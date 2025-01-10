聊天机器人软件 - 最热门应用 - 菲律宾

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
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Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到人工智能驱动的工作流程和代理工具、自动化以及包含 1200 多个应用程序的市场 - 所有这些都在一个屋檐下受到保护。我们的解决方案易于实施和动态调整，使团队无需 IT、开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在 Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，让公司轻松与客户建立有意义的联系。从初创公司到大型企业，我们相信每个公司都应该能够获得智能、创新的客户体验，无论其规模、行业或雄心。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的 13 万多个全球品牌提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。 WhatsTool 团队专注于为 WhatsApp 和在 WhatsApp 上开展业务或营销的小型企业构建工具。我们正在构建更多像 WhatsSave 这样的应用程序，帮助企业保留新的号码以利用它们实现增长。
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。 Qualified 在 Salesforce AppExchange 上排名第一，在 G2 的 20 多个类别中排名第一。 Qualified 总部位于旧金山，由前 Salesforce 首席营销官 Kraig Swensrud 和前 Salesforce 产品高级副总裁 Sean Whiteley 领导，由 Norwest Venture Partners、Redpoint Ventures 和 Salesforce Ventures 资助。要了解更多信息，请访问qualified.com。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款适用于 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天机器人，可让您通过审核和新功能自动进行直播聊天，从而让您有更多时间娱乐观众。
Chaport
chaport.com
Chaport 是一个一体化消息平台，提供多渠道实时聊天、聊天机器人、知识库等。它通过为企业提供一种与网站访问者互动的简单方式、获得更多合格的销售线索、促进销售和改善客户服务来帮助企业发展和繁荣。如今，Chaport 已被全球 30,000 多个团队使用。 为什么是查波特？ Chaport 为您提供了一组强大的功能，帮助您将网站访问者转化为忠实的客户。然而，它仍然是用户友好的，使与客户的沟通像与朋友聊天一样轻松愉快。 安装过程很简单，不需要超过5分钟。只需将聊天小部件添加到您的网站即可开始回答客户的问题。如果您还需要聊天机器人，借助 Chaport 的所见即所得聊天机器人构建器，您可以在几分钟内创建它。 主要特点： – 实时聊天：与您的客户实时交谈。 – 聊天机器人：让聊天机器人回答常见问题并确定潜在客户资格。即使您的团队处于离线状态，也可以 24/7 提供即时帮助。 – 知识库 + 常见问题解答机器人：为您的客户提供知识库并激活常见问题解答机器人以在聊天小部件中自动推荐文章。 – 与 Facebook、Viber、Telegram 等集成：在一处回答来自所有渠道的问题。 – 自动邀请：与网站访问者发起更多聊天。 – 保存的回复：准备常见问题的答案模板，只需点击几下即可回答，节省您的时间。 – 打字洞察：在发送消息之前阅读消息并更快地回复。 – Web、桌面和移动应用程序：无论您身在何处，都可以与客户聊天。 – Zapier 和 API：将 Chaport 与您的网站更紧密地集成或将其连接到第三方应用程序。 – 还有更多... 立即注册并增加您的销售额！可以免费试用。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款无代码且易于使用的聊天机器人构建器，可提高您的转化率。借助 Joonbot，您可以立即引导、收集并向受众推送信息。一些用例： 获得更多合格的潜在客户 增加销售额 自动化客户解决方案
