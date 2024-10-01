候选人关系管理软件 - 最热门应用 - 荷兰

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候选人关系管理软件，也称为候选人体验软件，可帮助人力资源专业人员、招聘人员和招聘经理在整个招聘过程中提高候选人的参与度。这些工具为候选人提供个性化体验，从而提高他们的参与度和满意度。招聘人员和人力资源团队利用候选人关系解决方案来培养活跃的人才管道，促进为可用职位寻找合格的候选人。 尽管候选人关系管理软件和 CRM 软件提供相似的功能，但区分它们还是很重要的。候选人关系管理特别注重增强候选人的旅程和体验。该软件通常集成到招聘营销平台中，通常与申请人跟踪系统 (ATS) 和求职板软件无缝协作。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少...
CareerBuilder
careerbuilder.com
直观的申请人跟踪系统可帮助您简化招聘流程并吸引优质候选人。
100Hires
100hires.com
用户友好的申请人跟踪系统：免费计划、Gmail 和日历集成。更快地吸引、面试和聘用最优秀的候选人。被初创公司、中小企业以及西门子和麦格纳等大公司使用。创建您的简历数据库：简历解析器、csv 导入、重复检测器。发送批量电子邮件活动。安排并进行面试，对面试官进行反馈提醒。看板可视化您的招聘渠道。 Chrome 扩展程序可从 Linkedin、Github 等导入候选人。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是现代专业人士的职业发展平台。它带来了超过 300 万优质专业人士和先进人工智能的网络，帮助 20K 招聘人员雇用或推荐合适的人才、寻找职业机会并分享经验，而无需遇到通常的麻烦。
Fountain
fountain.com
Fountain 将招聘工作集中到一个地方，这样您就可以更快地雇用更好的人才，无论您是大型企业、特许经营企业还是小型企业。在每个地点进行跟踪、管理和登机。无论您有 1 个还是 1000 个地点，我们都会力求简单。 Fountain 可在网络和移动设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以雇用候选人。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家总部位于纽约的招聘技术领域 SaaS 公司，最近于 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收购。自 2016 年以来，我们一直在帮助世界各地的招聘机构建立更可预测的客户和候选人渠道。我们的平台有助于减少与潜在客户和候选人互动所需的时间。 Interseller 可以通过自动化和个性化的电子邮件序列查找并联系任何个人或工作电子邮件地址，同时保持 30 多个 CRM 和 ATS 处于最新状态。
Covey
getcovey.com
拥有最智能人工智能工具的招聘平台，可以按照您的方式评估人才。通过用您自己的话描述您将如何评估候选人资料，以及您将做出的任何权衡，Scout 将生成一个机器人来执行您的策略。入境候选人筛选 - 可以浏览数千份个人资料，并在一小时内发现排名前 5% 的申请人。出站候选人搜寻 - Scout 将搜索数百万候选人，对其进行评估（就像您一样），并通过个性化的滴灌活动与他们联系，与您的收件箱和其他现有人才系统无缝集成。作为招聘经理或招聘人员，您可以完全控制您的筛选和采购策略，Covey Scout 是您值得信赖的伙伴。您决定优秀的个人资料是什么样子，然后让 Scout 完成剩下的工作！科维还提供了一套赌注...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款现代、快速、功能齐全的申请人跟踪、招聘 CRM 和人才关系管理解决方案，专为保留猎头机构、猎头公司和专业企业招聘人员而构建。 Crelate 提供繁忙的招聘人员所需的所有功能，例如 Outlook 客户端集成、电子邮件跟踪、灵活的工作流程、候选人门户、移动访问、客户提交等；以及他们期望的入职、培训和服务，我们以合理的价格提供一切。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
HiPeople
hipeople.io
雇用顶尖人才是一项关键任务，需要进行彻底的筛选过程。现代助教团队使用 HiPeople 的综合筛选工具包可减少 95% 的筛选时间。我们最先进的筛选工具包结合了基于人工智能的评估和自动背景调查的力量，使您能够做出数据驱动的决策，雇用最适合您的组织的人才。通过我们基于人工智能的评估，您可以评估候选人的硬技能、软技能、个性特征、文化契合度和认知能力。测试候选人数百项特定工作相关技能，从客户成功经理到对细节的关注。通过分析候选人的结果，您可以比较可行的见解，以评估他们的工作适合度，并确定他们是否具备在您的组织中蓬勃发展所需的技能。我们的自动背景调查可以从过去的经理、同事群体或直接下属那里提供对候选人...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招...
