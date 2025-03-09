候选人关系管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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候选人关系管理软件，也称为候选人体验软件，可帮助人力资源专业人员、招聘人员和招聘经理在整个招聘过程中提高候选人的参与度。这些工具为候选人提供个性化体验，从而提高他们的参与度和满意度。招聘人员和人力资源团队利用候选人关系解决方案来培养活跃的人才管道，促进为可用职位寻找合格的候选人。 尽管候选人关系管理软件和 CRM 软件提供相似的功能，但区分它们还是很重要的。候选人关系管理特别注重增强候选人的旅程和体验。该软件通常集成到招聘营销平台中，通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和求职板软件无缝协作。
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WayUp
wayup.com
为合格且多样化的候选人提供发现和聘用的行业领导者。寻找工作和实习机会、获取职业建议并直接与顶级雇主联系。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire是一个招聘自动化平台，旨在简化招聘过程，优化团队扩展，提升候选人体验，并提供多种自动化工具和分析功能。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
Workstream
workstream.us
Workstream是小时员工队伍的领先人力资源，工资单和招聘平台。它的智能技术简化了人力资源任务，因此特许经营权和企业主可以快速移动，降低人工成本并简化运营（都在一个地方）。前50个快速服务餐厅品牌中有46个（包括汉堡王，吉米·约翰（Jimmy John），塔科·贝尔（Taco Bell））在Workstream上以雇用，保留和支付他们的团队。
The Muse
themuse.com
与传统招聘委员会相比，Muse 通过引人入胜的内容和品牌宣传活动讲述雇主品牌故事，帮助公司聘用多元化的合适人才，从而降低招聘成本、缩短招聘时间并提高保留率。 Muse 的人才搜寻和参与平台提供了端到端的招聘解决方案，该解决方案结合了可扩展的品牌放大工具、真实的品牌故事内容以及对我们精心策划的由 500 万知识工作者组成的多元化社区的有针对性的访问。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一个招聘自动化平台，帮助Z世代求职者与雇主高效匹配，简化招聘流程，促进多样性和包容性。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是现代专业人士的职业发展平台。它带来了超过 300 万优质专业人士和先进人工智能的网络，帮助 20K 招聘人员雇用或推荐合适的人才、寻找职业机会并分享经验，而无需遇到通常的麻烦。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命周期管理平台是端到端解决方案，汇集了数据、人工智能和智能，使人才优先的企业能够推动战略人才转型，为所有人才提供更多人性化体验，并释放全球员工的技能和潜力。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家总部位于纽约的招聘技术领域 SaaS 公司，最近于 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收购。自 2016 年以来，我们一直在帮助世界各地的招聘机构建立更可预测的客户和候选人渠道。我们的平台有助于减少与潜在客户和候选人互动所需的时间。 Interseller 可以通过自动化和个性化的电子邮件序列查找并联系任何个人或工作电子邮件地址，同时保持 30 多个 CRM 和 ATS 处于最新状态。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
用于无忧和协作招聘的在线申请人跟踪软件。包括一键式职位发布到最佳工作委员会，可自定义的招聘工作流程，合规性报告等。 雇用是Trakstar的申请人跟踪系统（ATS）。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队合作，并为您的招聘工作生成报告 - 所有这些都可以通过一种解决方案。雇用可以帮助公司自动化端到端的招聘过程，从发布工作到选择理想的候选人。 管理每个简历。简历流入雇用状态，并被解析为一贯成型的候选人资料。 与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以提供候选反馈，并直接从其电子邮件和日历中接受面试请求。 衡量您的招聘成功：在Trakstar Insights中生成报告，并通过基准测试，可帮助您在招聘过程中识别瓶颈以及如何与类似的同行组堆积。 产品描述 Hire是Trakstar的申请人跟踪系统。管理招聘过程的每个步骤，从招聘人才到选择合适的候选人。
Covey
getcovey.com
