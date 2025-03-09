日历软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
日历软件旨在帮助用户以简单的视觉格式组织任务、会议和目标，从而简化整个企业的内部活动。它允许创建可以访问、编辑并与整个公司的员工共享的电子议程。该软件可用于为团队安排任务、共享公司范围内的活动以及通知团队成员同事的带薪休假、生日等。 日历软件可以作为独立产品出售，但通常作为较大办公套件的一部分包含在内。当日历软件成为更大套件的一部分时，它可以与其他标准办公工具集成，例如电子邮件、数字名片和视频会议工具。日历软件不同于在线预约安排软件。日历软件主要侧重于以可视化格式组织会议、任务和活动以供内部共享，而在线约会安排工具旨在为外部用户安排约会、处理约会付款以及与客户沟通。买家可能会考虑在一款产品中同时提供日历和在线预约安排功能的解决方案，但这些工具有不同的用途。
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CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz是一个团队和社区共享日历的应用，支持活动管理、日程安排和与他人协作。
OneCal
onecal.io
OneCal 是一款日历管理工具，支持实时同步 Outlook 和 Google 日历，提供简化的预约链接，便于集中查看日历信息。
AddEvent
addevent.com
AddEvent是一款便捷的事件调度工具，支持共享事件、日历集成和RSVP功能，适用于电子邮件营销和网站。
Morgen
morgen.so
Morgen是一款日历和任务管理应用，支持与多种服务集成，旨在帮助用户高效组织时间和任务。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI是一款基于网页的AI日程规划工具，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行每日规划和时间管理。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一个集成平台，用于高效管理会议和网络研讨会，提供调度、记录、云存储和实时协作功能。
Bookeo
bookeo.com
使用 Bookeo Appointments 轻松简化您的预约安排流程。非常适合服务提供商、专业人士、沙龙、水疗中心、治疗师、派对策划者等。通过 Bookeo 接受网络和移动设备的 24/7 预订和付款。通过实时可用性和定期预约，轻松简化您的日程安排。告别双重预订。通过销售促销、套餐、会员资格和礼券来促进您的业务。接受当面和在线安全付款。通过同步您的个人日历、高效管理客户以及安排或重新安排约会，轻松保持井井有条。受益于自动电子邮件/文本提醒和高级报告功能。立即开始 30 天免费试用，无需信用卡。
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。
QReserve
get.qreserve.com
灵活且用户友好的调度平台，可轻松管理设备、实验室、会议室、便利设施、人员等，同时提供广泛的报告和财务功能。使用 QReserve： - 设置详细的资源访问规则 - 收集预订表格 - 管理项目 - 签入/签出预订并自动取消迟到或缺席预订 - 与现有 Outlook 和 Google 日历集成 - 允许在自助服务终端上实时预订地图/平面图 - 从规定的时间段预订 - 邀请客人预订并请求回复 - 发票和处理付款 - 具有集成条形码阅读器支持的入住/退房设备 - 访问活动、实际使用情况、容量和使用数据 - 以及更多！
3veta
3veta.com
3veta是一个预约调度和视频会议工具，支持远程团队在线协调和沟通，具有多种集成功能。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日程安排变得高效且无忧。小组投票：协调小组会议从未如此简单。通过群组投票功能，受邀者可以投票选出最适合每个人的时间，确保最大程度的参与和最小化的日程冲突。网站小部件：通过将具有预订功能的视频直接添加到您的网站，将网站访问者转化为潜在客户。这个创新的小部件吸引了访问者，并为他们提供了一种与您联系的简单方式。截屏视频：使用截屏视频功能创建和发送个性化视频消息，对于寻求更具吸引力的沟通方式的企业来说，这是一个理想的选择。无论是产品演示、教程还是个人消息，截屏视频都会为您的数字通信增添个人风格。截屏视频 + 预订页面：Weezly 是世界上唯一将截屏视频与预订页面相结合的平台。