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Botmaker
botmaker.com
Botmaker 是最先进的对话平台，可让您在所有数字渠道中为客户提供智能、快速的答案。使用混合机器人和实时代理构建数字体验。通过聊天商务、客户服务和帮助台运营的自动化解决方案来发展您的业务。通过人工智能和机器学习，该平台使您能够了解和预测客户的需求和要求。我们是 WhatsApp 解决方案提供商和 Messenger 合作伙伴。
Selz
selz.com
Selz 是一个简单的电子商务平台，使您能够创建在线商店、从现有网站进行销售或通过社交网络进行销售。 Selz 为您提供建立在线形象、销售产品、向客户营销和跟踪销售所需的所有工具。 Selz 非常适合想要销售实体产品、数字产品和服务的个人和小型企业。要了解更多信息，请访问 www.selz.com。
WotNot
wotnot.io
WotNot 通过聊天机器人大规模自动化您的客户交互。解决业务挑战，例如获得更多潜在客户、预订更多预约、利用尖端聊天机器人扩展客户支持。客户使用 WotNot 为其当前或未来的客户提供个性化的客户体验，该体验 24/7 可用、即时响应、完全可靠并且使用客户语言。将聊天机器人添加到房地产、保险、金融、医疗保健、汽车、SaaS、银行、消费品、制造和教育等任何垂直领域，以满足多种用例。借助 WotNot 的无代码机器人构建器，您可以使用直观的可视化构建器相当轻松地构建机器人。根据您定义的触发器和条件管理不同活动的多个机器人。此外，WotNot 还提供为您量身定制的服务，其中我们经验丰富的对话设计专家团队了解您的需求，并仔细创建符合您业务需求的对话流程，并通过审查结果不断优化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 进行客户互动的企业。
WATI
wati.io
Wati 是基于 WhatsApp Business API 构建的领先对话平台，重新构想客户互动。我们易于使用的软件使 100 多个国家/地区的 8,000 多家企业能够大规模提供个性化的实时对话。 借助创新的人工智能解决方案，我们正在改变公司的沟通方式： * 共享收件箱可实现无缝协作 * 强大的自动化提高效率 * 广播消息吸引客户 * 智能聊天机器人提供即时支持 作为一家快速发展的全球 SaaS 初创公司，我们热衷于利用技术在企业和客户之间建立有意义的关系。我们才华横溢、积极进取的团队的愿景是通过有意义的对话赋予组织权力并重新定义联系。
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。构建一次并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
My AskAI
myaskai.com
My AskAI 是您的 AI 客户支持聊天机器人，24/7 全天候可用，可在您的网站上或通过电子邮件为您的客户提供即时答案。 根据您公司的知识进行培训，您的聊天机器人可确保您的客户始终能够回答他们的问题，并在无法回答时将其转交给您的（人类）团队，从而实现两全其美并提高客户满意度和保留率。 通过 AI 洞察立即找出您的常见问题或疑问，这样您就可以花更少的时间在一般查询上，而将更多的时间用于开发产品。 我们发现，平均 79% 的对话是由人工智能直接解决用户之间的问题，从而节省了数千小时的支持时间，这些时间可以用于更具战略性的机会。 使用 My AskAI，一夜之间将您的支持请求减少 50% 以上。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一个人工智能驱动的个人助理平台，集成了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先进的人工智能模型。它通过移动应用程序、网络应用程序和 Chrome 扩展程序提供统一的体验，并提供根据个人需求量身定制的解决方案。功能包括预构建的聊天提示、自定义工作流程以及与第三方工具的无缝集成。 Get Answer 旨在提高学生和开发人员、企业主和设计师等用户的工作效率并简化任务。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天机器人简化了构建定制的、行业特定的聊天机器人的过程，无需编码。