拥有最智能人工智能工具的招聘平台，可以按照您的方式评估人才。通过用您自己的话描述您将如何评估候选人资料，以及您将做出的任何权衡，Scout 将生成一个机器人来执行您的策略。入境候选人筛选 - 可以浏览数千份个人资料，并在一小时内发现排名前 5% 的申请人。出站候选人搜寻 - Scout 将搜索数百万候选人，对其进行评估（就像您一样），并通过个性化的滴灌活动与他们联系，与您的收件箱和其他现有人才系统无缝集成。作为招聘经理或招聘人员，您可以完全控制您的筛选和采购策略，Covey Scout 是您值得信赖的伙伴。您决定优秀的个人资料是什么样子，然后让 Scout 完成剩下的工作！科维还提供了一套赌注工具，帮助您提高招聘效率，同时降低成本。 Covey CRM：Covey 候选人关系管理平台、电子邮件查找和外展自动化工具、分析套件和推荐门户只是增强您的采购能力的部分功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
TextUs
textus.com
TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一款短信和电子邮件沟通平台，通过自动化和 AI 技术提升企业生产力和客户互动。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、报告、通知系统等。所有这些都包含入职、培训和支持，无需额外付费。
Sense
sensehq.com
Sense 是领先的人工智能人才参与平台，通过将个性化全渠道候选人体验与提高的招聘人员效率无缝融合，重新定义了招聘流程。 Sense 受到 1,000 多个组织的信赖，提供一整套功能，包括招聘自动化、人才 CRM、营销活动、候选人评分和匹配、AI 聊天机器人、短信、面试安排和推荐。通过 Sense，尖端技术与直观功能的融合，优化人才招聘过程中的每一步。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款人工智能驱动的招聘助手，可在几分钟内自动参与、筛选和安排与顶尖候选人的面试，从而显着减少招聘时间（和成本）。
Phenom
phenom.com
在 AI 的支持下，Phenom 智能人才体验平台是一个单一的解决方案，可以帮助候选人更快地找到和选择您，帮助员工发展技能并不断发展，帮助招聘人员提高工作效率，帮助管理人员建立更强大的团队。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一个一体化的多元化招聘平台，可帮助企业有效地招聘多元化团队。人才无处不在；机会不是。我们致力于快速改变这一现状。未开发的领域是公司在招聘多元化团队时消除猜测的地方。这是他们转变创造力、创新和成长的地方。他们将目标转化为行动，以创造社会所需的变革。为什么？因为多样性不能等待，也不会等待。未来就像你。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款基于云的人力资源、招聘与绩效管理系统，简化了人力资源管理与招聘流程。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase——旨在为招聘经理提供支持的综合平台。轻松简化您的招聘流程，从候选人参与到评估和申请跟踪。无缝沟通、安排活动、进行远程采访并保护数据。使用 Tacitbase 体验优化的工作流程。 主要特点： 协同工作： 通过 Tacitbase 灵活的订阅计划实现无缝协作。轻松地与团队成员在候选人数据库、候选人审核和申请跟踪方面进行协作。无论身在何处，都可以分配任务、跟踪进度并保持实时通信。享受精细的权限管理以控制访问。 候选人数据库： 轻松创建、管理和存储来自各种来源的候选人。无论是来自社交媒体、电子邮件还是现有数据库，Tacitbase 都可以帮助您轻松组织候选人。使用个性化列自定义您的候选人数据库，并根据教育、经验、技能和地点等特定标准搜索潜在候选人。在一个集中位置跟踪所有候选人活动，包括评论、申请和通信。 候选人审查： 通过协作性和建设性的候选人评审来简化和加快评估流程。全面了解每位候选人的资格和工作适合性，从而加快决策速度并提高招聘质量。做出明智的选择并建立一支强大的团队。 默认邮件： 通过专用电子邮件地址与候选人进行有效沟通，将所有与候选人相关的电子邮件整合到一处。利用可定制的电子邮件模板和自动通信来节省时间、培养候选人关系并在整个招聘过程中提供个性化体验。轻松保持联系。 应用程序跟踪： 使用我们直观的基于看板的申请跟踪系统 (ATS)，在整个招聘流程中无缝跟踪候选人。定制您的招聘流程，与团队成员协作，并直接在系统内与候选人沟通。通过标签和过滤器简化招聘流程，确保高效的候选人管理和流畅的工作流程。 活动安排： 利用我们方便的活动安排功能简化面试和评估安排。创建活动、指定详细信息并直接通过 Tacitbase 向候选人发送邀请。管理日历上的所有已安排活动并向候选人发送提醒，确保无缝的招聘体验并避免安排冲突。 会议整合： 利用 Tacitbase 针对 Zoom 和 Google Meet 等流行会议平台的集成功能进行安全的远程访谈和评估。安排并邀请候选人参加虚拟面试，记录会议以供将来参考，并简化您的远程招聘活动。毫不费力地跨越距离。 高级搜索： 利用我们高级搜索过滤器的强大功能，根据特定标准（例如技能、经验、教育程度等）识别候选人。使用一系列搜索选项和过滤器优化搜索结果，节省时间并确保为每个职位空缺选择最合适的候选人。高效找到完美匹配。 数据安全： 在 Tacitbase，数据安全是我们的首要任务。我们采用强大的安全措施来保护敏感的候选人信息，包括行级安全性和定期数据备份。我们的平台符合数据保护法规，与第三方服务的集成符合严格的安全标准。将您的数据交给我们。 使用 Tacitbase 提高您的招聘成功率。释放简化工作流程、高级功能和数据驱动洞察的力量。使用 Tacitbase 体验招聘的终极优势并彻底改变您的招聘游戏！
Bryq
bryq.com
