轻松愉快。 安装过程很简单，不需要超过5分钟。只需将聊天小部件添加到您的网站即可开始回答客户的问题。如果您还需要聊天机器人，借助 Chaport 的所见即所得聊天机器人构建器，您可以在几分钟内创建它。 主要特点： – 实时聊天：与您的客户实时交谈。 – 聊天机器人：让聊天机器人回答常见问题并确定潜在客户资格。即使您的团队处于离线状态，也可以 24/7 提供即时帮助。 – 知识库 + 常见问题解答机器人：为您的客户提供知识库并激活常见问题解答机器人以在聊天小部件中自动推荐文章。 – 与 Facebook、Viber、Telegram 等集成：在一处回答来自所有渠道的问题。 – 自动邀请：与网站访问者发起更多聊天。 – 保存的回复：准备常见问题的答案模板，只需点击几下即可回答，节省您的时间。 – 打字洞察：在发送消息之前阅读消息并更快地回复。 – Web、桌面和移动应用程序：无论您身在何处，都可以与客户聊天。 – Zapier 和 API：将 Chaport 与您的网站更紧密地集成或将其连接到第三方应用程序。 – 还有更多... 立即注册并增加您的销售额！可以免费试用。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在多法学硕士架构之上，每年持续接受 16B+ 对话培训，使企业能够提供卓越的体验并建立持久的客户关系。 Yellow.ai 成立于 2016 年，在六个国家设有办事处，已从蓝筹投资者那里筹集了超过 1.02 亿美元。
Botmother
botmother.com
Botmother 是一个无需编程即可创建和启动任何复杂性聊天机器人的单一平台。 使用视觉构建器，可以通过简单的拖放从现成的块构建机器人。无需一行代码即可实现您的任何想法。我们不限制场景大小或用户数量。 为了快速入门，有包含流行机器人场景的现成模板。您可以将它们与信使连接并按原样使用它们，或更改它们以满足您的需要。您不必为不同的信使创建单独的机器人。在 Botmother 构建器中构建的一款机器人将能够在 Telegram、Viber、WhatsApp、Facebook、Instagram、VKontakte 和 Odnoklassniki 上运行。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
WotNot
wotnot.io
WotNot 通过聊天机器人大规模自动化您的客户交互。解决业务挑战，例如获得更多潜在客户、预订更多预约、利用尖端聊天机器人扩展客户支持。客户使用 WotNot 为其当前或未来的客户提供个性化的客户体验，该体验 24/7 可用、即时响应、完全可靠并且使用客户语言。将聊天机器人添加到房地产、保险、金融、医疗保健、汽车、SaaS、银行、消费品、制造和教育等任何垂直领域，以满足多种用例。借助 WotNot 的无代码机器人构建器，您可以使用直观的可视化构建器相当轻松地构建机器人。根据您定义的触发器和条件管理不同活动的多个机器人。此外，WotNot 还提供为您量身定制的服务，其中我们经验丰富的对话设计专家团队了解您的需求，并仔细创建符合您业务需求的对话流程，并通过审查结果不断优化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 进行客户互动的企业。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Cohere
cohere.com
Cohere 是领先的企业人工智能平台。我们世界一流的人工智能独特地适合业务需求，带来前所未有的易用性、可访问性和数据隐私。 Cohere 的平台与云无关，可以通过 API 作为托管服务进行访问，并且可以部署在虚拟私有云 (VPC) 上，甚至可以部署在现场以满足公司数据所在的位置，从而提供最高级别的灵活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和开创性 Transformer 研究论文的合著者创立，其使命是利用 AI 来改变企业及其产品，从而以比以往更直观的方式生成、搜索和总结信息。我们得到了众多全球机构和战略投资者的支持，包括 Index Ventures、Oracle、NVIDIA、Salesforce Ventures、Inovia Capital、DTCP、Mirae Asset、Radical Ventures、Section 32 和 Tiger Global，以及包括 Geoffrey Hinton 在内的几位 AI 杰出人物、杰夫·迪恩、李飞飞、彼得·阿贝尔和拉克尔·乌尔塔桑。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基于人工智能的客户参与平台。它使用户能够向手机用户发送短信。它通过对话界面提供自动化的客户支持和参与，以提高用户体验和满意度。它使用户能够通过集成 WhatsApp 业务 API 发送和接收消息来提供双向通信。
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易于使用的聊天机器人构建器，配备基于规则和人工智能驱动的选项、大量模板等。 借助 Mevo，您可以构建和发布聊天机器人页面，并在几分钟内将其作为弹出窗口集成到您的登陆页面，而无需任何编码经验，这要归功于其用户友好的拖放界面。 Mevo 提供多种功能，让您的信息收集体验更加顺畅，包括参与度分析、会话重播以及以 CSV 格式导出数据的功能。 您还可以使用自己的品牌自定义聊天机器人，并设置初始消息和后备消息，以便您的机器人在没有响应时使用。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以来，Messangi 一直在全球数十亿台设备上将公司与其客户联系起来。我们的多功能且可靠的平台是由业内的一些顶级工程师内部构建的。为了推动我们的运营，我们在 7 个国家拥有世界一流的团队，愿意加倍努力来满足客户的需求。 如今，顶级移动运营商、全球银行和零售商依靠 Messangi 来解决客户沟通和参与挑战。我们的短信、电子邮件、应用程序、移动钱包和语音助手解决方案不断革新公司与客户的互动方式，使沟通比以往任何时候都更加轻松、高效和便捷。 Messangi 的云通信平台即服务可以进行定制和塑造，以创建最合适的解决方案。通过多种渠道的结合，以更有效的方式接触和吸引客户。
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支持人工智能的无代码生成工具，消费品牌可以通过该工具在各种渠道上无缝地自动化其潜在客户对话，并提高销售、营销和客户满意度。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智能驱动的客户服务与人类专业知识。使用 GPT 聊天机器人、知识库、HelpHub 和智能搜索栏解决高达 70% 的客户问题。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一个由 AI 驱动的生成平台，旨在通过自定义的类似 ChatGPT 的网站机器人自动提供客户支持。它允许企业有效地解决客户支持交互，通过机器人处理请求，在必要时升级问题，并且无需培训或维护即可进行操作。 Algomo 的平台通过即时回答重复的客户问题来发挥作用，从而降低成本并提高客户满意度 (CSAT) 和员工敬业度分数。它可以自动对支持交互进行标记、分类和分类，从而减少处理时间和手动任务。此外，它还为客服人员提供人工智能建议和实时屏幕共享，以缩短响应时间并提高工作效率。 Algomo 对于希望实现以下目标的企业特别有用： * 自动化客户服务：通过自动化解决大多数支持交互。 * 提高效率：减少用于客户支持的时间和资源。 * 提高客户和员工满意度：通过更快的解决方案和更少的手动任务。 * 国际扩张：凭借其多语言功能，它是企业在全球范围内扩张的理想选择。
Lucy
lucy.ai
Lucy 是一个由人工智能驱动的一站式知识平台，适用于组织拥有和许可的所有数据。她是根据客户的需求而塑造的，并随着市场的发展而不断发展。露西的存在是为了让知识工作者感到惊讶、高兴并赋予他们力量。