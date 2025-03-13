Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 职业管理软件 - 最热门应用

职业管理软件帮助组织支持员工的个人职业发展。这些工具使人力资源团队能够跟踪进度、技能和经验，促进内部人才的发展和保留。同时，职业管理解决方案可帮助员工磨练技能并设定职业目标。功能可能包括员工发展计划、自我评估、经理支持、内部人才发现、流动管理、预测分析、报告、社交机会等。此类解决方案对于所有行业、公司规模和部门都很有价值。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和绩效管理软件集成。