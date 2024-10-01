日历软件 - 最热门应用 - 墨西哥

TimeTackle

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Tackle 可帮助您自动、轻松地跟踪时间并从日历、项目管理和协作工具中收集生产力见解。它与您的 Google 日历无缝配合，帮助您直接从日历界面跟踪您的活动。 Tackle 提供了清晰的思路，确保您在正确的项目上拥有合适的人员，并保障您的投资回报率。它可以衡量运营效率，轻松跟踪团队时间，并通过目标设定将项目控制在预算范围内。 Tackle 提高了不同部门的生产力和时间跟踪。从机构到非营利组织，其量身定制的解决方案、时间跟踪自动化和宝贵的见解可为任何企业带来运营效率。 300 多个团队采用 Tackle 作为解决时间跟踪挑战的解决方案，这些团队的工作效率平均提高了 20%。 Tackle 是您...