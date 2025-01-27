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最热门 最近添加 证书生命周期管理 (CLM) 软件 - 最热门应用 - 阿鲁巴

证书生命周期管理 (CLM) 和公钥基础设施 (PKI) 软件可帮助公司使用数字证书对信息进行身份验证和加密。 PKI 是一种加密框架，可保护数字通信并保护数据、设备、机器和个人免遭假冒、未经授权的拦截、篡改和其他网络威胁。该软件的主要优势是能够在整个证书生命周期中提供可见性和自动化，包括颁发、发现、库存、供应、部署、安全、监控、续订和吊销。通过自动化这些流程，CLM 和 PKI 软件通常会取代电子表格跟踪等手动方法，帮助公司避免意外的系统停机以及由错误或过期证书引起的漏洞。 CLM 和 PKI 软件提供用于颁发、管理和自动化数字证书的全面功能，包括 SSL 和 TLS 证书、客户端身份验证证书、数字签名和 SSH 证书。 PKI 和 CLM 软件的常见用例包括用户身份验证、服务器和容器的机器对机器身份验证、对代码和文档进行数字签名以及确保物联网设备的加密和完整性等。