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汽车经销商软件或经销商管理系统 (DMS) 包括旨在简化汽车零售商运营的工具。这些系统支持前台和后台功能，提供库存管理、成本计算、融资选项和客户授权（例如信用检查和事故历史记录）等功能。此外，汽车经销商软件可以帮助管理保修详细信息、销售合同、车辆维修、评估和定期电子付款。这些解决方案通常由新车和二手车经销商的销售团队和办公室管理员使用，也可以与计费软件、库存管理系统、网站构建器或客户关系管理 (CRM) 工具集成。
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DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter是一款针对独立汽车经销商的管理系统，提供库存跟踪、客户数据库、信用报告等功能。
TruVideo
truvideo.com
TruVideo应用程序帮助汽车经销商通过发送定制视频来与客户建立联系，增强互动和销售流程。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com应用程序为用户提供搜索、比较和购买汽车的平台，支持高级过滤器和详细车辆列表，方便用户做出明智决策。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供汽车经销商软件解决方案，服务近15000个经销商地点，帮助用户实现潜力。
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM 让销售人员在桌面和移动设备上跟踪客户旅程，管理交易，并无缝集成Space Auto网站，以便做出明智的销售决策。
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM是为汽车经销商设计的客户关系管理工具，提供潜在客户管理、销售流程自动化及服务部门集成，旨在提高运营效率。
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