职业管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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职业管理软件帮助组织支持员工的个人职业发展。这些工具使人力资源团队能够跟踪进度、技能和经验，促进内部人才的发展和保留。同时，职业管理解决方案可帮助员工磨练技能并设定职业目标。功能可能包括员工发展计划、自我评估、经理支持、内部人才发现、流动管理、预测分析、报告、社交机会等。此类解决方案对于所有行业、公司规模和部门都很有价值。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和绩效管理软件集成。
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WorkDove
workdove.com
Workdove的参与度，绩效和人才管理平台为员工体验提供了支持。它的客户创建了参与度，高性能的团队，并使人才成为推动业务成果的竞争优势。 工作桌平台使组织能够围绕核心价值观保持一致，并级联OKR/目标，执行和记录常规教练和发展（Check-INS，IDP），增加员工的参与和对话（员工情感/脉动，认可，调查），自动绩效审查和360反馈，并简化领导力继承（9-box）。 通过将易于使用的功能强大的软件与世界一流的客户成功团队相结合，Workdove与客户建立了长期的关系。作为ADP市场合作伙伴，Workdove可以通过专用的ADP人才束直接连接到人们数据，同时还与其他30多个HRIS/Payroll Systems集成在一起。
Edform
edform.com
一个智能的职业和雇主参与平台，帮助雇主寻找和培养有才华的学生和毕业生。
Leadr
leadr.com
LeadR是一个数字工作空间，可帮助组织建立有效的领导者创建健康的团队，从而提高结果。 Leadr通过为1：1的平台和团队会议，更多有意的反馈，目标设定和跟踪绩效审查，员工参与度等提供一个平台，为管理人员提供了建立健康领导习惯所需的工具。最好的部分？您可以在一个易于使用的平台中完成所有这些以及更多。 The platform enhances 1:1 leadership development at every level of the organization, creating healthy cultures of feedback and learning. Every employee a voice. Every manager a coach. It's time to transform people management into people development.
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
Klaar
klaarhq.com
克拉尔（Klaar）是B2B SaaS的性能，开发和参与平台，非常适合您的工作方式。它关于绩效管理，目标和OKR，360个反馈，指导和教练，参与度以及组织图表的模块，使公司能够开发和保留高表现和参与团队。 克拉尔（Klaar）的AI驱动对话性能管理平台通过及时的AI驱动见解消除了绩效管理的压力和偏见，这些见解可帮助团队确定改进领域，做出数据驱动的决策，并最终推动更好的绩效和职业。 克拉尔（Klaar）是由前HR领导者构建和实施的，是唯一一个不仅可以帮助您管理绩效的平台 - 它还使您有能力实时预测和提高性能。 Klaar始终更新并消除了业务和人力资源团队的任何双重工作。 您可以轻松启动灵活的绩效评论，通过校准，对齐和跟踪目标确定高表现者，自动化360反馈，通过指导创建一种连续学习的文化，并通过ENPS，Surveys和Pulse聆听和采取最重要的员工反馈。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。
Insala
insala.com
通过 Insala 的全面指导解决方案为参与者提供支持并推动取得可衡量的成果。在您需要的地方获得支持 - 我们的解决方案包括咨询、培训和指导软件。我们拥有 25 年以上与多个行业客户合作的经验。受到美国银行、法国兴业银行、开放大学、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等机构的信赖。通过专为满足您组织的独特需求而量身定制的解决方案，利用您的指导计划的力量。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 辅导通过企业范围内的大规模辅导，释放员工的无限潜力。 EZRA 是全球最大的教练服务提供商之一。他们为微软、星巴克、Netflix、雀巢、沃达丰、阿斯利康和宝洁等企业品牌的数千名员工提供指导。其母公司 The Adecco Group 是一家财富 500 强人力资源服务提供商，在高管培训领域拥有 50 多年的经验，为 EZRA 提供了全球 2000 多名教练的培训。 EZRA 教练提供个性化的学习和发展，他们的技术通过消除传统上与教练相关的行政负担、后勤挑战和成本来实现这一目标。该技术使领导者能够衡量对每个计划的影响，并在应用程序中提供见解和报告。管理员可以衡量已进行的辅导课程数量、这些课程的反馈和情绪，以及视频、音频和教练质量评级。内置的 EZRA Measure 评估使领导者能够了解有关他们收到的结果以及发生的行为变化的汇总数据。典型的业务成果包括保留率提高 14%，对公司的忠诚度提高 77%。典型的行为结果包括情商、沟通、冲突管理、适应力和领导变革等能力的显着提高。所有主要语言、国家和大陆均支持 EZRA。
Growthspace
growthspace.com
