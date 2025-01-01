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餐饮公司在管理食物准备和配送方面有独特的要求，餐饮软件旨在满足这些要求。该软件主要帮助餐饮服务商进行订单管理、生产计划、配送物流和发票。此外，一些解决方案还提供增强营销和销售工作的功能。通过使用餐饮软件，公司可以根据客户需求调整食品生产，从而提高交付准确性。它还有助于分析其服务的效率和质量。 鉴于餐饮在活动组织中发挥着至关重要的作用，该软件应与活动管理工具无缝集成。虽然大多数餐饮软件都包含支付处理功能，但某些解决方案还可以与专门的支付处理软件集成。此外，许多餐饮软件选项可以与会计软件很好地配合，以简化财务管理。
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SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms是一个帮助酒店运营商管理客户体验的平台，提供预约、候补名单、渠道管理和营销自动化等功能。
Caterease
caterease.com
Caterease是一款活动和食品管理应用，帮助组织者跟踪成本和利润，管理人员和场地，处理付款，简化活动计划过程。
Kafoodle
kafoodle.com
Kafoodle是一个数字化厨房管理系统，帮助食品业务管理菜单、营养分析和过敏源，确保合规性和提高效率。
Spoonfed
getspoonfed.com
Spoonfed 是一款创新的云端企业餐饮管理应用，适用于会议、活动和会议，支持简单和复杂的合同。
Event Staff
eventstaffapp.com
活动工作人员应用程序通过员工排班、实时更新和任务管理工具，帮助活动组织者优化人员安排，提升活动执行效率。
Total Party Planner
totalpartyplanner.com
Total Party Planner 是一款餐饮管理软件和应用，帮助餐饮公司发送提案、规划食品生产和管理成本。由餐饮业者开发。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro是为临时工作者设计的排班软件，能够创建活动并邀请员工，监控响应，同时支持自定义角色和班次管理。
FoodStorm
foodstorm.com
FoodStorm是一个专为食品零售商设计的订购和餐饮软件，支持在线及店内订单，简化生产流程，提高运营效率。
Crafty
craftydelivers.com
Crafty是一款为全国顶尖公司提供餐饮服务和技术的应用，旨在实现现代和包容的餐饮计划，无论公司规模或位置如何。
Curate
curate.co
Curate是一款用于婚礼和活动的花卉软件，主要功能包括创建花卉设计方案、生成详细的花卉批发订单和管理婚礼系统。
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