Bryq 是一个人才情报平台，可帮助组织快速聘用合适的人才，并使现有人才充分发挥潜力。 Bryq 利用 I-O 心理学的最新发展，提供人工智能驱动的平台，使人力资源专业人员和领导者能够降低招聘成本、提高员工绩效并有效管理人才。 Bryq 支持内部流动性，促进学习和发展文化，提高员工积极性，确定增长领域，并预测表现最佳的员工 - 所有这些都使用数据，而不仅仅是直觉。借助 Bryq，您还可以确保遵守雇佣法并显着降低招聘偏见的风险。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale是一款招聘与销售智能平台，通过自动化候选人沟通和管理集成CRM，简化了招聘过程。
Chattr
chattr.ai
人力资源自动化软件使小时工招聘成为您一天中最轻松的部分。
Survale
survale.com
Survale屡获殊荣的人才反馈平台为雇主提供了一种“始终”解决方案，以在招聘过程的每个阶段以及整个人才生命周期的每个阶段自动收集，分析和行动来自候选人，招聘人员，招聘经理和员工的体验数据。 Survale的顶级人力资源产品奖获奖者候选X模块提供数据驱动的候选人体验，Oboardx提供了数据驱动的第一年经验，并且一员优化了所有面临的人才计划。 automatically gathers feedback on virtually all internal talent facing programs. Survale的预测分析优先考虑问题，并通过前所未有的见解对从雇员到退出的招聘和人才运营提供了前所未有的见解，从而使他们能够优化和调整围绕共同指标的人员和流程。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才决策。您的目标是建立最好的团队。我们的目标是帮助您通过多维评估实现目标，以科学为后盾，并通过我们强大且用户友好的平台提供。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Fountain
fountain.com
Fountain 将招聘工作集中到一个地方，这样您就可以更快地雇用更好的人才，无论您是大型企业、特许经营企业还是小型企业。在每个地点进行跟踪、管理和登机。无论您有 1 个还是 1000 个地点，我们都会力求简单。 Fountain 可在网络和移动设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以雇用候选人。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
LiveHire
livehire.com
LiveHires 招聘软件提供世界一流的候选人和招聘人员体验，直观且易于使用，同时允许您的组织： - 建立一支更有生产力和高效能的招聘团队 - 通过减少候选人拒绝来保护您的品牌声誉 - 在实现招聘目标的同时减少支出 - 雇用对您的品牌感兴趣并参与其中的人员 - 与候选人建立真诚的关系 - 建立更加多元化的员工队伍
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Pinpoint
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工作流程、漂亮的报告和更简单的招聘流程——不仅适合您的候选人，也适合您自己的团队。使用 Pinpoint 更快地做出更好的招聘决策。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers 申请人跟踪软件是一个易于使用的基于网络的平台，可促进与招聘经理的协作，以快速获得最优质的招聘。自动化工作流程通过使用最新技术的排名工具和自动排序显着减少管理时间。增强您的候选人体验并轻松远程管理您的招聘。根据您的招聘方式委托决策。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一个重新定义顶级雇主招聘年轻人方式的招聘平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（用于招聘线下活动的最简单的移动应用程序）和 Rakuna Recruit Dashboard（用于校园/活动招聘的活动管理和候选人关系管理仪表板）。我们正在继续扩展我们的产品套件，包括有助于简化招聘操作并扩大公司招聘营销工作的招聘工具，例如面试安排、短信招聘、招聘 CRM 等。我们是公司雇用千禧一代的方式：https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才获取平台提供商，致力于将人们与公司、职业和社区的发展联系起来。我们的平台提供一系列软件模块和人才获取解决方案，专门帮助组织吸引、管理和雇用合适的人才。我们的首要软件：Recruit 软件是一个强大的候选人管理系统，使组织能够采用主动的方法来获取人才并推动战略增长。 :Recruit 减少了双重处理，节省了您的时间，并降低了人为错误的风险。 Scout :Recruit 允许您： - 管理招聘生命周期 - 创建、管理和发布品牌招聘网页 - 直接发布到招聘网站，以确保合适的候选人看到您的职位 - 轻松筛选候选人以获得最佳结果 - 评分、排名和评论跟踪您的最佳候选人 - 在整个招聘过程中跟踪候选人 - 与您最喜欢的招聘和人力资源技术解决方案集成
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基于 SaaS 的申请人跟踪和人才管理解决方案的领先提供商，这些解决方案专为分散的小时工而构建。我们的移动优先平台简化了从招聘到保留的流程，从招聘、聘用、培训到敬业度，改变雇主跟踪小时工的方式。许多最知名的全球品牌都信赖 TalentReef 提供优化和推动其人才管理流程所需的可行见解。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围