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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
目录管理软件简化了电子商务产品数据并将其集中到数字目录中，使卖家和买家都受益。它充当在线业务中产品信息的存储库。与产品信息管理 (PIM) 软件不同，目录管理软件侧重于通过编辑、添加和修改详细信息来增强产品数据，而 PIM 软件则具有更广泛的视野。它使管理员能够更新产品详细信息，使客户能够做出明智的购买，从而确保数据质量。卖家通过提供产品名称、过滤器、描述、价格和代码等基本信息来帮助买家。一些解决方案通常与电子商务内容营销工具集成，也可以作为用户社区支持的开源平台提供。
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ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter是一个产品绩效管理平台，帮助零售商通过分析产品生命周期内的表现来做出更明智的决策，从而最大化利润。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是一款将 PDF 转换为互动翻页书的平台，支持多媒体元素和自定义选项，适合数字出版和团队协作。
OnWhatsApp
onwhats.app
OnWhatsApp是一款快速创建移动友好型网店的应用，可通过WhatsApp接收订单，每月仅需一美元。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar是一款网页和移动应用，旨在为拥有销售团队、经销商、零售商和商店的组织提供产品销售的展示平台。
Billtrust
billtrust.com
Billtrust 是一款专注于简化应收账款流程的应用，提供发票管理、收款自动化和支付处理等功能，提升现金流与客户体验。
iPaper
ipaper.io
iPaper是一个数字目录平台，可以将印刷的宣传册和目录转化为互动的数字购物体验，支持产品展示和在线购物。
STEL Order
stelorder.com
STEL Order是一款综合的现场服务管理软件，帮助用户简化家庭服务业务的管理，如工作订单、调度、发票和资产管理。
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud是一个电子商务管理平台，帮助在线零售商跨多个渠道管理库存、订单和产品，提升销售效率。
Publitas
publitas.com
Publitas是一个数字出版平台，帮助用户创建和共享互动型数字内容，增强在线购物体验并促进销售。
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics是一个数据饲料管理平台，帮助品牌和零售商在多个电子商务市场优化和管理产品目录。
Akeneo
akeneo.com
Akeneo是一款产品信息管理(PIM)软件，帮助企业优化和管理产品数据，实现全渠道销售和透明度。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi是一个基于云的自动化采购和支出管理平台，帮助企业管理采购流程、发票和支付，提高效率与财务控制。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce是一款 AI 驱动的 B2B 订单管理平台，帮助批发商管理销售、库存和客户订单，简化业务流程。
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller是一款多渠道库存和订单管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon、Shopify等多个平台上销售和管理产品。
Productsup
productsup.com
Productsup是一个产品对消费者平台，帮助品牌和商家管理产品内容，实现多渠道整合，优化广告和销售流程。
Salsify
salsify.com
Salsify是一个产品信息管理平台，帮助品牌管理和更新产品数据，确保在各销售渠道上的一致性和准确性。
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes是一款集中管理产品信息、渠道及数据分析的应用，帮助欧洲品牌和零售商优化多渠道销售。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo是一款云端解决方案，专为中小型批发商和零售商设计，提供订单管理、产品目录、客户管理及数据分析等功能。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 是一个全面的 B2B 自动化平台，支持品牌在全球零售生态系统中实现数字销售增长，提供一键式订单处理和库存同步等功能。
Plytix
plytix.com
Plytix PIM是一款产品信息管理软件，帮助中小企业集中管理产品数据，简化协作与分发，提高工作效率。
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io 的 Tag-Gen 通过深度学习技术帮助时尚和家具零售商自动化产品标签生成，提高商品发现和在线上架效率。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync是一个产品内容管理平台，帮助品牌和零售商创建和分发准确一致的产品信息，优化电子商务流程。
Listing Mirror
listingmirror.com
清单镜是一款多通道管理软件，帮助在线卖家管理产品列表、库存和订单，简化销售流程并提供实时库存预测。
Sales Layer
saleslayer.com
销售层是一款产品信息管理（PIM）平台，帮助企业自动化B2B流程，确保跨渠道的产品数据一致性和准确性。
Stedger
stedger.com
Stedger是一款先进的SaaS应用，帮助电商平台（如Shopify、Prestashop和Magento）自动创建产品，更新库存和定价，并处理订单。
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin是一款集成电商平台，帮助品牌和零售商简化线上线下运营，支持业务扩展与管理。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat是一个社交电商平台，允许企业直接从社交媒体消息中销售产品，提供客服自动化、购物车管理等功能。
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io是一款专为电子商务设计的云端ERP解决方案，提供实时库存管理、多渠道订单处理和供应链管理等功能。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions是一款综合平台，提供库存管理、订单处理和客户互动工具，帮助企业优化电子商务运营。
Syndigo
syndigo.com
Syndigo是一个云端解决方案，提供产品信息管理、产品体验管理及内容分析，帮助企业优化产品数据并提升客户体验。
Flxpoint
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Flxpoint是一款现代零售运营平台，自动化电子商务运营，连接供应链与销售渠道，实时管理库存，提供数据分析与支持。
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