汽车经销商软件 - 最热门应用

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汽车经销商软件或经销商管理系统 (DMS) 包括旨在简化汽车零售商运营的工具。这些系统支持前台和后台功能，提供库存管理、成本计算、融资选项和客户授权（例如信用检查和事故历史记录）等功能。此外，汽车经销商软件可以帮助管理保修详细信息、销售合同、车辆维修、评估和定期电子付款。这些解决方案通常由新车和二手车经销商的销售团队和办公室管理员使用，也可以与计费软件、库存管理系统、网站构建器或客户关系管理 (CRM) 工具集成。