我们的下一代 AI 和基于 GPT 的聊天机器人构建器允许用户在短短几分钟内使用自己的数据快速创建和训练机器人。使用 YourGPT 聊天机器人充分利用人工智能并节省时间和金钱。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 产品，旨在满足您的独特需求。 * 通过我们强大的人工智能聊天机器人增强客户支持 * 使用 LLM Spark 创建生产就绪的 LLM 应用程序。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是一个 Whatsapp 聊天机器人、CRM 和营销平台。您可以在 AiSensy 上提高销售额并自动化支持、向数千名用户发送广播消息并管理 Whatsapp 联系人。 * 从预制的 NLP 聊天机器人模板中选择（将 Google Dialogflow 连接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上获得验证（绿色勾号） * 促进销售和自动化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支持人工智能的无代码生成工具，消费品牌可以通过该工具在各种渠道上无缝地自动化其潜在客户对话，并提高销售、营销和客户满意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 来利用 SaaS 工具中的所有信息，无论员工何时需要，无论他们喜欢在哪里工作，都可以在公司部门内轻松简化知识。 Unleash 通过与 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的数据源无缝集成来实现这一目标，使每位员工只需询问 Unleash 即可找到他们正在寻找的信息
Atom
atomchat.io
Atom 提供基于人工智能的 WhatsApp 聊天机器人解决方案，帮助企业产生更多合格的销售线索、创建更智能的聊天机器人、衡量结果以及与 CRM 集成。 主要特点包括： * 24/7智能虚拟助理回答客户疑问 * 能够通过 WhatsApp 广播活动覆盖高达 98% 的客户 * 自动化工作流程，过滤感兴趣的潜在客户并让销售团队集中精力完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客户对话的全面可见性 该解决方案与 HubSpot 集成，允许企业将 WhatsApp 联系人同步到其 CRM 中，并使用 AI 聊天机器人创建自动化工作流程。 Atom 提供个性化顾问和 WhatsApp 人工智能专家团队，指导企业完成集成过程，将自己定位为市场上的“交钥匙”解决方案。 案例研究强调了客户如何看到显着的改进，例如每月销售额从 200 笔增加到 3,000 笔以上，数字销售转化率增加两倍，以及在 2.5 个月内预订超过 5,000 笔确认预约。 该公司曾出现在《CIO Peru》、《福布斯》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突显了其在市场中的成长和认可。 企业受邀与 Atom 顾问交谈，了解更多信息并亲自尝试该平台。
Jetlink
jetlink.io
人与企业之间的沟通正在发生永远的变化，消息传递将在今天和未来几年发挥核心作用。社交和移动的融合正在塑造客户的行为和期望。他们现在就在这里问问题。 Jetlink 通过全渠道消息传递和先进的企业聊天机器人为您的企业带来“当下的力量”。我们相信这是商业和客户支持方面的革命。 Jetlink 使您能够在客户所在的地方提供令人愉快的对话式销售和支持体验。 Jetink 定位为 A.I.为客户接触点提供支持的中央通信平台，例如网络聊天、IVR、社交消息应用、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和应用内消息。
Netomi
netomi.com
