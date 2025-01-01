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候选人关系管理软件，也称为候选人体验软件，可帮助人力资源专业人员、招聘人员和招聘经理在整个招聘过程中提高候选人的参与度。这些工具为候选人提供个性化体验，从而提高他们的参与度和满意度。招聘人员和人力资源团队利用候选人关系解决方案来培养活跃的人才管道，促进为可用职位寻找合格的候选人。 尽管候选人关系管理软件和 CRM 软件提供相似的功能，但区分它们还是很重要的。候选人关系管理特别注重增强候选人的旅程和体验。该软件通常集成到招聘营销平台中，通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和求职板软件无缝协作。
提交新应用
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
TextUs
textus.com
TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一款短信和电子邮件沟通平台，通过自动化和 AI 技术提升企业生产力和客户互动。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort是一个职业发展平台，帮助专业人士连接招聘者并找到职业机会，提供学习分享和人才推荐。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire是一个招聘自动化平台，旨在简化招聘过程，优化团队扩展，提升候选人体验，并提供多种自动化工具和分析功能。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale是一款招聘与销售智能平台，通过自动化候选人沟通和管理集成CRM，简化了招聘过程。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款基于云的人力资源、招聘与绩效管理系统，简化了人力资源管理与招聘流程。
Sense
sensehq.com
Sense是一款AI驱动的人才互动平台，旨在优化招聘流程，提供自动化招聘、候选人管理、面试调度等功能。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout人才是一个招聘平台，帮助中型企业吸引和管理候选人，简化招聘流程，提供自动化和定制化功能。
Longlist
longlist.io
Longlist是一款招聘客户关系管理和申请跟踪系统，专为快速发展的招聘和人力资源公司设计。
Untapped
untapped.io
Untapped是一款多元化招聘平台，帮助企业高效招聘多样化团队，推动机会与人才的平等。
Phenom
phenom.com
现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。
Fountain
fountain.com
Fountain是一款招聘管理应用，帮助企业高效地管理候选人、录用和入职流程，支持多地点操作，适用于各种规模的公司。
Interseller
interseller.io
Interseller是一个招聘技术平台，帮助用户自动化与候选人的沟通，提高招聘效率，简化候选人采购流程。
Criteria
criteriacorp.com
该标准应用程序通过结构化评估帮助组织公平、高效地选择最佳人才，提高招聘过程的质量和透明度。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 是一种招聘软件，结合了申请者追踪和客户关系管理功能，以简化招聘流程，适用于招聘团队。
WayUp
wayup.com
WayUp是一个求职平台，帮助用户搜索工作实习机会，提供职业建议，并与雇主直接联系。
Covey
getcovey.com
Covey是一款招聘平台，利用智能AI工具评估候选人，支持筛选与主动寻找候选人，简化招聘流程并提高效率。
Beamery
beamery.com
Beamery是一个人才生命周期管理平台，通过数据和人工智能帮助企业优化招聘、管理人才流动性及促进多样性与包容性。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers是一款基于网络的招聘追踪软件，简化招聘流程，支持职位管理、候选评估和与招聘人员的协作。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef是一个为小时工设计的申请人跟踪和人才管理平台，简化招聘、培训和员工管理流程。
Team Engine
teamengine.io
Team Engine 是一款人力资源自动化软件，帮助企业优化招聘、员工留存和沟通流程，支持远程工作团队的管理。
Survale
survale.com
Survale是一个人才反馈平台，自动收集和分析招聘过程中的数据，帮助优化候选人体验和招聘效率。
Bryq
bryq.com
Bryq是一款人才智能平台，利用AI评估候选人的能力，帮助组织优化招聘流程，提高员工表现与内部流动。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是在线申请人跟踪系统，简化招聘流程，支持简历管理、协作和报告生成，适合中型企业使用。
TalentLyft
talentlyft.com
TallySheft是一个整合申请人跟踪系统、招聘营销和人才CRM的招聘软件，旨在简化中小型组织的招聘过程。
LiveHire
livehire.com
LiveHire是一款招聘软件，帮助企业简化招聘流程，管理候选人，提升招聘效率，关注数据分析与候选人体验。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一个招聘自动化平台，帮助Z世代求职者与雇主高效匹配，简化招聘流程，促进多样性和包容性。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint应用程序简化招聘流程，提供高效的工作流程和美观的报告，帮助团队和候选人做出更好的招聘决策。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。
Chattr
chattr.ai
Chattr是一款人力资源自动化软件，旨在简化小时工招聘流程，让招聘变得更加轻松。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase是一个综合招聘平台，帮助招聘经理简化招聘过程，包括候选人管理、评估和申请跟踪。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire是一个AI招聘助手，通过自动化沟通、筛选和安排面试，显著缩短招聘时间和成本。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna是一个招聘平台，简化校园和活动招聘，提供候选关系管理、面试安排、文本招聘等工具，帮助企业优化招聘流程。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire是一个招聘平台，简化职位发布和候选人管理，提供行业特定模板和支持以优化招聘流程。
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