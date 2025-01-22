职业管理软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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职业管理软件帮助组织支持员工的个人职业发展。这些工具使人力资源团队能够跟踪进度、技能和经验，促进内部人才的发展和保留。同时，职业管理解决方案可帮助员工磨练技能并设定职业目标。功能可能包括员工发展计划、自我评估、经理支持、内部人才发现、流动管理、预测分析、报告、社交机会等。此类解决方案对于所有行业、公司规模和部门都很有价值。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和绩效管理软件集成。
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Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，汇集了所有工具、工作流程和见解，帮助组织在获胜文化中培养敬业且高绩效的员工。通过将持续绩效管理、员工敬业度调查、薪酬管理和职业发展工具整合到一个互联解决方案中，莱迪思可以提供强大的人员分析，供人力资源和人员团队使用，以推动产生有影响力的业务成果。莱迪思连续三年跻身 Inc. 500 家增长最快的私营公司排行榜，并被 99% 的员工评为最佳工作场所，为全球 5,000 多家客户提供服务，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
WorkDove
workdove.com
WorkDove 的敬业度、绩效和人才管理平台为员工体验提供动力。我们的客户创建敬业、高绩效的团队，并使人才成为推动业务成果的竞争优势。 WorkDove 平台使客户能够调整组织（围绕核心价值观和级联 OKR/目标）、执行并记录定期辅导和发展（签到、IDP）、提高员工参与度和对话（员工情绪/脉搏、认可、调查） 、自动化绩效评估和 360 度反馈，并简化领导继任流程（9 框）。通过将易于使用、功能强大的软件与我们世界一流的客户成功团队相结合，我们与客户建立了持久的关系。作为 ADP Marketplace 金牌合作伙伴，WorkDove 可以通过专用的 ADP Talent Bundle 直接连接到您的人员数据，同时还可以与许多其他 HRIS 系统配合使用。
Edform
edform.com
一个智能的职业和雇主参与平台，帮助雇主寻找和培养有才华的学生和毕业生。
Leadr
leadr.com
Leadr 是一个数字工作空间，可帮助组织培养有效的领导者，创建健康的团队，从而提高成果。 Leadr 通过提供 1:1 会议和团队会议、更有针对性的反馈、目标设定和跟踪绩效评估、员工敬业度等平台，为管理者提供了培养健康领导习惯所需的工具。最好的部分？您可以在一个易于使用的平台上完成所有这一切以及更多操作。该平台增强了组织各个层面的一对一领导力发展，创造健康的反馈和学习文化。每个员工都有一个声音。每个经理都是教练。是时候将人员管理转变为人员发展了。
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多个组织的领导者和人力资源团队信任并喜爱 Klaar，将其作为人工智能驱动的行动系统，结合了持续绩效管理、继任计划和准备、指导和员工敬业度调查。借助 Klaar，人力资源领导者第一次能够获得有助于回答问题的基准外部见解
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。
Insala
insala.com
通过 Insala 的全面指导解决方案为参与者提供支持并推动取得可衡量的成果。在您需要的地方获得支持 - 我们的解决方案包括咨询、培训和指导软件。我们拥有 25 年以上与多个行业客户合作的经验。受到美国银行、法国兴业银行、开放大学、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等机构的信赖。通过专为满足您组织的独特需求而量身定制的解决方案，利用您的指导计划的力量。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 辅导通过企业范围内的大规模辅导，释放员工的无限潜力。 EZRA 是全球最大的教练服务提供商之一。他们为微软、星巴克、Netflix、雀巢、沃达丰、阿斯利康和宝洁等企业品牌的数千名员工提供指导。其母公司 The Adecco Group 是一家财富 500 强人力资源服务提供商，在高管培训领域拥有 50 多年的经验，为 EZRA 提供了全球 2000 多名教练的培训。 EZRA 教练提供个性化的学习和发展，他们的技术通过消除传统上与教练相关的行政负担、后勤挑战和成本来实现这一目标。该技术使领导者能够衡量对每个计划的影响，并在应用程序中提供见解和报告。管理员可以衡量已进行的辅导课程数量、这些课程的反馈和情绪，以及视频、音频和教练质量评级。内置的 EZRA Measure 评估使领导者能够了解有关他们收到的结果以及发生的行为变化的汇总数据。典型的业务成果包括保留率提高 14%，对公司的忠诚度提高 77%。典型的行为结果包括情商、沟通、冲突管理、适应力和领导变革等能力的显着提高。所有主要语言、国家和大陆均支持 EZRA。
Growthspace
growthspace.com
通过 Growthspace 专家主导的开发计划来推动业务 KPI。该平台旨在启动、管理和衡量整个学习体验（包括个人或团队项目）的影响力，为整个企业提供效率和影响力。利用世界上最强大的人才发展数据集和由 2,000 多名全球专家组成的网络，涵盖 80 多种技能集和 50 多种语言 - Growthspace 帮助包括西门子、微软、安永、德勤和美国政府在内的数百家客户提高业务绩效提高 5% 以上，员工流失率降低 10%，可晋升基础提高 30% - 确保 L&D 成为关键任务。该平台具有独特的高效性：我们的人工智能匹配可确保为每个人或团体匹配合适的专家，而我们独特的冲刺模型可保证超过 95% 的完成率和可证明的结果。 Growthspace 致力于帮助您发挥组织的最大潜力。快速地。简单的。灵活的。了解更多并与我们见面。
