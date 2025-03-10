Klaar

klaarhq.com

克拉尔（Klaar）是B2B SaaS的性能，开发和参与平台，非常适合您的工作方式。它关于绩效管理，目标和OKR，360个反馈，指导和教练，参与度以及组织图表的模块，使公司能够开发和保留高表现和参与团队。 克拉尔（Klaar）的AI驱动对话性能管理平台通过及时的AI驱动见解消除了绩效管理的压力和偏见，这些见解可帮助团队确定改进领域，做出数据驱动的决策，并最终推动更好的绩效和职业。 克拉尔（Klaar）是由前HR领导者构建和实施的，是唯一一个不仅可以帮助您管理绩效的平台 - 它还使您有能力实时预测和提高性能。 Klaar始终更新并消除了业务和人力资源团队的任何双重工作。 您可以轻松启动灵活的绩效评论，通过校准，对齐和跟踪目标确定高表现者，自动化360反馈，通过指导创建一种连续学习的文化，并通过ENPS，Surveys和Pulse聆听和采取最重要的员工反馈。