录制视频并立即为观看者提供通过视频旁边嵌入的预订页面安排会议的机会。这种独特的解决方案弥合了参与和行动之间的差距，增强了客户旅程。动态视频：通过动态视频提升您的宣传范围。录制一条介绍消息，输入网站地址，然后让 Weezly 创建个性化视频，将您的消息与特定网站的滚动视图相结合。此功能提供了无与伦比的个性化，使每一次通信都为收件人量身定制。使用 Weezly 的好处： 提高效率：Weezly 的集成功能可以节省时间并简化日程安排和沟通流程，使企业能够专注于增长和客户服务。提高参与度：通过个性化的截屏视频、动态视频和简单的日程安排选项，Weezly 显着提高了参与率，将潜在客户转变为客户。灵活性和定制：无论您是计划个人会议、小组会议，还是希望提高网站的参与度，Weezly 的多功能功能都可以根据您的特定需求进行定制。创新通信：通过将视频消息传递与调度功能相结合，Weezly 为业务通信树立了新标准，提供了一种更加个性化和有效的方式与客户联系。采用 Weezly 的企业报告了变革性成果，包括： 安排会议所花费的时间减少了 50%。使用动态和个性化视频内容，参与率提高了 70% 以上。由于简化的调度流程和增强的沟通方法，转化率显着提高。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 通过以人为本的 AI 提升整个招聘体验，同时实现 90% 的面试管理任务自动化。我们的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才团队的信赖，不仅可以自动安排面试时间，还可以让候选人和面试官在整个招聘过程中保持深度参与。获得强大的见解和人工智能驱动的建议，以简化流程并确保每位面试官始终做好充分准备。结果呢？卓越的候选人体验将持续为您带来顶尖人才。凭借自动多日面试安排、短信和 WhatsApp 通信、工作流程自动化、智能面试官选择以及强大的数据和基准报告等先进功能，我们正在帮助企业公司将招聘时间缩短一半。访问 Goodtime.io 了解更多信息
Retime
retime.so
Retime是一款生产力工具，帮助用户优化会议管理、日程安排、记录笔记和创建任务，提高效率和时间管理能力。
Pyas
pyas.io
Pyas 是面向初创公司和独立开发人员的日历集成 API 解决方案。只需几分钟而不是几个月即可构建您的日历集成功能。轻松与 Google 日历和 Microsoft Outlook 集成。集成 Zoom 和 Google Meet 进行视频会议，全部使用单个 API。
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge实时同步多个日历，帮助用户高效安排活动，考虑通勤时间等细节，简化日程管理。
imeetify
imeetify.com
imeetify.com - 在线预约安排平台、时间规划器、调度程序、日历管理 我们动态且易于使用的调度程序可让您集中精力并调整您的日常任务。摆脱多封电子邮件的麻烦，让日程精灵为您简化一切。加入这个强大的专业团队，掌控您的时间并提高生产力。
Calday
calday.app
Calday 是一款面向顾问、专业人士、个人服务提供商和小型企业的预约安排工具。无论您是治疗师、导师、辅导员还是教练，卡尔迪都可以帮助您建立在线形象。 Calday 应用程序的设计易于使用，并提供高级功能，使用户能够安排会议、管理约会和发送自动提醒。创建您自己的预约链接并与潜在客户共享，以获得无缝的预订体验，或者自动化工作流程并允许您的客户自行预订、重新安排、取消和支付您的服务费用。 Calday 可以轻松地与 Google 日历和 Zoom 等其他应用程序集成。要了解更多信息，请访问 Calday.app。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 旨在帮助用户节省日常待办任务的时间。用户可以养成用 Planzer.io 开始新的一天并用 Planzer.io 结束新的一天的习惯。该解决方案在一个视图中收集来自多个来源的所有任务和电子邮件。 Trello 集成 与 Trello 集成，因此用户可以轻松集成他们的帐户，开始拉取他们的 Trello 任务，并在 Planzer.io 中处理它们，以节省在应用程序之间切换的时间。 Notion 集成 添加您的 Notion 帐户并在 Planzer.io 中查看您的所有任务，以便您可以轻松地在特定日期计划它们。电子邮件集成 与 Outlook 电子邮件集成以提取用户电子邮件，以便他们可以计划何时处理不同的电子邮件。日历集成 与 Google 日历和 Outlook 日历集成，以便用户通过 Planzer.io 目标模块在一个视图中查看每日日历 设置每周目标并附加任务，其中任务将确保用户实现其目标。任务模块 在一个视图中管理所有任务，包括待办事项等等。