OneRange
onerange.co
OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上发展最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜爱的学习和发展计划的 LMS，并可提高利润。
Zavvy
zavvy.io
Zavvy 是一个人工智能增强型一体化平台，用于管理您的人才。绩效、开发和培训 - 全部集中在一个工具中。
Marlee
getmarlee.com
Marlee（成功指纹）是一种协作和绩效人工智能，适用于个人和团队，可随时随地在工作流程中发挥每个人的最佳水平。 基于 20 多年的循证研究和数据，我们的革命性分析在预测个人和团队动机、行为和绩效方面实现了 90% 以上的可靠性。 2020年，我们推出了全球首款AI教练Marlee，帮助每个人发展并实现自己的目标。 Marlee 拥有 4.4 星的客户评级，指导 1,000 种不同类型的目标来支持工作、职业、领导力、财务、福祉和人际关系。 90% 的人在短短四个星期内实现了他们的目标！
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh 是一个绩效管理平台，可以让员工轻松实现目标并获得及时反馈，尤其是在远程团队中。它看起来像 Facebook，员工不再填写无聊的人力资源表格，而是互相点赞并评论彼此的进步。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive 职业健康平台提供现代化的再就业解决方案，帮助组织应对裁员并为离职员工提供职业过渡支持。这个屡获殊荣的数字平台正在通过将尖端技术与个性化的高接触支持相结合，重新构想未来工作的就业机会。我们的方法旨在满足每个人的独特需求，帮助他们推动职业发展。每个人都应该拥有自己热爱的工作，在那里他们可以成长并发挥自己的潜力。这就是我们如何定义实现职业健康。欲了解更多信息，请访问 throtomycareer.com
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人为本的工作场所学习软件。人不是齿轮，Schoox 是根据人类实际学习方式而设计的。我们让学习者无论身在何处（从前线到公司办公室）都能提供更多种类的内容，从而保持学习者的好奇心。通过让学习变得简单、容易、有价值和有趣，我们帮助您让每个人对自己的职业发展更加兴奋。学习者可以“提高”他们的技能，在工作中成长并完成更多工作，并且您可以衡量他们出色成就的影响。 Schoox 将学习、内容、参与、人才发展和业务影响工具整合到一个全面的解决方案中，鼓励学习者通过现代直观的用户界面参与相关的技能培养内容。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智能的帮助下销售您的专业知识的订阅。 根据您独特的知识库，定制人工智能助手，增强您提供建议的能力。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨国公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉和都柏林，提供基于云（软件即服务）的人力资本管理 (HCM) 软件解决方案。 其社会认可解决方案旨在让员工相互认可和奖励，以激励与公司价值观相匹配的绩效和行为。 Workman 的部分客户包括赛门铁克、Intuit、捷蓝航空、思科和洲际酒店集团。 2019 年 2 月，该公司更名为 Work human。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度反馈支持经过同行验证的实时职业发展。支持员工在组织内无限的职业发展。 360 Feedback 允许员工、领导者、导师和教练互相请求、接收和提供反馈。支持员工自我维持的职业发展。定期向您的员工提供他们需要的反馈，以与您一起不断改进和推进他们的职业生涯。
Culture Amp
cultureamp.com
作为全球员工体验平台的领导者，Culture Amp 彻底改变了 6,500 家公司的 2500 万名员工如何创造更美好的工作世界。 Culture Amp 易于使用的一体化平台使各种规模和行业的公司能够转变员工敬业度、培养高绩效团队、认可成功、推动员工发展并留住人才。在尖端研究、最新技术和世界上最大的员工数据集的支持下，Culture Amp 可以轻松构建自信的、数据驱动的人才战略，从而使员工受益并推动业务成功。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球领先的人才发展平台，使组织能够为全体员工（无论部门和资历级别）创建个性化、可衡量和可扩展的辅导计划。通过这样做，组织能够获得多种好处，包括提高员工敬业度、提高生产力水平、提高工作绩效和提高保留率。 CoachHub 的全球教练库由来自六大洲 70 个国家的 3,500 多名经过认证的商业教练组成，提供 60 多种语言的辅导课程，为 500 多名客户提供服务。我们的项目基于我们的教练实验室的先进研发，由乔纳森·帕斯莫尔教授和我们的科学委员会领导。 CoachHub 得到了领先的科技投资者的支持，包括 Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Partech、RTP Global、Signals Venture Capital 和 Speedinvest。2021 年 9 月，CoachHub 收购了法国数字教练先驱 MoovOne，以打造一家专注于联合民主化教练的全球冠军企业。