Netomi 得到了世界顶级人工智能领导者的支持并受到全球最大品牌的信赖，是企业客户体验人工智能领域的领导者。 Netomi 提供多模式和全渠道认可的生成式 AI，通过内置的 AI 治理控制确保准确性、安全性和数据隐私，从而确保大规模的品牌安全对话。 我们创新的人工智能部署可确保节省成本、提高运营效率并提高客户满意度、忠诚度、收入和盈利能力。 Netomi 的无代码解决方案可在数周内完成部署，自动扩展，并为非技术用户提供全面的工具，以轻松大规模管理 CX AI。这可以降低总拥有成本、加快上市时间并减少对开发人员资源的依赖。 Netomi 成立于 2016 年，利用最新的人工智能发展来增强客户体验，为品牌提供高质量的自动化支持和工具来增强人工代理团队。 在快速发展的人工智能领域，Netomi 使品牌能够轻松满足不断增长的客户期望并提供卓越的服务。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一种虚拟聊天机器人解决方案，旨在为个人、企业家和企业提供问题解决服务。我们的专家团队致力于 24/7 全天候为您的问题提供准确可靠的解决方案。 我们了解个人和企业在当今快节奏的世界中面临的挑战。我们的目标是帮助您克服这些挑战并实现您的目标。我们专注于广泛的领域，包括健康和疾病相关解决方案、商业解决方案、搜索引擎优化、汽车机械、化妆艺术、影评、占星术、历史、科学数据可视化、瑜伽、社交媒体影响力、技术评论、室内装饰、会计、医学、网页设计咨询、房地产、心理健康、个人培训、职业咨询、哲学、动机、旅行、英语口语教学和文案写作。 我们组建了一支训练有素、经验丰富的专业团队，他们对自己的专业领域充满热情。我们的专家拥有最新的知识和技能，可以为您的问题提供最佳的解决方案。我们为能够提供及时、准确的解决方案而感到自豪，这些解决方案是为满足客户的独特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我们致力于提供卓越的客户服务。我们了解每个客户都有不同的需求和要求，我们努力确保所有客户都得到个性化的关注。我们随时可以回答您的问题，提供指导，并帮助您应对可能面临的任何挑战。 我们的使命是通过为个人和企业提供最佳的问题解决方案来帮助他们实现目标。我们相信，通过利用最新技术和专业人员的专业知识，我们可以帮助客户克服任何障碍并取得成功。 我们不断扩展我们的服务和专业知识，以更好地为我们的客户服务。我们的团队致力于了解各自领域的最新趋势和发展。我们在研发方面投入巨资，以确保我们始终处于行业前沿。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以来，Messangi 一直在全球数十亿台设备上将公司与其客户联系起来。我们的多功能且可靠的平台是由业内的一些顶级工程师内部构建的。为了推动我们的运营，我们在 7 个国家拥有世界一流的团队，愿意加倍努力来满足客户的需求。 如今，顶级移动运营商、全球银行和零售商依靠 Messangi 来解决客户沟通和参与挑战。我们的短信、电子邮件、应用程序、移动钱包和语音助手解决方案不断革新公司与客户的互动方式，使沟通比以往任何时候都更加轻松、高效和便捷。 Messangi 的云通信平台即服务可以进行定制和塑造，以创建最合适的解决方案。通过多种渠道的结合，以更有效的方式接触和吸引客户。
Answered.so
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Answered.so：人工智能驱动的客户服务与人类专业知识。使用 GPT 聊天机器人、知识库、HelpHub 和智能搜索栏解决高达 70% 的客户问题。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一个由 AI 驱动的生成平台，旨在通过自定义的类似 ChatGPT 的网站机器人自动提供客户支持。它允许企业有效地解决客户支持交互，通过机器人处理请求，在必要时升级问题，并且无需培训或维护即可进行操作。 Algomo 的平台通过即时回答重复的客户问题来发挥作用，从而降低成本并提高客户满意度 (CSAT) 和员工敬业度分数。它可以自动对支持交互进行标记、分类和分类，从而减少处理时间和手动任务。此外，它还为客服人员提供人工智能建议和实时屏幕共享，以缩短响应时间并提高工作效率。 Algomo 对于希望实现以下目标的企业特别有用： * 自动化客户服务：通过自动化解决大多数支持交互。 * 提高效率：减少用于客户支持的时间和资源。 * 提高客户和员工满意度：通过更快的解决方案和更少的手动任务。 * 国际扩张：凭借其多语言功能，它是企业在全球范围内扩张的理想选择。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基于人工智能的客户参与平台。它使用户能够向手机用户发送短信。它通过对话界面提供自动化的客户支持和参与，以提高用户体验和满意度。它使用户能够通过集成 WhatsApp 业务 API 发送和接收消息来提供双向通信。