通过 Growthspace 专家主导的开发计划来推动业务 KPI。该平台旨在启动、管理和衡量整个学习体验（包括个人或团队项目）的影响力，为整个企业提供效率和影响力。利用世界上最强大的人才发展数据集和由 2,000 多名全球专家组成的网络，涵盖 80 多种技能集和 50 多种语言 - Growthspace 帮助包括西门子、微软、安永、德勤和美国政府在内的数百家客户提高业务绩效提高 5% 以上，员工流失率降低 10%，可晋升基础提高 30% - 确保 L&D 成为关键任务。该平台具有独特的高效性：我们的人工智能匹配可确保为每个人或团体匹配合适的专家，而我们独特的冲刺模型可保证超过 95% 的完成率和可证明的结果。 Growthspace 致力于帮助您发挥组织的最大潜力。快速地。简单的。灵活的。了解更多并与我们见面。
OneRange
onerange.co
OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
Zavvy
zavvy.io
Zavvy 是一个人工智能增强型一体化平台，用于管理您的人才。绩效、开发和培训 - 全部集中在一个工具中。
Marlee
getmarlee.com
Marlee（成功指纹）是一种协作和绩效人工智能，适用于个人和团队，可随时随地在工作流程中发挥每个人的最佳水平。 基于 20 多年的循证研究和数据，我们的革命性分析在预测个人和团队动机、行为和绩效方面实现了 90% 以上的可靠性。 2020年，我们推出了全球首款AI教练Marlee，帮助每个人发展并实现自己的目标。 Marlee 拥有 4.4 星的客户评级，指导 1,000 种不同类型的目标来支持工作、职业、领导力、财务、福祉和人际关系。 90% 的人在短短四个星期内实现了他们的目标！
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Mesh AI
mesh.ai
当今，首席执行官和人力资源领导人需要面对不断增加的破坏和不断发展的人才期望，建立领先的组织。研究表明，组织角色的不到5％占其提供业务成果能力的95％。当今的完整策略需要提高每个人的表现。但是，传统的绩效管理流程和技术无助于建立人才密度作为护城河。 网格是一个绩效管理平台，可以轻松实现目标并及时获得反馈，尤其是在远程团队中。它看起来像Facebook，而不是填写无聊的人力资源表格，而是对彼此的进度喜欢和评论。 网格帮助组织通过其目标/OKR，持续反馈，经理1：1，职业对话，绩效评估/360和员工参与功能来建立绩效支持的文化。使用网格，组织可以轻松使及时的表演对话成为整个组织的习惯： *推动下一个最佳动作的社交界面 *通过AI轻推的习惯时刻 *源于人科学的可行见解 *通过与电子邮件，聊天，生产力和其他业务软件的集成在工作流程中交付。 网格通过将高性能者的密度从5％提高到约10-20％，帮助组织提高实现业务目标的机会。对于人才，它通过透明的职业道路，及时的教练以及团队，同行和经理的反馈来清楚地了解增长和发展。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive 职业健康平台提供现代化的再就业解决方案，帮助组织应对裁员并为离职员工提供职业过渡支持。这个屡获殊荣的数字平台正在通过将尖端技术与个性化的高接触支持相结合，重新构想未来工作的就业机会。我们的方法旨在满足每个人的独特需求，帮助他们推动职业发展。每个人都应该拥有自己热爱的工作，在那里他们可以成长并发挥自己的潜力。这就是我们如何定义实现职业健康。欲了解更多信息，请访问 throtomycareer.com
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Schoox
schoox.com
Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智能的帮助下销售您的专业知识的订阅。 根据您独特的知识库，定制人工智能助手，增强您提供建议的能力。
Valence
valence.co
Valence是唯一可以加速当今工作场所所需的团队健康，连通性和绩效的管理人员的团队合作平台。 Valence为每个经理提供了他们需要实时了解团队健康所需的工具和见解，进行了强大的指导性对话，并设定并跟踪共同的承诺对团队改进。 Valence易于使用，支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需求，使经理们成为了团队经验的驾驶员。管理从未如此困难，Valence通过帮助他们发展和支持他们的团队的同时也可以推动绩效和进步来减轻负担经理的承受能力。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。
Torch
torch.io
Torch是开发人，团队和组织的潜力的人民发展平台。使用Torch，您可以提供包容性，综合和有影响力的教练和指导计划，以推动员工和组织的成功。领先的品牌使用火炬来培养员工，创造更强大的领导者和经理，并推动业务绩效。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Lattice
lattice.com
Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 是一款支持员工职业发展和实时反馈的应用，促使员工与领导互相提供反馈，提升内部流动性和参与度。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球领先的人才发展平台，使组织能够为全体员工（无论部门和资历级别）创建个性化、可衡量和可扩展的辅导计划。通过这样做，组织能够获得多种好处，包括提高员工敬业度、提高生产力水平、提高工作绩效和提高保留率。 CoachHub 的全球教练库由来自六大洲 70 个国家的 3,500 多名经过认证的商业教练组成，提供 60 多种语言的辅导课程，为 500 多名客户提供服务。我们的项目基于我们的教练实验室的先进研发，由乔纳森·帕斯莫尔教授和我们的科学委员会领导。 CoachHub 得到了领先的科技投资者的支持，包括 Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Partech、RTP Global、Signals Venture Capital 和 Speedinvest。2021 年 9 月，CoachHub 收购了法国数字教练先驱 MoovOne，以打造一家专注于联合民主化教练的全球冠军企业。