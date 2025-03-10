候选人关系管理软件 - 最热门应用

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候选人关系管理软件，也称为候选人体验软件，可帮助人力资源专业人员、招聘人员和招聘经理在整个招聘过程中提高候选人的参与度。这些工具为候选人提供个性化体验，从而提高他们的参与度和满意度。招聘人员和人力资源团队利用候选人关系解决方案来培养活跃的人才管道，促进为可用职位寻找合格的候选人。 尽管候选人关系管理软件和 CRM 软件提供相似的功能，但区分它们还是很重要的。候选人关系管理特别注重增强候选人的旅程和体验。该软件通常集成到招聘营销平台中，通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和求职板软件无缝协作。
提交新应用
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
TextUs
textus.com
TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一款短信和电子邮件沟通平台，通过自动化和 AI 技术提升企业生产力和客户互动。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort是一个职业发展平台，帮助专业人士连接招聘者并找到职业机会，提供学习分享和人才推荐。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire是一个招聘自动化平台，旨在简化招聘过程，优化团队扩展，提升候选人体验，并提供多种自动化工具和分析功能。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale是一款招聘与销售智能平台，通过自动化候选人沟通和管理集成CRM，简化了招聘过程。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款基于云的人力资源、招聘与绩效管理系统，简化了人力资源管理与招聘流程。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout人才是一个招聘平台，帮助中型企业吸引和管理候选人，简化招聘流程，提供自动化和定制化功能。
Longlist
longlist.io
Longlist是一款招聘客户关系管理和申请跟踪系统，专为快速发展的招聘和人力资源公司设计。
Untapped
untapped.io
Untapped是一款多元化招聘平台，帮助企业高效招聘多样化团队，推动机会与人才的平等。
Phenom
phenom.com
现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。
Sense
sensehq.com
Sense是一款AI驱动的人才互动平台，旨在优化招聘流程，提供自动化招聘、候选人管理、面试调度等功能。
Fountain
fountain.com
Fountain是一款招聘管理应用，帮助企业高效地管理候选人、录用和入职流程，支持多地点操作，适用于各种规模的公司。
Interseller
interseller.io
Interseller是一个招聘技术平台，帮助用户自动化与候选人的沟通，提高招聘效率，简化候选人采购流程。
Criteria
criteriacorp.com
该标准应用程序通过结构化评估帮助组织公平、高效地选择最佳人才，提高招聘过程的质量和透明度。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 是一种招聘软件，结合了申请者追踪和客户关系管理功能，以简化招聘流程，适用于招聘团队。
WayUp
wayup.com
WayUp是一个求职平台，帮助用户搜索工作实习机会，提供职业建议，并与雇主直接联系。
Covey
getcovey.com
Covey是一款招聘平台，利用智能AI工具评估候选人，支持筛选与主动寻找候选人，简化招聘流程并提高效率。
Beamery
beamery.com
Beamery是一个人才生命周期管理平台，通过数据和人工智能帮助企业优化招聘、管理人才流动性及促进多样性与包容性。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers是一款基于网络的招聘追踪软件，简化招聘流程，支持职位管理、候选评估和与招聘人员的协作。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef是一个为小时工设计的申请人跟踪和人才管理平台，简化招聘、培训和员工管理流程。
Survale
survale.com
Survale是一个人才反馈平台，自动收集和分析招聘过程中的数据，帮助优化候选人体验和招聘效率。
Bryq
bryq.com
Bryq是一款人才智能平台，利用AI评估候选人的能力，帮助组织优化招聘流程，提高员工表现与内部流动。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
