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职业管理软件 - 最热门应用

职业管理软件帮助组织支持员工的个人职业发展。这些工具使人力资源团队能够跟踪进度、技能和经验，促进内部人才的发展和保留。同时，职业管理解决方案可帮助员工磨练技能并设定职业目标。功能可能包括员工发展计划、自我评估、经理支持、内部人才发现、流动管理、预测分析、报告、社交机会等。此类解决方案对于所有行业、公司规模和部门都很有价值。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和绩效管理软件集成。

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Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh是一个绩效管理平台，帮助员工设定目标、获取反馈，并通过社交接口促进团队绩效文化建设。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。

Valence

Valence

valence.co

Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Kahuna应用程序允许用户通过AI辅助销售订阅服务，基于用户的专业知识提供咨询建议。

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。

Draup

Draup

draup.com

Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。

Torch

Torch

torch.io

Torch是一个人力发展平台，提供全面的教练和辅导方案，帮助个人和团队提升潜力，推动组织绩效。

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching是一个数字平台，提供个性化的教练体验，帮助提升员工能力和企业绩效，支持远程工作环境。

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50 是一款支持员工职业发展和实时反馈的应用，促使员工与领导互相提供反馈，提升内部流动性和参与度。

Edform

Edform

edform.com

Edform是一款智能职业与雇主互动平台，帮助雇主寻找并培养优秀的学生和毕业生。

Leadr

Leadr

leadr.com

Leadr 是一个数字工作平台，帮助组织培养有效的领导者，增强团队健康和业绩。提供1对1会议、反馈、目标设定等工具。

Progression

Progression

progression.co

Progression是一款职业发展平台，帮助企业定义并测量员工的职业成长，提供框架构建、成长习惯及实时洞察等功能。

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic 提供人员和绩效管理工具，通过 StayFactor™ 分数和组织网络分析帮助企业优化团队表现和员工敬业度。

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee是一款基于AI的协作与绩效工具，能够帮助个人和团队在工作中提升表现并实现目标。

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa是一个可定制的人力资源管理软件，简化员工记录、招聘和绩效管理，支持与其他系统集成，以提升效率和数据准确性。

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub是一个全球人才发展平台，提供个性化的教练服务，帮助员工提升参与度、生产力和业绩。

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman是一款支持个人和专业发展的应用，通过一对一的教练会议满足用户的需求，帮助实现个性化目标。

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace是一个人才开发平台，通过AI匹配个性化的专家指导，帮助员工提升技能和绩效，支持持续学习和发展。

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange是一款专业发展软件，帮助用户轻松探索和管理技能提升，提供定制化资源和全面分析，优化学习投资。

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy是一款集成AI的职业发展平台，自动化职业路径管理，包括性能评估、发展和培训，适合快速成长的公司。

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive应用提供现代化的职业转型支持，帮助企业在裁员时为离职员工提供职业过渡服务，结合先进技术与个性化支持。

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Klaar是一个B2B SaaS平台，提供绩效管理、目标设定、反馈、辅导和员工参与等模块，帮助公司提升团队绩效与员工留存。

Insala

Insala

insala.com

Insala应用程序提供全面的辅导解决方案，包括咨询、培训和软件，帮助组织实现有针对性的辅导效果。

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

Snapshot Reviews是一个工程管理平台，提供团队开发进度、代码评审和代码本身的可视化洞察，提高工作透明度和团队协作。

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workdove.com

WorkDove是一个绩效管理平台，帮助企业通过目标对齐和反馈机制提升员工敬业度和生产力，优化人才发展。

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