职业管理软件 - 最热门应用 - 汤加

Leadr

leadr.com

LeadR是一个数字工作空间,可帮助组织建立有效的领导者创建健康的团队,从而提高结果。 Leadr通过为1:1的平台和团队会议,更多有意的反馈,目标设定和跟踪绩效审查,员工参与度等提供一个平台,为管理人员提供了建立健康领导习惯所需的工具。最好的部分?您可以在一个易于使用的平台中完成所有这些以及更多。 The platform enhances 1:1 leadership development at every level of the organization, creating healthy cultures of feedback and learning. Every employee a voice. Every manager a coach. It's time to transform people management into people development.