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
TextUs
textus.com
TextUs 是面向招聘人员和销售人员的领先消费者参与平台，可推动渠道创建并提高转化率。用户喜欢 TextUs，因为它使他们能够更有效地与候选人、潜在客户和客户进行沟通。通过更快地获得更多响应、改善销售周期转换和候选人进入市场的速度，最大限度地提高工作效率。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch 是一个招聘自动化平台，改变了 Z 世代寻找工作的方式。通过用匹配和自动化取代求职板，RippleMatch 消除了雇主和求职者招聘过程中最耗时的部分。领先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高绩效的团队，全国各地的 Z 世代求职者相信 RippleMatch 能够启动和发展他们的职业生涯。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一个综合性招聘自动化平台，旨在解决各种招聘挑战。该工具将自动化和智能集成到招聘流程的每个步骤中。 它专为大批量招聘而定制，优化了短时间内扩展团队的流程。此外，它的采用率很高，并且具有自动化功能。 TurboHire 优先考虑候选人体验，培养从最初参与到入职的候选人关系。该工具通过其安全平台确保多个地点的合规性。 TurboHire 的智能还可以通过 Restful API 集成到用户首选的系统中。该产品包括涵盖端到端招聘的七个重要模块，例如用于寻找被动候选人的对外招聘、用于简化人才筛选的人工智能候选人评分、用于简化面试的自动化安排、用于候选人参与的招聘聊天机器人以及...
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的报告和更简单的招聘流程——不仅适合您的候选人，也适合您自己的团队。使用 Pinpoint 更快地做出更好的招聘决策。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一个基于云的人力资源、招聘和绩效管理系统。 HRLocker 使公司能够自动化其人员管理和招聘流程，在一处简化人力资源需求。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的...
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才获取平台提供商，致力于将人们与公司、职业和社区的发展联系起来。我们的平台提供一系列软件模块和人才获取解决方案，专门帮助组织吸引、管理和雇用合适的人才。我们的首要软件：Recruit 软件是一个强大的候选人管理系统，使组织能够采用主动的方法来获取人才并推动战略增长。 :Recruit 减少了双重处理，节省了您的时间，并降低了人为错误的风险。 Scout :Recruit 允许您： - 管理招聘生命周期 - 创建、管理和发布品牌招聘网页 - 直接发布到招聘网站，以确保合适的候选人看到您的职位 - 轻松筛选候选人以获得最佳结果 - 评分、排名和评论跟踪您的最佳候选...