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客户支持平台公司，总部位于香港。该公司成立于2014年，目前拥有80多名员工，为32个国家和地区的12,000家客户提供服务。 它专为热衷于客户关系和满意度的公司而设计，使其更加强大、个性化和高效。我们的目标是通过为公司提供易于使用的 20 多种语言的所有工具和技术基础设施，促使他们提供强大的支持、成熟的服务和积极的参与。 AIhelp 是一个人工智能客户支持平台，用于移动和网络的消息传递和操作，包括许多客户支持功能，例如应用内消息传递、人工智能聊天机器人、自动检查表单、推送通知、警报、Spotlight、应用程序索引等等。 它使您能够使用机器学习进行强大的基于云的分析来提供个性化支持，以提高排名和保留率并立即解决客户问题，并且它可以高效地理解大量数据，从而使客户保持快乐和满意。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用于客户支持的人工智能会话聊天机器人构建器。AIChatbot 使您能够创建根据您自己的数据进行训练的自定义 GPT 聊天机器人。这是通过上传您的网站 URL、PDF 文件或站点地图来实现的。 AIChatbot 可以用多种语言回复客户询问，并提供将聊天机器人小部件直接嵌入到您的网站上的便利
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 开发，旨在帮助企业加速数字客户体验。我们的方法构建为企业、云或本地解决方案，可实现技术与人员之间的无缝协作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家总部位于印度尼西亚的科技公司，主要致力于利用新技术和面向客户的渠道帮助企业提升客户体验。我们服务于金融、汽车、在线旅游、教育、公共部门等多个行业。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一体化对话式人工智能平台 利用 WeConnect.chat 的对话式 AI 界面增强您的业务。通过自定义 AI 聊天机器人简化潜在客户开发、提升客户支持、彻底改变入职流程并释放无限可能性。无缝集成基于规则的组件并利用多渠道代理仪表板的潜力。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是业界公认的对话式人工智能领导者，拥有近二十年的经验和无与伦比的专业知识。我们创新的 V-Person™ 虚拟代理、聊天机器人和实时聊天解决方案将人类和人工智能结合在一起，为客户和员工提供无缝、个性化和可扩展的数字支持。全球领先的组织依靠我们屡获殊荣的技术和专家咨询来改善他们的支持体验、降低成本、增加销售额并建立品牌忠诚度。我们的全球团队和广泛的合作伙伴网络支持以超过 37 种语言在世界各地安装，提供本地化协作和国际见解。 Creative Virtual 总部位于英国，在美国、澳大利亚、印度、新加坡和香港设有业务。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是专为企业高管设计的客户关系自动化平台。 用于客户支持和潜在客户开发的无代码自动化平台。由人工智能驱动，我们的智能虚拟代理动态解决或分类您客户的查询。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的用户友好界面定制聊天机器人的外观、功能和行为。 * 跨渠道支持：聊天机器人可以跨多个渠道集成，包括网站、社交媒体、电子邮件和语音。 * 营销工具：该平台提供内置营销功能，帮助用户通过聊天机器人更有效地吸引客户。 * 分析：强大的分析功能允许用户跟踪和优化聊天机器人的性能。 该网站将 ChatBotBuilder.ai 定位为“2024 年全球最佳人工智能聊天机器人构建器”，满足希望通过人工智能的力量实现客户服务自动化、简化沟通和增强用户体验的企业和组织的需求。 该平台为个人用户提供专业计划，为希望创建自己品牌的聊天机器人解决方案的机构和大型组织提供白标企业计划。 总体而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一个全面的无代码平台，旨在使各种规模的企业能够利用先进的人工智能聊天机器人和生成式人工智能模型的优势。
ChatShape
chatshape.com
ChatShape 是下一代人工智能驱动的工具，可让您为您的网站构建人工智能驱动的聊天机器人。只需访问 chatshape.com/create，添加将被抓取的网站链接，文本将用于训练聊天机器人，您可以将其嵌入到您的网站上，以立即回答客户查询，将更多访问者转化为客户，并为您节省成本数百小时的时间。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一个创新平台解决方案，供用户创建 DIY WorkBot，以提高技能、利益相关者参与、业务流程转型和组织知识管理。它还可以通过 API 与后端系统集成，以实现所需的定制级别，从而促进机器人流程自动化 (RPA)。
