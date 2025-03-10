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职业管理软件帮助组织支持员工的个人职业发展。这些工具使人力资源团队能够跟踪进度、技能和经验，促进内部人才的发展和保留。同时，职业管理解决方案可帮助员工磨练技能并设定职业目标。功能可能包括员工发展计划、自我评估、经理支持、内部人才发现、流动管理、预测分析、报告、社交机会等。此类解决方案对于所有行业、公司规模和部门都很有价值。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和绩效管理软件集成。
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Lattice
lattice.com
Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。
Schoox
schoox.com
Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh是一个绩效管理平台，帮助员工设定目标、获取反馈，并通过社交接口促进团队绩效文化建设。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Valence
valence.co
Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna应用程序允许用户通过AI辅助销售订阅服务，基于用户的专业知识提供咨询建议。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Torch
torch.io
Torch是一个人力发展平台，提供全面的教练和辅导方案，帮助个人和团队提升潜力，推动组织绩效。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching是一个数字平台，提供个性化的教练体验，帮助提升员工能力和企业绩效，支持远程工作环境。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 是一款支持员工职业发展和实时反馈的应用，促使员工与领导互相提供反馈，提升内部流动性和参与度。
Edform
edform.com
Edform是一款智能职业与雇主互动平台，帮助雇主寻找并培养优秀的学生和毕业生。
Leadr
leadr.com
Leadr 是一个数字工作平台，帮助组织培养有效的领导者，增强团队健康和业绩。提供1对1会议、反馈、目标设定等工具。
Progression
progression.co
Progression是一款职业发展平台，帮助企业定义并测量员工的职业成长，提供框架构建、成长习惯及实时洞察等功能。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 提供人员和绩效管理工具，通过 StayFactor™ 分数和组织网络分析帮助企业优化团队表现和员工敬业度。
Marlee
getmarlee.com
Marlee是一款基于AI的协作与绩效工具，能够帮助个人和团队在工作中提升表现并实现目标。
Sympa
sympa.com
Sympa是一个可定制的人力资源管理软件，简化员工记录、招聘和绩效管理，支持与其他系统集成，以提升效率和数据准确性。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub是一个全球人才发展平台，提供个性化的教练服务，帮助员工提升参与度、生产力和业绩。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman是一款支持个人和专业发展的应用，通过一对一的教练会议满足用户的需求，帮助实现个性化目标。
Growthspace
growthspace.com
Growthspace是一个人才开发平台，通过AI匹配个性化的专家指导，帮助员工提升技能和绩效，支持持续学习和发展。
OneRange
onerange.co
OneRange是一款专业发展软件，帮助用户轻松探索和管理技能提升，提供定制化资源和全面分析，优化学习投资。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。
Zavvy
zavvy.io
Zavvy是一款集成AI的职业发展平台，自动化职业路径管理，包括性能评估、发展和培训，适合快速成长的公司。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive 职业健康平台提供现代化的再就业解决方案，帮助组织应对裁员并为离职员工提供职业过渡支持。这个屡获殊荣的数字平台正在通过将尖端技术与个性化的高接触支持相结合，重新构想未来工作的就业机会。我们的方法旨在满足每个人的独特需求，帮助他们推动职业发展。每个人都应该拥有自己热爱的工作，在那里他们可以成长并发挥自己的潜力。这就是我们如何定义实现职业健康。欲了解更多信息，请访问 throtomycareer.com
Klaar
klaarhq.com
克拉尔（Klaar）是B2B SaaS的性能，开发和参与平台，非常适合您的工作方式。它关于绩效管理，目标和OKR，360个反馈，指导和教练，参与度以及组织图表的模块，使公司能够开发和保留高表现和参与团队。 克拉尔（Klaar）的AI驱动对话性能管理平台通过及时的AI驱动见解消除了绩效管理的压力和偏见，这些见解可帮助团队确定改进领域，做出数据驱动的决策，并最终推动更好的绩效和职业。 克拉尔（Klaar）是由前HR领导者构建和实施的，是唯一一个不仅可以帮助您管理绩效的平台 - 它还使您有能力实时预测和提高性能。 Klaar始终更新并消除了业务和人力资源团队的任何双重工作。 您可以轻松启动灵活的绩效评论，通过校准，对齐和跟踪目标确定高表现者，自动化360反馈，通过指导创建一种连续学习的文化，并通过ENPS，Surveys和Pulse聆听和采取最重要的员工反馈。
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通过 Insala 的全面指导解决方案为参与者提供支持并推动取得可衡量的成果。在您需要的地方获得支持 - 我们的解决方案包括咨询、培训和指导软件。我们拥有 25 年以上与多个行业客户合作的经验。受到美国银行、法国兴业银行、开放大学、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等机构的信赖。通过专为满足您组织的独特需求而量身定制的解决方案，利用您的指导计划的力量。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
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WorkDove
workdove.com
Workdove的参与度，绩效和人才管理平台为员工体验提供了支持。它的客户创建了参与度，高性能的团队，并使人才成为推动业务成果的竞争优势。 工作桌平台使组织能够围绕核心价值观保持一致，并级联OKR/目标，执行和记录常规教练和发展（Check-INS，IDP），增加员工的参与和对话（员工情感/脉动，认可，调查），自动绩效审查和360反馈，并简化领导力继承（9-box）。 通过将易于使用的功能强大的软件与世界一流的客户成功团队相结合，Workdove与客户建立了长期的关系。作为ADP市场合作伙伴，Workdove可以通过专用的ADP人才束直接连接到人们数据，同时还与其他30多个HRIS/Payroll Systems集成在一起。
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