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale 的存在是为了自动化无聊的工作、简化繁琐的工作并让招聘人员保持理智。我们通过在 Linkedin 等平台上工作（尽管我们还处理 Github、Crunchbase、Angel List、Facebook、Twitter 和许多其他网站）并集成到您现有的电子邮件客户端和 ATS/CRM 中，帮助自动化采购和外展流程。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才决策。您的目标是建立最好的团队。我们的目标是帮助您通过多维评估实现目标，以科学为后盾，并通过我们强大且用户友好的平台提供。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命周期管理平台是端到端解决方案，汇集了数据、人工智能和智能，使人才优先的企业能够推动战略人才转型，为所有人才提供更多人性化体验，并释放全球员工的技能和潜力。
The Muse
themuse.com
与传统招聘委员会相比，Muse 通过引人入胜的内容和品牌宣传活动讲述雇主品牌故事，帮助公司聘用多元化的合适人才，从而降低招聘成本、缩短招聘时间并提高保留率。 Muse 的人才搜寻和参与平台提供了端到端的招聘解决方案，该解决方案结合了可扩展的品牌放大工具、真实的品牌故事内容以及对我们精心策划的由 500 万知识工作者组成的多元化社区的有针对性的访问。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基于 SaaS 的申请人跟踪和人才管理解决方案的领先提供商，这些解决方案专为分散的小时工而构建。我们的移动优先平台简化了从招聘到保留的流程，从招聘、聘用、培训到敬业度，改变雇主跟踪小时工的方式。许多最知名的全球品牌都信赖 TalentReef 提供优化和推动其人才管理流程所需的可行见解。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers 申请人跟踪软件是一个易于使用的基于网络的平台，可促进与招聘经理的协作，以快速获得最优质的招聘。自动化工作流程通过使用最新技术的排名工具和自动排序显着减少管理时间。增强您的候选人体验并轻松远程管理您的招聘。根据您的招聘方式委托决策。
Survale
survale.com
Survale 屡获殊荣的人才反馈平台为雇主提供了“始终在线”的解决方案，可在招聘流程的每个阶段以及整个人才生命周期自动收集、分析来自候选人、招聘人员、招聘经理和员工的经验数据并采取行动。 Survale 的顶级人力资源产品获奖 CandidateX 模块提供数据驱动的候选人体验，OboardX 提供数据驱动的第一年体验，EmployX 优化所有面向人才的计划。自动收集几乎所有面向内部人才的计划的反馈。 Survale 的预测分析可以确定问题的优先级，并为招聘和人才领导层提供对招聘和人才运营（从聘前到退出）的前所未有的洞察，使他们能够围绕通用指标优化和调整人员和流程。欲了解更多信息，请访问：h...
Bryq
bryq.com
Bryq 是一个人才情报平台，可帮助组织快速聘用合适的人才，并使现有人才充分发挥潜力。 Bryq 利用 I-O 心理学的最新发展，提供人工智能驱动的平台，使人力资源专业人员和领导者能够降低招聘成本、提高员工绩效并有效管理人才。 Bryq 支持内部流动性，促进学习和发展文化，提高员工积极性，确定增长领域，并预测表现最佳的员工 - 所有这些都使用数据，而不仅仅是直觉。借助 Bryq，您还可以确保遵守雇佣法并显着降低招聘偏见的风险。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一个一体化的多元化招聘平台，可帮助企业有效地招聘多元化团队。人才无处不在；机会不是。我们致力于快速改变这一现状。未开发的领域是公司在招聘多元化团队时消除猜测的地方。这是他们转变创造力、创新和成长的地方。他们将目标转化为行动，以创造社会所需的变革。为什么？因为多样性不能等待，也不会等待。未来就像你。
Phenom
phenom.com
在 AI 的支持下，Phenom 智能人才体验平台是一个单一的解决方案，可以帮助候选人更快地找到和选择您，帮助员工发展技能并不断发展，帮助招聘人员提高工作效率，帮助管理人员建立更强大的团队。
WayUp
wayup.com
为合格且多样化的候选人提供发现和聘用的行业领导者。寻找工作和实习机会、获取职业建议并直接与顶级雇主联系。
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一个屡获殊荣的端到端对外招聘平台，它集中了大大小小的招聘团队的所有招聘工作，使对外招聘变得容易。跨 8 亿多个开放网络配置文件和 45 个以上平台体验快速、简单的 AI 采购。使用模板、序列、跟踪和日历安排自动化并构建个性化招聘活动。通过我们的人才数据云，通过近乎零的管理和安全的数据中心来集中、刷新和重新发现以前孤立的数据，从而实现招聘质量。欲了解更多信息，请访问hireez.com。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申请人跟踪系统 (ATS)。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队协作，并生成有关您的招聘工作的报告 - 所有这些都只需一个解决方案。 Hire 帮助公司实现从发布职位到选择理想候选人的端到端招聘流程自动化。管理每一份简历。简历流入 Hire 并被解析为格式一致的候选人资料。与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以直接从电子邮件和日历中提供候选人反馈并接受面试请求。衡量您的招聘成功：在 Trakstar Insights 中生成包含基准测试的报告，帮助您识别招聘流程中的瓶颈以及您与类似同行群体的比较情况。产品说明 Hire 是 T...
