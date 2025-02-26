日历软件 - 最热门应用 - 突尼斯

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
日历软件旨在帮助用户以简单的视觉格式组织任务、会议和目标，从而简化整个企业的内部活动。它允许创建可以访问、编辑并与整个公司的员工共享的电子议程。该软件可用于为团队安排任务、共享公司范围内的活动以及通知团队成员同事的带薪休假、生日等。 日历软件可以作为独立产品出售，但通常作为较大办公套件的一部分包含在内。当日历软件成为更大套件的一部分时，它可以与其他标准办公工具集成，例如电子邮件、数字名片和视频会议工具。日历软件不同于在线预约安排软件。日历软件主要侧重于以可视化格式组织会议、任务和活动以供内部共享，而在线约会安排工具旨在为外部用户安排约会、处理约会付款以及与客户沟通。买家可能会考虑在一款产品中同时提供日历和在线预约安排功能的解决方案，但这些工具有不同的用途。
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Calendly
calendly.com
日历是团队安排，准备和跟进外部会议的最简单方法。 Calendly是唯一用于整个组织扩展的集中调度自动化平台，以帮助人们关闭交易，候选人，建立关系并更快地发展业务。 日历可以帮助个人，团队和组织在全球范围内通过安排来回删除会议生命周期。日历使公司能够完成交易，雇用候选人，建立关系并发展其业务。 230个国家 /地区的超过2000万用户使用日历来简化会议，并更有效，更有效地协作。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是为企业提供的安全电子邮件托管服务。它具有一个内置的协作平台，可以使整个组织能够在收件箱中共享和无缝交流。它是经典电子邮件和现代协作工具的融合，促进了评论，喜欢和共享的使用。 Zoho Mail已与所有其他Zoho应用程序以及流行的外部应用程序完全集成。
Morgen
morgen.so
通过 Morgen Assist 的自定义工作流程，按照您的方式自动化您的时间。将其与 Morgen 的日历和任务管理器应用程序配对，以完全控制您的时间。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一种基于云的约会调度软件解决方案，使企业主能够在线管理其约会。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling允许用户通过提供自己的时间的实时视图来自动预约预订。它具有根据用户的时区自动同步日历的能力，并且可以向用户发送有关其约会时间表的定期警报和提醒。 Acuity Scheduling的调度功能集包括可自定义的进气表，可嵌入的日历，第三方应用程序日历同步和用于研讨会的组调度。 Acuity Scheduling适合基于服务的业务，例如培训和辅导中心，教练和咨询，摄影和视频制作公司，健身工作室，沙龙和水疗中心以及健康和牙科诊所。该解决方案提供了一个免费的基本模块，可作为每月订阅提供。该产品提供API并与第三方应用程序集成，例如QuickBooks，FreshBooks，MailChimp，Google Analytics（分析）和WordPress。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日程安排变得高效且无忧。小组投票：协调小组会议从未如此简单。通过群组投票功能，受邀者可以投票选出最适合每个人的时间，确保最大程度的参与和最小化的日程冲突。网站小部件：通过将具有预订功能的视频直接添加到您的网站，将网站访问者转化为潜在客户。这个创新的小部件吸引了访问者，并为他们提供了一种与您联系的简单方式。截屏视频：使用截屏视频功能创建和发送个性化视频消息，对于寻求更具吸引力的沟通方式的企业来说，这是一个理想的选择。无论是产品演示、教程还是个人消息，截屏视频都会为您的数字通信增添个人风格。截屏视频 + 预订页面：Weezly 是世界上唯一将截屏视频与预订页面相结合的平台。录制视频并立即为观看者提供通过视频旁边嵌入的预订页面安排会议的机会。这种独特的解决方案弥合了参与和行动之间的差距，增强了客户旅程。动态视频：通过动态视频提升您的宣传范围。录制一条介绍消息，输入网站地址，然后让 Weezly 创建个性化视频，将您的消息与特定网站的滚动视图相结合。此功能提供了无与伦比的个性化，使每一次通信都为收件人量身定制。使用 Weezly 的好处： 提高效率：Weezly 的集成功能可以节省时间并简化日程安排和沟通流程，使企业能够专注于增长和客户服务。提高参与度：通过个性化的截屏视频、动态视频和简单的日程安排选项，Weezly 显着提高了参与率，将潜在客户转变为客户。灵活性和定制：无论您是计划个人会议、小组会议，还是希望提高网站的参与度，Weezly 的多功能功能都可以根据您的特定需求进行定制。