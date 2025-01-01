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最热门 最近添加 候选人关系管理软件 - 最热门应用

候选人关系管理软件，也称为候选人体验软件，可帮助人力资源专业人员、招聘人员和招聘经理在整个招聘过程中提高候选人的参与度。这些工具为候选人提供个性化体验，从而提高他们的参与度和满意度。招聘人员和人力资源团队利用候选人关系解决方案来培养活跃的人才管道，促进为可用职位寻找合格的候选人。 尽管候选人关系管理软件和 CRM 软件提供相似的功能，但区分它们还是很重要的。候选人关系管理特别注重增强候选人的旅程和体验。该软件通常集成到招聘营销平台中，通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和求职板软件无缝协作。