Planyway
planyway.com
Planyway是一款与Trello整合的时间管理应用，帮助用户在日历上可视化安排日程和团队合作任务。
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款个人任务管理器 + 日历桌面应用程序 (win+mac)，可帮助您始终保持井井有条。通过将基础操作速度提高 10 倍，让自己保持井井有条将不再是一种负担，也不会需要一整天太多时间。 为什么选择 AKIFLOW？我们构建 Akiflow 的重点是加快生产力的基础：捕获任务、处理任务，并始终知道要做什么。 → 减少工作量 通过在基础知识上速度提高 10 倍，让自己保持井井有条将不再是一种负担，也不会需要一整天太多的时间。 → 防止错误 Akiflow 旨在防止影响生产力的最常见错误。我们的功能旨在帮助您避免认知超载、分心、过度安排和上下文切换。 → 安心 单一事实来源。明确的时间表。全天为您提供指导的通知。一切都近在咫尺。 Akiflow 旨在让您保持头脑清晰、专注。我们的主要功能包括 → 通用任务收件箱 - 随时随地捕获任何内容。集中您的任务。 → 命令栏 - 在几秒钟内解决问题。使用键盘快捷键确定优先级、计划和暂停。 → 一种工具 - 不再需要上下文切换。任务+日历。您唯一的真相来源。 → 托盘通知 - 始终知道下一步该做什么。您的一天一目了然。功能丰富 → 共享空闲时间 - 不再需要在电子邮件和日历选项卡之间进行 ping 操作来共享您的空闲时间。在几秒钟内快速选择并分享您的老虎机。 → 周期性任务 - 创建具有任意周期性的任务：每天、每月 1 日、自定义 - 您能想到的。 → 优先级管理 - 在 Akiflow 中设定您的真正目标 - 让您进步的任务 - 并开始执行。 → 时间锁定 - 在日历中锁定任务的时间。 Akiflow 将在您的日历中创建一个活动，让您的同事知道您何时忙碌。 → 时区 - 点击一个快捷方式即可在日历中显示每个城市的时区，并与当地时间并排显示。 → 智能列表 - 自定义标签，以适合您的方式组织您的工作。它们易于添加，可帮助您清晰地了解一天的情况。 → 智能通知 - 在正确的时间提供您所需的信息。不错过任何会议，快速加入通话。更好的是，完全可定制。与您的所有应用程序集成 Gmail、日历、Slack、Gmail、Zoom、Todoist、Trello、Asana、Super human 等。您还可以请求所需的集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online是一个免费的在线日历应用，支持团队和群组管理事件，无需登录即可访问。提供跨设备的便利性和功能集成。
Calendly
calendly.com
Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper是一款销售调度软件，帮助B2B团队提高转化率和生产力，简化潜在客户管理和会议安排。
Clockwise
getclockwise.com
顺时针是一款AI驱动的时间管理工具，优化团队日程，自动安排灵活会议，提供专注时间，提高工作效率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook日历是一款工具，旨在安排和共享会议及事件时间，并提供自动提醒功能。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款基于云的在线约会管理软件，帮助企业和专业人士自动化预约、管理时间和发送提醒。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI调度应用，自动安排会议、任务和习惯，优化用户的日历管理，提高工作效率并保持灵活性。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Teamup
teamup.com
Teamup是一个在线日历应用，帮助团队组织人员和资源，管理日程和活动，方便团队协作和任务追踪。
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle是一个时间跟踪应用，自动捕获用户的日程安排活动，提供可操作的见解，帮助优化团队效率和资源管理。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar是一个在线业务日历，帮助团队成员安排约会、组织活动和资源预订，支持跨时区协作和提醒功能。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一款安全的企业电子邮件托管服务，支持团队协作和组织管理，集成其他Zoho应用程序。