用于无忧和协作招聘的在线申请人跟踪软件。包括一键式职位发布到最佳工作委员会，可自定义的招聘工作流程，合规性报告等。 雇用是Trakstar的申请人跟踪系统（ATS）。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队合作，并为您的招聘工作生成报告 - 所有这些都可以通过一种解决方案。雇用可以帮助公司自动化端到端的招聘过程，从发布工作到选择理想的候选人。 管理每个简历。简历流入雇用状态，并被解析为一贯成型的候选人资料。 与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以提供候选反馈，并直接从其电子邮件和日历中接受面试请求。 衡量您的招聘成功：在Trakstar Insights中生成报告，并通过基准测试，可帮助您在招聘过程中识别瓶颈以及如何与类似的同行组堆积。 产品描述 Hire是Trakstar的申请人跟踪系统。管理招聘过程的每个步骤，从招聘人才到选择合适的候选人。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
LiveHire
livehire.com
LiveHires 招聘软件提供世界一流的候选人和招聘人员体验，直观且易于使用，同时允许您的组织： - 建立一支更有生产力和高效能的招聘团队 - 通过减少候选人拒绝来保护您的品牌声誉 - 在实现招聘目标的同时减少支出 - 雇用对您的品牌感兴趣并参与其中的人员 - 与候选人建立真诚的关系 - 建立更加多元化的员工队伍
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一个招聘自动化平台，帮助Z世代求职者与雇主高效匹配，简化招聘流程，促进多样性和包容性。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint应用程序简化招聘流程，提供高效的工作流程和美观的报告，帮助团队和候选人做出更好的招聘决策。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
Chattr
chattr.ai
人力资源自动化软件使小时工招聘成为您一天中最轻松的部分。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase——旨在为招聘经理提供支持的综合平台。轻松简化您的招聘流程，从候选人参与到评估和申请跟踪。无缝沟通、安排活动、进行远程采访并保护数据。使用 Tacitbase 体验优化的工作流程。 主要特点： 协同工作： 通过 Tacitbase 灵活的订阅计划实现无缝协作。轻松地与团队成员在候选人数据库、候选人审核和申请跟踪方面进行协作。无论身在何处，都可以分配任务、跟踪进度并保持实时通信。享受精细的权限管理以控制访问。 候选人数据库： 轻松创建、管理和存储来自各种来源的候选人。无论是来自社交媒体、电子邮件还是现有数据库，Tacitbase 都可以帮助您轻松组织候选人。使用个性化列自定义您的候选人数据库，并根据教育、经验、技能和地点等特定标准搜索潜在候选人。在一个集中位置跟踪所有候选人活动，包括评论、申请和通信。 候选人审查： 通过协作性和建设性的候选人评审来简化和加快评估流程。全面了解每位候选人的资格和工作适合性，从而加快决策速度并提高招聘质量。做出明智的选择并建立一支强大的团队。 默认邮件： 通过专用电子邮件地址与候选人进行有效沟通，将所有与候选人相关的电子邮件整合到一处。利用可定制的电子邮件模板和自动通信来节省时间、培养候选人关系并在整个招聘过程中提供个性化体验。轻松保持联系。 应用程序跟踪： 使用我们直观的基于看板的申请跟踪系统 (ATS)，在整个招聘流程中无缝跟踪候选人。定制您的招聘流程，与团队成员协作，并直接在系统内与候选人沟通。通过标签和过滤器简化招聘流程，确保高效的候选人管理和流畅的工作流程。 活动安排： 利用我们方便的活动安排功能简化面试和评估安排。创建活动、指定详细信息并直接通过 Tacitbase 向候选人发送邀请。管理日历上的所有已安排活动并向候选人发送提醒，确保无缝的招聘体验并避免安排冲突。 会议整合： 利用 Tacitbase 针对 Zoom 和 Google Meet 等流行会议平台的集成功能进行安全的远程访谈和评估。安排并邀请候选人参加虚拟面试，记录会议以供将来参考，并简化您的远程招聘活动。毫不费力地跨越距离。 高级搜索： 利用我们高级搜索过滤器的强大功能，根据特定标准（例如技能、经验、教育程度等）识别候选人。使用一系列搜索选项和过滤器优化搜索结果，节省时间并确保为每个职位空缺选择最合适的候选人。高效找到完美匹配。 数据安全： 在 Tacitbase，数据安全是我们的首要任务。我们采用强大的安全措施来保护敏感的候选人信息，包括行级安全性和定期数据备份。我们的平台符合数据保护法规，与第三方服务的集成符合严格的安全标准。将您的数据交给我们。 使用 Tacitbase 提高您的招聘成功率。释放简化工作流程、高级功能和数据驱动洞察的力量。使用 Tacitbase 体验招聘的终极优势并彻底改变您的招聘游戏！
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tryhellohire.com
Hellohire 是一款人工智能驱动的招聘助手，可在几分钟内自动参与、筛选和安排与顶尖候选人的面试，从而显着减少招聘时间（和成本）。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一个重新定义顶级雇主招聘年轻人方式的招聘平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（用于招聘线下活动的最简单的移动应用程序）和 Rakuna Recruit Dashboard（用于校园/活动招聘的活动管理和候选人关系管理仪表板）。我们正在继续扩展我们的产品套件，包括有助于简化招聘操作并扩大公司招聘营销工作的招聘工具，例如面试安排、短信招聘、招聘 CRM 等。我们是公司雇用千禧一代的方式：https://www.rakuna .co/
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wizehire.com
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