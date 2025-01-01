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最热门 最近添加 目录管理软件 - 最热门应用

目录管理软件简化了电子商务产品数据并将其集中到数字目录中，使卖家和买家都受益。它充当在线业务中产品信息的存储库。与产品信息管理 (PIM) 软件不同，目录管理软件侧重于通过编辑、添加和修改详细信息来增强产品数据，而 PIM 软件则具有更广泛的视野。它使管理员能够更新产品详细信息，使客户能够做出明智的购买，从而确保数据质量。卖家通过提供产品名称、过滤器、描述、价格和代码等基本信息来帮助买家。一些解决方案通常与电子商务内容营销工具集成，也可以作为用户社区支持的开源平台提供。