创新通信：通过将视频消息传递与调度功能相结合，Weezly 为业务通信树立了新标准，提供了一种更加个性化和有效的方式与客户联系。采用 Weezly 的企业报告了变革性成果，包括： 安排会议所花费的时间减少了 50%。使用动态和个性化视频内容，参与率提高了 70% 以上。由于简化的调度流程和增强的沟通方法，转化率显着提高。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基于网络的人工智能日常计划程序，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行日常计划和时间管理。工作原理：借助 BeforeSunset AI 计划器和待办事项软件，您可以通过日历和待办事项列表、回顾昨天的成就和未完成的任务来计划您的一天。通过跟踪每项任务的时间并一次专注于一项任务，您可以全天按计划进行。此外，通过估计每项任务所需的时间，您可以确保您的工作按计划进行并根据需要进行调整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析来结束这一天，以回顾和反思您所取得的进展。特点： 让 AI 为您计划您的一天：BeforeSunset AI 通过同步您的日历和待办事项列表来创建完美的时间表，而无需您担心。人工智能优化您的待办事项列表，以实现完美的日程安排：人工智能助手为您创建子任务，并将您的待办事项变成可操作的任务。为您的日常工作制定最佳计划：为了有效地进行日常计划，请问问自己：任务是什么、需要多长时间以及有多少可用时间。 BeforeSunset 可帮助完成所有步骤。通过标签设定目标：使用标签通过人工智能辅助增强您的日常计划，使用分析跟踪您的进度，并有效地设定目标并对您的待办事项进行分类。每周分析：鸟瞰您每周的成就并计划取得更大的成功。书签：立即轻松访问您最喜欢的任务和笔记。在一个工作空间中完成待办事项：我们保证，您的队友不会知道您的购物清单或私人事务。您可以通过拖放待办事项来分隔工作/团队待办事项。与团队动态保持联系：如果需要，您可以分享您的进度并查看团队的实时更新。您还可以了解队友的心情以及他们喜欢什么、不喜欢什么。认识你的队友：想要打破僵局，但不知道如何？只需检查他们的信息，他们喜欢什么或不喜欢什么？——然后更好地了解他们。永远不要错过生日，相信我们，您将了解开始第一次对话的基础知识，而不会感到尴尬。设置位置：在分析页面上查看您的工作场所如何影响您的日常计划和绩效。设定你的心情并写下来：无需询问队友即可了解他们的情绪。如果需要的话检查一下。为每个区域设置标签：您现在可以设置标签来了解每个团队成员正在做什么，或者您是否能够与您的好友在同一区域工作。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Bookeo
bookeo.com
使用 Bookeo Appointments 轻松简化您的预约安排流程。非常适合服务提供商、专业人士、沙龙、水疗中心、治疗师、派对策划者等。通过 Bookeo 接受网络和移动设备的 24/7 预订和付款。通过实时可用性和定期预约，轻松简化您的日程安排。告别双重预订。通过销售促销、套餐、会员资格和礼券来促进您的业务。接受当面和在线安全付款。通过同步您的个人日历、高效管理客户以及安排或重新安排约会，轻松保持井井有条。受益于自动电子邮件/文本提醒和高级报告功能。立即开始 30 天免费试用，无需信用卡。
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。
QReserve
get.qreserve.com
灵活且用户友好的调度平台，可轻松管理设备、实验室、会议室、便利设施、人员等，同时提供广泛的报告和财务功能。使用 QReserve： - 设置详细的资源访问规则 - 收集预订表格 - 管理项目 - 签入/签出预订并自动取消迟到或缺席预订 - 与现有 Outlook 和 Google 日历集成 - 允许在自助服务终端上实时预订地图/平面图 - 从规定的时间段预订 - 邀请客人预订并请求回复 - 发票和处理付款 - 具有集成条形码阅读器支持的入住/退房设备 - 访问活动、实际使用情况、容量和使用数据 - 以及更多！
CalendarWiz
calendarwiz.com
团队和社区的共享日历。 与您的团队协作、共享事件和活动或管理私人日程安排。日历、活动板和其他插件可以快速嵌入到任何网站中。发送邀请和提醒，并防止重复预订。
3veta
3veta.com
3veta是一套完整的约会计划和视频会议工具，适用于远程团队。突出用例：→约会计划（预约页面，共享团队日历，2向日历同步，与Microsoft Exchange同步，Google Calendar，Apple日历；会议提醒等）→完整的HD视频会议→自定义品牌（（可能是（可能性））完全白色标签整个体验）→与5000多个其他Web应用程序集成
