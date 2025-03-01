候选人关系管理软件 - 最热门应用 - 特立尼达和多巴哥

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Qualtrics Corexm使用了13,000多个品牌和《财富500强》 500强的75％，是最受信任，最聪明，可扩展的多合一平台的体验管理平台。 Qualtrics Corexm是用于构建，启动和分析调查研究的基础研究工具。使用Corexm，您可以将孤立或外包的操作带入整体的端到端平台，以供您寻求收集和采取行动的所有见解。 Corexm为每个部门提供功能和解决方案，可帮助您在任何地方访问受众，以确保您比以往任何时候都更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，也可以使用Qualtrics专家设计的项目（用于品牌，客户洞察，产品研究或员工经验），因此您可以在最需要的情况下采取行动。借助Qualtrics Corexm，您可以使每个人都可以捕获，分析和分享可行的见解，并使用它们来识别或改善现有产品，服务和体验。现在是时候通过世界上最灵活的现代研究和反馈解决方案来提高您的体验数据效率了。 1）专注于正确的结果，以预测的见解和AI驱动的建议赋予每个决定，以采取正确的行动并改善经验。这包括AI驱动的文本分析，以了解大规模的开放式反馈，为每个利益相关者报告等等。 2）复杂的研究使创建，自定义和修改任何研究项目在几分钟内使用点击UI，博士学位支持的方法以及由调查科学家设计的100多种问题类型和模板组成的强大库。所有人都准备使用，无需编码。 3）通过专门建立的解决方案，工作流程和简单的协作，推动速度和敏捷性规模访问整个组织的见解。再加上一个灵活的平台，在组织已经使用的系统中具有无与伦比的集成。 4）节省时间和金钱将您的研究标准化在一个平台上，以为所有受访者数据构建全面的记录系统。成为AI的研究专家，为您带来繁重的工作，提供建议以提高调查质量和兼容性。 5）通过一个统一系统巩固和简化研究，该系统将每个人都倾听，理解和采取反馈和经验机会的能力集中，深入研究数据，更深入地研究数据，大规模设计个人经验，并大大提高研究效率。 6）减少具有无与伦比的企业级安全性，合规性和治理功能的风险敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001认证和符合FEDRAMP的ISO。 7）通过按需专家扩展带宽，使您的数据更加努力地为您服务。请我们的研究服务和合作伙伴网络以设计，分析，报告和受访者来源提供支持。另外，由于一个完全灵活的参与模型，请尽可能多地使用我们。 关键Qualtrics Corexm产品功能 - 专家设计的模板 - 拖放调查构建器 - 自动XM解决方案 - 可自定义的调查主题 - 完整的协作工具 - 高级调查逻辑 - 配额管理 - 内置的，AI驱动的方法论和问题质量分析（ExpertReview） - AI驱动的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API访问系统集成 - SMS分布 -WCAG 2.0合规 - 电子邮件和聊天支持