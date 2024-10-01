目录管理软件 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

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目录管理软件简化了电子商务产品数据并将其集中到数字目录中，使卖家和买家都受益。它充当在线业务中产品信息的存储库。与产品信息管理 (PIM) 软件不同，目录管理软件侧重于通过编辑、添加和修改详细信息来增强产品数据，而 PIM 软件则具有更广泛的视野。它使管理员能够更新产品详细信息，使客户能够做出明智的购买，从而确保数据质量。卖家通过提供产品名称、过滤器、描述、价格和代码等基本信息来帮助买家。一些解决方案通常与电子商务内容营销工具集成，也可以作为用户社区支持的开源平台提供。
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Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市场上最快的 PDF 到 Flipbook 转换器。让您的 PDF 变得栩栩如生，将其转变为具有 3D 翻页效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我们的设计工作室从头开始轻松创建引人入胜的翻页书。将您的印刷目录提供给数字客户，同时为您的业务采用更具可持续性和成本效益的道路。强大的功能，如购物按钮、视频、GIF、诱人的照片幻灯片、可定制的潜在客户表单、嵌入等等，将帮助您在竞争对手中脱颖而出。高级统计和品牌选项也可帮助您为读者提供难忘的体验。创建工作区、管理不同的项目、邀请队友并分配不同的角色。确保品牌一致性并与您的团队合作创建令人惊叹的出版物。一切尽在 Flipsnack...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商务推动者，可与移动友好的网络商店一起上线并在 WhatsApp 上接受订单。可以将其想象为面向大众的 Shopify，每月仅需 1 美元！
Billtrust
billtrust.com
通过智能 B2B/B2C 网络商店平台和移动应用程序加速在线收入增长、无缝扩展并优化您的客户体验。 Billtrust 电子商务专为批发分销商和制造企业打造，通过集成的整体解决方案保持竞争力和创新。无缝扩展：使用一个交钥匙平台管理任何规模或业务阶段的复杂产品目录、数据和资产。通过与 ERP 集成的解决方案提高效率并简化流程，该解决方案包括从产品信息管理 (PIM) 和搜索到内容管理、营销和支付的所有内容。提供最佳的客户体验：让您的客户能够灵活、简单地在需要时查找和订购他们需要的产品。凭借强大的产品推荐引擎、智能搜索和完全集成的移动应用程序，您的客户可以随时随地轻松订购、重新购买和跟踪。优化现金...
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions 是现场和家庭服务行业软件解决方案提供商，拥有 10 多年的经验。总部位于西班牙南部，其主要产品是 STEL Order，帮助 100 多个国家的 5,000 多名客户简化业务并简化他们的日常生活。 STEL Order 是一款综合性现场服务管理软件，提供完全集成的方法来管理家庭服务业务。它消除了针对运营和管理不同方面的多种软件解决方案的需要。 STEL Order 提供了一个单一位置来组织作业、工单、调度、调度、发票、费用跟踪、会计功能等等。其统一平台能够向所有用户提供实时信息，即使在离线状态下也可以跨多个平台和位置同时访问。 当现场工作人员使用 STEL O...
Publitas
publitas.com
帮助在线购物者发现他们喜欢的东西。卖更多。 ~50% 的购物者知道自己想要什么；他们搜索、选择和结帐。其他人呢？他们喜欢浏览、发现并获得灵感。网上商店适合第一组；然而，将您的品牌与第二组联系起来需要更多东西......而这正是 Publitas 所提供的。我们为您和您的购物者提供身临其境的购物体验，旨在激励购物者，同时补充您的在线商店、线下商店和电子商务目标。我们的客户报告说，当他们的“只是浏览”受众查看 Publitas 出版物时，他们的转化率提高了 40% 到 308%。
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
Salsify
salsify.com
Salsify 帮助 140 多个国家/地区的数千家品牌制造商、分销商和零售商合作，在数字货架上获胜。该公司的产品体验管理 (PXM) 平台使组织能够集中所有产品内容、连接到商业生态系统并实现业务流程自动化，以便在每个销售目的地提供最佳的产品体验。了解玛氏、欧莱雅、可口可乐、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家乐福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分销商如何每天使用 Salsify 来提高效率，助力增长，引领数字化货架。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一个网络和移动店面，适用于拥有销售团队、经销商、零售商和商店来销售其产品的组织。