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 通过以人为本的 AI 提升整个招聘体验，同时实现 90% 的面试管理任务自动化。我们的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才团队的信赖，不仅可以自动安排面试时间，还可以让候选人和面试官在整个招聘过程中保持深度参与。获得强大的见解和人工智能驱动的建议，以简化流程并确保每位面试官始终做好充分准备。结果呢？卓越的候选人体验将持续为您带来顶尖人才。凭借自动多日面试安排、短信和 WhatsApp 通信、工作流程自动化、智能面试官选择以及强大的数据和基准报告等先进功能，我们正在帮助企业公司将招聘时间缩短一半。访问 Goodtime.io 了解更多信息
Retime
retime.so
Retime 是一款生产力工具，可通过在一个地方管理日历、创建议程、记笔记和创建任务来帮助您简化会议。借助 Retime，您可以轻松安排会议并设置议程、在会议期间做笔记以及在会议结束后创建任务。这有助于缩短会议时间、提高会议效率，让您能够最大限度地利用时间并完成更多工作。
Pyas
pyas.io
Pyas 是面向初创公司和独立开发人员的日历集成 API 解决方案。只需几分钟而不是几个月即可构建您的日历集成功能。轻松与 Google 日历和 Microsoft Outlook 集成。集成 Zoom 和 Google Meet 进行视频会议，全部使用单个 API。
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge 将日历实时同步在一起，并提供为拥有多个日历的用户构建的日程安排页面
imeetify
imeetify.com
imeetify.com - 在线预约安排平台、时间规划器、调度程序、日历管理 我们动态且易于使用的调度程序可让您集中精力并调整您的日常任务。摆脱多封电子邮件的麻烦，让日程精灵为您简化一切。加入这个强大的专业团队，掌控您的时间并提高生产力。
Calday
calday.app
Calday 是一款面向顾问、专业人士、个人服务提供商和小型企业的预约安排工具。无论您是治疗师、导师、辅导员还是教练，卡尔迪都可以帮助您建立在线形象。 Calday 应用程序的设计易于使用，并提供高级功能，使用户能够安排会议、管理约会和发送自动提醒。创建您自己的预约链接并与潜在客户共享，以获得无缝的预订体验，或者自动化工作流程并允许您的客户自行预订、重新安排、取消和支付您的服务费用。 Calday 可以轻松地与 Google 日历和 Zoom 等其他应用程序集成。要了解更多信息，请访问 Calday.app。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 旨在帮助用户节省日常待办任务的时间。用户可以养成用 Planzer.io 开始新的一天并用 Planzer.io 结束新的一天的习惯。该解决方案在一个视图中收集来自多个来源的所有任务和电子邮件。 Trello 集成 与 Trello 集成，因此用户可以轻松集成他们的帐户，开始拉取他们的 Trello 任务，并在 Planzer.io 中处理它们，以节省在应用程序之间切换的时间。 Notion 集成 添加您的 Notion 帐户并在 Planzer.io 中查看您的所有任务，以便您可以轻松地在特定日期计划它们。电子邮件集成 与 Outlook 电子邮件集成以提取用户电子邮件，以便他们可以计划何时处理不同的电子邮件。日历集成 与 Google 日历和 Outlook 日历集成，以便用户通过 Planzer.io 目标模块在一个视图中查看每日日历 设置每周目标并附加任务，其中任务将确保用户实现其目标。任务模块 在一个视图中管理所有任务，包括待办事项等等。
AddEvent
addevent.com
日历和活动工具。 - 使用我们令人惊叹的添加到日历按钮、漂亮的嵌入式小部件、RSVP 和订阅者工具，可以轻松共享您的活动和日历。 添加到网站和新闻通讯的日历和活动工具。活动需回复。用于电子邮件活动、MailChimp、Marketo。由 Google、Microsoft、Salesforce、HubSpot 使用。
OneCal
onecal.io
实时同步您的日历。让您的活动在多个日历之间保持同步，以便您的团队始终了解您的空闲时间。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款在线商务日历，旨在让所有团队成员保持在同一页面上。您可以立即安排约会、组织活动和预订资源。主要优点和功能包括： 1. 跨时区协作 在与跨时区的同事合作时，您可以将他们的本地时区设置为日历的辅助时区。这将帮助您避免混乱并更好地与地理位置分散的团队进行协调。 2. 智能安排使用我们的智能添加和快速添加功能立即安排活动。智能添加可以使用您输入的短语或在电子邮件中选择短语智能地创建事件，从而节省时间和精力。使用“快速添加”，您可以通过单击日历网格来安排活动。 3. 邀请参与者并授予其访问权限 根据参与者的可用性安排活动。您可以在安排活动时查看参与者的空闲时间和空闲时间。邀请参与者时，您可以授予他们不同级别的访问权限，例如编辑、查看和添加参与者。 4. 提醒 不错过任何更新或活动。借助 Zoho Calendar 的多级提醒，您可以掌控自己的日程安排。通知分为三种类型：弹出窗口、电子邮件和通知铃声。 5. 资源预订 借助 Zoho Calendar 中的资源预订功能，召开现场会议变得非常简单。管理员可以添加会议室和会议室，以及查看这些房间中的可用资源并进行相应预订。免费注册并让您的团队井井有条。
