渠道管理软件 - 最热门应用

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渠道管理软件旨在帮助酒店、住宿加早餐酒店和其他酒店企业管理其跨多个在线平台和预订网站的预订。对于专注于客房预订的企业来说，这些解决方案可确保预订准确且最新，从而最大限度地减少冲突风险。这将为客人带来无缝且一致的体验，无论他们在哪里或如何预订。 该软件通常由酒店业主和负责管理预订的人员使用，通常与酒店预订系统或管理平台集成以简化操作。此外，渠道管理软件可以与各种营销工具协作，以增强不同渠道的预订。
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Guesty
guesty.com
Guesty是一款物业管理平台，帮助短期租赁房东和物业经理自动化运营，优化收入，简化管理流程。
Hostaway
hostaway.com
Hostaway是一款综合的度假租赁管理软件，简化物业管理，自动化多平台操作，提高效率，支持200多种应用集成。
Cloudbeds
cloudbeds.com
Cloudbeds是一款酒店管理软件，集成管理预订、客人信息和房间可用性，旨在简化运营并提升客人体验。
Lodgify
lodgify.com
Lodgify是一款物业管理系统，帮助用户创建可预订网站、同步房源数据，并集中管理客户预订和沟通。
HotelRunner
hotelrunner.com
HotelRunner是一个基于云的酒店管理平台，提供预订管理、渠道管理和营销工具，帮助酒店提升在线知名度和客户满意度。
SiteMinder
siteminder.com
SiteMinder是一款酒店管理平台，提供渠道管理、在线预订、业务分析等工具，帮助酒店提高收入和管理其在线形象。
Preno
prenohq.com
Preno是一款简单强大的酒店管理系统，帮助住宿提供商管理预订、账单及财务，实现高效的运营和客户沟通。
TalkGuest
talkguest.com
TalkGuest是最先进的本地住宿管理软件，旨在自动化、简化和提升业务。注册免费，了解更多信息。
Hostfully
hostfully.com
Hostfully是一款物业管理软件，帮助短期租赁的物业经理管理预订、来宾沟通和优化收入，提升客人体验。
Sirvoy
sirvoy.com
Sirvoy是一款酒店管理软件，简化预订、费率和客人沟通，支持渠道管理和报告分析，适合各类住宿提供商。
Exely
exely.com
Exely是一款酒店渠道管理工具，自动更新房价和可用性，减少人工工作量，生成报告，帮助酒店优化运营和提高收入。
Hosthub
hosthub.com
Hosthub 是一个短租物业管理平台，帮助用户同步预订、管理库存、处理付款，并生成预订报告以提高运营效率。
Tashi
tashi.travel
Tashi 应用程序是为住宿提供商和旅游运营商提供的在线预订软件，帮助管理预订和提升收入，简化设置过程。
Uplisting
uplisting.io
Uplisting是一个物业管理系统，专为度假租赁业主和经理设计，可以集中管理预订，避免重复预订，支持多物业管理。
RoomRaccoon
roomraccoon.com
RoomRaccoon是一个全能酒店管理系统，专为独立酒店、民宿和度假租赁设计，提供预订、管理和支付等功能。
Avantio
avantio.com
Avantio是一款度假租赁管理软件，为专业代理提供预订管理、定价策略和客人沟通等综合解决方案，提升运营效率和客人体验。
Rezdy
rezdy.com
Rezdy是一款在线预订管理软件，帮助旅游和活动提供商简化预订流程，增强客户管理，提高在线预订量。
Booking Automation
bookingautomation.com
预订自动化应用程序简化约会和预订管理，提供实时同步、支付处理、客户通知等功能，提升企业运营效率。
Zeevou
zeevou.com
Zeevou是一个物业管理系统，简化度假租赁管理，提供自动化工具，支持多渠道同步和直接预订管理。
Revivo
revivotech.in
Revivo是一个综合酒店管理平台，通过AI和自动化简化酒店操作，提高盈利能力与客户体验。
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud是一个基于云的物业管理和预订系统，帮助住宿业务管理实时预订、渠道整合及运营效率。
Profitroom
profitroom.com
Profitroom是一款综合酒店预订软件，旨在提高直接预订表现，增强客人参与度和忠诚度。
HotelBee
hotelbee.co
HotelBee是一款一体化酒店管理应用，帮助酒店管理预订、运营流程和客人体验，以提高效率和盈利能力。
MappingMaster
mappingmaster.com
MappingMaster 是一款云端频道管理软件，供假日单位、 guest houses 和酒店使用，能够实时更新房间可用性、价格和描述。
StayFantastic
app.fantasticstay.com
StayFantastic是一个为度假租赁业主和Airbnb房东提供的管理和分发软件，自动化运营各个环节，帮助节省时间，提高收入和业务规模。
Visitor
visitor.de
Visitor应用是一个集中管理住宿的平台，帮助用户掌控运营，增加客户和收入。无合同、无信用卡，随时可取消。
NextPax
nextpax.com
NextPax是一个全球旅行科技平台，提供物业管理与分销渠道的自动化解决方案，帮助物业经理有效管理度假租赁和酒店。