Sellercloud
sellercloud.com
在 Sellercloud，我们致力于帮助在线零售商在任何销售产品的地方进行销售。我们的平台与 200 多个销售渠道和市场集成，帮助您吸引更多客户并产生更多销售额。我们的库存和订单管理软件提供了一套强大的工具，可通过同步、简化和自动化来应对多渠道销售的挑战。使用 Sellercloud 为任何在线销售品牌和企业提供的完整解决方案来管理订单、采购订单、库存、运输以及中间的每个阶段。
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是产品体验 (PX) 公司和产品信息管理 (PIM) 领域的全球领导者；创建一个世界，让每一次产品交互都是一种体验，引导消费者和专业人士随时随地做出最佳购买。 Akeneo 为企业领导者提供软件、教育和参与社区，所有这些都专注于产品体验管理的实践。全球领先品牌、制造商、分销商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 来扩展和定制他们的全渠道商务计划。使用 Akeneo 的智能产品云，公司可以通过用户友好且由人工智能驱动的产品数据丰富、管理、联合和供应商数据加入来创建提升的...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一个一体化的人工智能平台，可帮助 B2B 批发商、分销商和制造商实现端到端销售数字化；从记录新线索到接受订单、付款等等！用户可以在贸易展览会、在线或现场接受订单；发现隐藏的追加销售机会，并通过高级报告做出有数据支持的决策。 WizCommerce 与所有网站、ERP、CRM 和电子商务平台集成，帮助用户在一个平台内管理所有业务。
GeekSeller
geekseller.com
多渠道库存和订单管理平台。在沃尔玛、eBay、亚马逊、Shopify、WooCommerce、Google、Wayfair 等上销售。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi 是领先的基于云的业务采购和 AP 自动化平台。我们的全自动采购到付款解决方案通过数字化您的采购、供应商发票、费用和付款，帮助您更快地增长并提高利润。 Vroozi 的人工智能解决方案是当今复杂商业环境的现代采购解决方案。这个高度直观、用户友好的平台可以节省财务领导者的时间和金钱，同时加强支出控制并提高效率。 Vroozi 专为希望增强员工能力、自动化 AP 和采购以及随时随地保持支出可见性的高增长组织而设计。 Vroozi 的 P2P 平台被各种规模的公司用来降低成本、增强财务控制并创造更多价值。 Vroozi 将 100% 的财务和采购业务数字化，以提供无缝的用户体验，包括： ...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo 是一种基于云的网络和移动解决方案，可帮助中小型批发商和零售商增加收入并节省时间。其功能包括订单管理、产品目录、客户管理和分析。其移动应用程序使销售代表能够随时随地编写订单和管理库存，而交付经理则可以有效地组织履行和交付。 SimplyDepo 是一个完全基于 SaaS 的解决方案。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，产品数据可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种进行优化。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理...
Productsup
productsup.com
Productsup 是领先的产品对消费者 (P2C) 平台，使制造商、品牌、服务提供商和市场能够将商业无政府状态转变为商业成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解决方案，例如信息流管理、市场体验和社交商务、产品内容联合以及卖家和供应商入职培训。它每月为 900 多个品牌处理超过 2 万亿个产品，包括宜家、丝芙兰、拜尔斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月处理的数据请求比谷歌的消费者搜索服务还要多。
Plytix
plytix.com
Plytix PIM 因其用户友好的界面、实惠的价格、简单快速的实施以及出色的客户支持而成为全球最受欢迎的中小型企业产品信息管理 (PIM) 软件。 借助 Plytix PIM 软件，您不再需要在数千个电子表格、文件夹和媒体文件之间来回跳转来查找、编辑和分发您的产品信息。您将获得一款协作工具，该工具可提供中央事实来源，帮助您简化产品信息管理流程，使您和您的整个团队能够轻松组织、丰富和分发产品信息，不再需要电子表格，不再令人头疼。 Plytix PIM 可以帮助您： * 一劳永逸地摆脱数据孤岛 * 减少手动和重复性任务 * 用更少的工作卖更多的东西 * 征服多渠道商务 * 缩短上市...