TimeTackle
timetackle.com
Tackle 可帮助您自动、轻松地跟踪时间并从日历、项目管理和协作工具中收集生产力见解。它与您的 Google 日历无缝配合，帮助您直接从日历界面跟踪您的活动。 Tackle 提供了清晰的思路，确保您在正确的项目上拥有合适的人员，并保障您的投资回报率。它可以衡量运营效率，轻松跟踪团队时间，并通过目标设定将项目控制在预算范围内。 Tackle 提高了不同部门的生产力和时间跟踪。从机构到非营利组织，其量身定制的解决方案、时间跟踪自动化和宝贵的见解可为任何企业带来运营效率。 300 多个团队采用 Tackle 作为解决时间跟踪挑战的解决方案，这些团队的工作效率平均提高了 20%。 Tackle 是您的多才多艺的盟友，可提高各个部门的生产力。从机构到非营利组织，它提供量身定制的解决方案、自动化任务并为高效运营提供宝贵的见解。使用 Tackle 像老板一样实现您的目标！ **我们如何在竞争对手中脱颖而出？** Tackle 提供无缝时间跟踪，为员工提供宝贵的见解，以优化他们的生产力。它为任何团队提供详细的分析，从而实现有关项目分配和效率的数据驱动决策。此外，它还以其非常用户友好、简单和广泛的报告选项而脱颖而出。
Teamup
teamup.com
Teamup是一个在线日历应用程序，供小组组织，以组织人员和资源，安排工作，管理可用性和共享活动。团队
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Reclaim
reclaim.ai
繁忙团队的AI驱动计划应用程序为您的任务，习惯，会议和休息时间找到了最佳时间。 通过自适应，实时的安排，最多可重新恢复工作周的40％，同时，随着您的一周填补，使日历具有灵活的预测智能，以动态捍卫优先级 - 因此，您始终有时间进行专注的工作，同时保持开放态度与您的团队在一起。 您可以准确地告诉您，您希望您的优先级如何安排好，就像您是一位出色的助手一样。当计划更改时，它会在几秒钟内自动重新调整您的时间表。 Reclaim.ai是一个由AI驱动的调度应用程序，可以自动找到日历中的最佳时间，以进行会议，任务，习惯和休息时间，以恢复工作周的40％。您设定优先级，并自动重新设计您的日程安排最重要的是（就像一位出色的助手一样！） 顶级回收功能： *任务：日历中的自动安排待办事项 *习惯：限制例程的灵活时间 *智能会议：在所有与会者的最佳时间内自动安排 *调度链接：分享您的可用性 *日历同步：同步所有日历 *缓冲区时间：自动安排休息时间和旅行时间 *颜色编码：自动颜色代码您的日历 *没有会议的日子：保护生产时间 *时间跟踪：分析您在哪里度过的时间 *任务集成：对于Asana，Todoist，Jira，Clickup，Linear和Google任务 *松弛集成：将您的松弛状态同步到日历
Planyway
planyway.com
在日历或时间线上直观地管理您的日程安排和计划团队合作的最佳方式。从每日日程安排到团队合作和大型项目，一切都在 Trello 的单个日历上进行管理！
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些有价值的数据，销售领导者就可以做出数据驱动的决策、优化销售流程并确定需要改进的领域。各种规模的企业都依靠我们来实现销售数字化、提高生产力并增加收入。我们客户的主要成果： 手动任务节省了 25% 的时间 (Pipedrive) ↑ 转化率提高了 2 倍 (Clark) 每个卖家的收入提高了 30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了 3 倍 (Eigensonne) 欲了解更多信息，请访问 demodesk.com 。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Clockwise 已被超过 15,000 个组织使用，包括 Amplitude、Asana、Etsy、Twitter 和 Uber 等知名公司。 该工具已收到客户的积极反馈，提高了协作效率并实现了更好的日历管理。管理人员可以深入了解团队的带宽，并通过实时分析帮助设定健康的界限。 该工具用户友好，简化了工作日并减少了持续日历管理的需要。 Clockwise 可通过免费注册进行访问，并提供导览和演示等功能来帮助用户入门。 它通过最大限度地利用时间来提供价值，使用户能够专注于重要任务并保持工作与生活的平衡。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先进调度软件可帮助 B2B 收入团队将转化率提高一倍、提高客户满意度并达到新的生产力水平。
Calendar.online
calendar.online
在线日历，为团队和团体提供多种功能。 Calendar.online 是一款免费的在线日历，适用于团队和团体，无需登录即可通过访问链接轻松访问。
Akiflow
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