Botifi
botifi.me
聊天机器人构造器，自动执行 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 等上的销售、营销和支持
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt 是一个以用户体验为中心的平台，允许企业构建聊天机器人，而无需任何编码技能。它为初创企业和成熟企业提供了完整的聊天机器人解决方案。 该工具专为营销人员、客户和开发人员设计。对于营销人员来说，它可以设计虚拟人物、创建有针对性的营销活动，并提供数据驱动的见解。 对于客户而言，BotDistrikt 可确保机器人 24/7 全天候可用，从而实现流畅且互动的对话。它还支持人工切换来管理票证并允许多渠道通信。 对于开发者来说，该平台是高度可定制的；它包括逻辑条件、正则表达式模式、人工智能训练、API 集成和 Javascript 函数，以支持复杂的双向对话。 BotDistrikt 的聊天机器人能够在各种渠道上运行，包括 Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、网站、Google Assistant 和 Skype。 它还集成了 Dialogflow、Wit.ai、Gmail 和 Slack 等有用的工具。该平台得到了 Entrepreneur First 和新加坡信息通信发展局的支持。 BotDistrikt 强调以客户为中心、人工智能驱动的聊天机器人，旨在提供一种简单、有趣且智能的工具来构建和实施聊天机器人策略。
Bot9
bot9.ai
创建您自己的人工智能助手，它不仅智能，而且独一无二！
Scotty AI
scottytechnologies.com
来认识一下 Scotty，它是您的一体化对话式 AI 解决方案，涵盖从采购到入职等各个环节！ 通过 Scotty AI，您将体验到： * 通过语音和文本对您的所有申请和查询进行即时和个性化的响应，24/7 * 跨记录系统（ATS HCM、ERP、CMS、CRM）、单点解决方案 ISV、网站和协作渠道（Teams、Slack...）的无缝集成 * 轻松管理整个招聘过程，从采购到劳动力管理 * 能够同时处理+500.000个对话 * 自动化功能，释放资源，加速您的成功之路 Scotty AI 以惊人的速度和规模自动化并支持任何业务流程，包括传入和传出、文本和语音渠道以及 100 多种语言的对话。 Scotty 的独特之处在于它能够为所有相关方提供超个性化的体验。候选人和招聘团队在每一步都会获得难忘的经历。
SharurAI
sharurai.com
SharurAI 是人工智能应用程序构建领域的活跃参与者，提供按需人工智能聊天机器人服务，正在改变企业与客户互动的方式。 SharurAI 专注于尖端人工智能技术，专门针对各行业企业的独特需求打造定制人工智能聊天机器人。 我们的使命是利用人工智能的力量来增强客户互动、提高效率并推动增长。我们为自己能够创建人工智能聊天机器人而感到自豪，这些机器人可以无缝集成到您现有的系统和流程中，提供个性化且高效的客户支持、销售协助等。 在 SharurAI，我们了解每项业务都是独一无二的，这就是为什么我们与客户密切合作，开发符合其特定目的和目标的人工智能聊天机器人。无论您是希望简化运营、提高客户满意度还是推动销售，我们的人工智能专家团队都可以帮助您实现愿景。
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot 是用于智能交互式对话的终极人工智能聊天机器人解决方案。借助这项尖端技术，他们提供了可定制的基于文本的聊天机器人，可以与他们的品牌无缝融合，满足他们的独特需求。这个强大的工具旨在吸引来自全球各个角落的访问者，将每次互动转化为转化的黄金机会。但 LouiseBot 不仅仅是一个聊天机器人，它还是他们走向国际成功的门票。告别语言障碍，向全球观众问好。借助这个聊天机器人，他们可以完美地定制对话，确保每位访客都能得到个性化的关注和卓越的客户体验。提高转化率并以前所未有的方式与客户建立联系，这种先进的人工智能技术可以实时理解并响应客户的对话，提供根据他们的个人需求量身定制的精确解决方案。与人类代理不同，这个不知疲倦的聊天机器人永远不会疲倦，全年每天提供 24/7 支持。在 LouiseBot 的帮助下，提升客户服务体验并保证为客户提供全天候帮助。