LiveHire
livehire.com
LiveHires 招聘软件提供世界一流的候选人和招聘人员体验，直观且易于使用，同时允许您的组织： - 建立一支更有生产力和高效能的招聘团队 - 通过减少候选人拒绝来保护您的品牌声誉 - 在实现招聘目标的同时减少支出 - 雇用对您的品牌感兴趣并参与其中的人员 - 与候选人建立真诚的关系 - 建立更加多元化的员工队伍
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、...
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
Chattr
chattr.ai
人力资源自动化软件使小时工招聘成为您一天中最轻松的部分。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase——旨在为招聘经理提供支持的综合平台。轻松简化您的招聘流程，从候选人参与到评估和申请跟踪。无缝沟通、安排活动、进行远程采访并保护数据。使用 Tacitbase 体验优化的工作流程。 主要特点： 协同工作： 通过 Tacitbase 灵活的订阅计划实现无缝协作。轻松地与团队成员在候选人数据库、候选人审核和申请跟踪方面进行协作。无论身在何处，都可以分配任务、跟踪进度并保持实时通信。享受精细的权限管理以控制访问。 候选人数据库： 轻松创建、管理和存储来自各种来源的候选人。无论是来自社交媒体、电子邮件还是现有数据库，Tacitbase 都可以帮助您轻松组织候选人。使用个性化...
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款人工智能驱动的招聘助手，可在几分钟内自动参与、筛选和安排与顶尖候选人的面试，从而显着减少招聘时间（和成本）。
Sense
sensehq.com
Sense 是领先的人工智能人才参与平台，通过将个性化全渠道候选人体验与提高的招聘人员效率无缝融合，重新定义了招聘流程。 Sense 受到 1,000 多个组织的信赖，提供一整套功能，包括招聘自动化、人才 CRM、营销活动、候选人评分和匹配、AI 聊天机器人、短信、面试安排和推荐。通过 Sense，尖端技术与直观功能的融合，优化人才招聘过程中的每一步。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一个重新定义顶级雇主招聘年轻人方式的招聘平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（用于招聘线下活动的最简单的移动应用程序）和 Rakuna Recruit Dashboard（用于校园/活动招聘的活动管理和候选人关系管理仪表板）。我们正在继续扩展我们的产品套件，包括有助于简化招聘操作并扩大公司招聘营销工作的招聘工具，例如面试安排、短信招聘、招聘 CRM 等。我们是公司雇用千禧一代的方式：https://www.rakuna .co/
Team Engine
teamengine.io
为了赢得人才争夺战，您需要闪电般快速的招聘流程和防故障系统，以便与候选人和员工保持一致的沟通。 Team Engine 可帮助您吸引更多申请人、更快地雇用他们，并且至关重要的是，让他们在整个任期内保持参与度。 Team Engine 通过自动执行手动（但对时间敏感）步骤来加速招聘流程，以保持候选人继续前进 - 即使您的团队下班！通过我们的自动消息传递平台，接触候选人和员工喜欢参与的地方（在他们的文本中），让每个人都了解情况。通过自动化招聘和保留最佳实践，您将确保为申请人和员工提供最佳体验。 Team Engine 将帮助您： 寻找并雇用优秀人才 — 自动执行招聘流程中的冗余任务，以便您可以在最...
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。