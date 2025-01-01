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目录管理软件 - 最热门应用

目录管理软件简化了电子商务产品数据并将其集中到数字目录中，使卖家和买家都受益。它充当在线业务中产品信息的存储库。与产品信息管理 (PIM) 软件不同，目录管理软件侧重于通过编辑、添加和修改详细信息来增强产品数据，而 PIM 软件则具有更广泛的视野。它使管理员能够更新产品详细信息，使客户能够做出明智的购买，从而确保数据质量。卖家通过提供产品名称、过滤器、描述、价格和代码等基本信息来帮助买家。一些解决方案通常与电子商务内容营销工具集成，也可以作为用户社区支持的开源平台提供。

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ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter是一个产品绩效管理平台，帮助零售商通过分析产品生命周期内的表现来做出更明智的决策，从而最大化利润。

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack 是一款将 PDF 转换为互动翻页书的平台，支持多媒体元素和自定义选项，适合数字出版和团队协作。

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

OnWhatsApp是一款快速创建移动友好型网店的应用，可通过WhatsApp接收订单，每月仅需一美元。

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar是一款网页和移动应用，旨在为拥有销售团队、经销商、零售商和商店的组织提供产品销售的展示平台。

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust 是一款专注于简化应收账款流程的应用，提供发票管理、收款自动化和支付处理等功能，提升现金流与客户体验。

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper是一个数字目录平台，可以将印刷的宣传册和目录转化为互动的数字购物体验，支持产品展示和在线购物。

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Order是一款综合的现场服务管理软件，帮助用户简化家庭服务业务的管理，如工作订单、调度、发票和资产管理。

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud是一个电子商务管理平台，帮助在线零售商跨多个渠道管理库存、订单和产品，提升销售效率。

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas是一个数字出版平台，帮助用户创建和共享互动型数字内容，增强在线购物体验并促进销售。

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics是一个数据饲料管理平台，帮助品牌和零售商在多个电子商务市场优化和管理产品目录。

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo是一款产品信息管理(PIM)软件，帮助企业优化和管理产品数据，实现全渠道销售和透明度。

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi是一个基于云的自动化采购和支出管理平台，帮助企业管理采购流程、发票和支付，提高效率与财务控制。

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce是一款 AI 驱动的 B2B 订单管理平台，帮助批发商管理销售、库存和客户订单，简化业务流程。

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller是一款多渠道库存和订单管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon、Shopify等多个平台上销售和管理产品。

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup是一个产品对消费者平台，帮助品牌和商家管理产品内容，实现多渠道整合，优化广告和销售流程。

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify是一个产品信息管理平台，帮助品牌管理和更新产品数据，确保在各销售渠道上的一致性和准确性。

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes是一款集中管理产品信息、渠道及数据分析的应用，帮助欧洲品牌和零售商优化多渠道销售。

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo是一款云端解决方案，专为中小型批发商和零售商设计，提供订单管理、产品目录、客户管理及数据分析等功能。

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio 是一个全面的 B2B 自动化平台，支持品牌在全球零售生态系统中实现数字销售增长，提供一键式订单处理和库存同步等功能。

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix PIM是一款产品信息管理软件，帮助中小企业集中管理产品数据，简化协作与分发，提高工作效率。

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync是一个产品内容管理平台，帮助品牌和零售商创建和分发准确一致的产品信息，优化电子商务流程。

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io 的 Tag-Gen 通过深度学习技术帮助时尚和家具零售商自动化产品标签生成，提高商品发现和在线上架效率。

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

清单镜是一款多通道管理软件，帮助在线卖家管理产品列表、库存和订单，简化销售流程并提供实时库存预测。

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

销售层是一款产品信息管理（PIM）平台，帮助企业自动化B2B流程，确保跨渠道的产品数据一致性和准确性。

Stedger

Stedger

stedger.com

Stedger是一款先进的SaaS应用，帮助电商平台（如Shopify、Prestashop和Magento）自动创建产品，更新库存和定价，并处理订单。

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin是一款集成电商平台，帮助品牌和零售商简化线上线下运营，支持业务扩展与管理。

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat是一个社交电商平台，允许企业直接从社交媒体消息中销售产品，提供客服自动化、购物车管理等功能。

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io是一款专为电子商务设计的云端ERP解决方案，提供实时库存管理、多渠道订单处理和供应链管理等功能。

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions是一款综合平台，提供库存管理、订单处理和客户互动工具，帮助企业优化电子商务运营。

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo是一个云端解决方案，提供产品信息管理、产品体验管理及内容分析，帮助企业优化产品数据并提升客户体验。

Flxpoint

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Flxpoint是一款现代零售运营平台，自动化电子商务运营，连接供应链与销售渠道，实时管理库存，提供数据分析与支持。

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