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 通过创建无缝的销售流程、实现高效的产品发现和在线产品引导来帮助时尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解决方案使用最先进的深度学习技术帮助自动化产品标记过程。我们的解决方案根据您品牌的产品图片建议相关标签。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 通过世界上第一个端到端直运和市场平台帮助品牌实现数字销售增长。我们包罗万象的 B2B 自动化中心支持所有系统、协议和供应商，同时将品牌无缝地暴露在全球零售生态系统中。 Cymbio 为 800 多家零售商、市场、百货商店和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，并为数百个品牌提供服务，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我们很自豪能够在不改变任何当前系统或流程的情况下实现品牌完整零售设置的自动化，简化产品数据、图像、地图、分类、库存同步、订单、计费、跟踪、退货等等。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是产品内容编排领域的领导者，使 60 多个国家/地区的 14,000 多家公司能够简化有影响力的内容的创建和分发，这些内容在商业发生的任何地方都准确、一致且相关。通过其技术平台和专家服务，1WorldSync 解决了消费品/零售、DIY、消费电子、医疗保健和餐饮服务行业的领先品牌和零售商所面临的影响收入的产品内容挑战。 1WorldSync 是唯一获得 ISO 27001 认证的产品内容提供商和 GDSN 数据库之一。欲了解更多信息，请访问 www.1worldsync.com。
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多渠道管理软件，专为在线销售的个人和公司而设计。 Listing Mirror 与流行的市场集成，允许您从一个用户界面管理列表、运输和库存。 - 复制产品列表、管理它们并将它们发送到您选择的市场。 - 管理和同步您销售地点之间的库存。 - 连接到您现有的履行流程，包括亚马逊 FBA 和其他 3PL。 - 使用软件中的其他很酷的工具，例如库存预测。 - 在几分钟内同步所有销售渠道，节省大量时间！从产品列表数据到库存管理，我们提供全面的多渠道解决方案，以节省在线销售的时间并减少错误。我们强大的软件可以自动化并利用您的多渠道销售，以便您可以考虑增长。最重要的是，L...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer 是全球领先的 PIM（产品信息管理）平台，可帮助企业自动化复杂的 B2B 流程，并将其产品连接到整个供应链中组织内部或外部的任何企业销售平台或工具。通过针对您的业务量身定制的个性化入职培训以及业内最快的入职培训（平均 6 周，而传统解决方案需要 6 个多月），实施 PIM 从未如此简单。我们致力于为您提供市场上最好的 PIM，因此我们为您提供： - 全球排名第一的 PIM，可提高客户满意度 - 独家全访问试用，免费 30 天 - 即插即用连接器您的所有渠道 - 所有功能均作为标准配置 想了解客户对与我们合作有何评价？请访问 saleslayer.com/casestud...
Stedger
stedger.com
我们的解决方案：Stedger 是一种最先进的 SaaS，可轻松与 Shopify、Prestashop 和 Magento 等领先的电子商务平台集成。我们的整合扩展到与这些电子商务商店相关的供应商和品牌。主要特点： 自动产品创建：客户只需选择产品即可快速创建产品。这减少了手动工作量和错误。实时库存和定价更新：我们通过不断将您的产品数据与供应商的数据同步，确保您的产品数据始终是最新的。这保证了实时库存可用性和准确的定价信息。自动直销订单：在连接的电子商务平台上收到的订单将自动通过 Stedger 进行传递。这些订单在不同的供应商之间智能分配，并无缝传输到他们的订购系统。为什么电子商务公司选择我...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一家领先的 SaaS 电子商务公司。我们的使命是通过令人耳目一新的方法颠覆和创新电子商务软件解决方案行业。通过将关键任务电子商务运营集中在一个强大的平台中，我们使品牌和零售商能够自信地扩展其业务并克服增长和扩张带来的复杂性。在开发 OneChannelAdmin 之前，创始人是表现最好的在线卖家。凭借我们的卖家电子商务经验和软件开发技能，我们了解品牌和零售商在日常运营中面临的挑战，我们努力专注于提供相关的解决方案和功能以及及时的白手套客户支持。端到端电子商务平台，适合任何在店内和网上销售的人。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat 是一个社交商务平台，可直接从社交媒体收件箱进行销售。功能包括库存和产品目录管理、轻松结账、自动聊天机器人、购物车放弃自动化、广播等。通过自动化客户支持缩短响应时间，并通过各种集成管理您的业务。
Kentro.io
kentro.io
Kentro：电子商务的下一代 ERP 在电子商务运营需要敏捷性和效率的时代，Kentro 成为 NetSuite 或 SAP 等传统 ERP 系统的现代替代品。作为一款基于云的多渠道 ERP，Kentro 专为电子商务领域而设计，提供了一系列功能，可以以极低的成本和复杂性简化运营。为什么选择肯特罗？现代 ERP 解决方案：Kentro 专为电子商务时代而构建，以其直观的设计和先进的功能超越了老式系统。经济高效：以更实惠的价格体验 NetSuite 或 SAP 等高端 ERP 系统的强大功能。用户友好的界面：通过易于使用且高效的界面浏览您的电子商务操作。实时运营：通过实时库存管理、订单履行和供...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo 是第一个云原生解决方案，专门为跨组织、领域和客户提供卓越的体验而构建。我们的 MDM、PIM、PXM、数字货架分析、联合和增强内容解决方案，以及最大的内容分发集成网络，可加快零售商、品牌、分销商和制造商在商业旅程中的成功，并加快效率提升、生产力和可扩展性。我们受到全球超过 14,000 家企业的信赖，帮助他们在数字货架上取得成功，并与各个关键行业的组织合作，包括杂货、餐饮服务、日用品、家居装修/DIY、宠物、健康和美容、汽车、服装、能源和医疗保健。
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Flxpoint 是专为互联商务而构建的现代零售运营平台。 Flxpoint 将您的供应链与销售渠道连接起来，并实现电子商务运营的完全自动化。大规模销售，无需手动流程或定制开发，以免拖慢您的速度。