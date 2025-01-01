职业管理软件 - 最热门应用 - 阿曼

EZRA Coaching

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EZRA 辅导通过企业范围内的大规模辅导，释放员工的无限潜力。 EZRA 是全球最大的教练服务提供商之一。他们为微软、星巴克、Netflix、雀巢、沃达丰、阿斯利康和宝洁等企业品牌的数千名员工提供指导。其母公司 The Adecco Group 是一家财富 500 强人力资源服务提供商，在高管培训领域拥有 50 多年的经验，为 EZRA 提供了全球 2000 多名教练的培训。 EZRA 教练提供个性化的学习和发展，他们的技术通过消除传统上与教练相关的行政负担、后勤挑战和成本来实现这一目标。该技术使领导者能够衡量对每个计划的影响，并在应用程序中提供见解和报告。管理员可以衡量已进行的辅导课程数量、...