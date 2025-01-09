日历软件 - 最热门应用 - 几内亚

BeforeSunset AI

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BeforeSunset AI 是一款基于网络的人工智能日常计划程序，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行日常计划和时间管理。工作原理：借助 BeforeSunset AI 计划器和待办事项软件，您可以通过日历和待办事项列表、回顾昨天的成就和未完成的任务来计划您的一天。通过跟踪每项任务的时间并一次专注于一项任务，您可以全天按计划进行。此外，通过估计每项任务所需的时间，您可以确保您的工作按计划进行并根据需要进行调整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析来结束这一天，以回顾和反思您所取得的进展。特点： 让 AI 为您计划您的一天：BeforeSunset AI 通过同步您的日历和待办事项列表来创建完美的时间表，而无需您担心。人工智能优化您的待办事项列表，以实现完美的日程安排：人工智能助手为您创建子任务，并将您的待办事项变成可操作的任务。为您的日常工作制定最佳计划：为了有效地进行日常计划，请问问自己：任务是什么、需要多长时间以及有多少可用时间。 BeforeSunset 可帮助完成所有步骤。通过标签设定目标：使用标签通过人工智能辅助增强您的日常计划，使用分析跟踪您的进度，并有效地设定目标并对您的待办事项进行分类。每周分析：鸟瞰您每周的成就并计划取得更大的成功。书签：立即轻松访问您最喜欢的任务和笔记。在一个工作空间中完成待办事项：我们保证，您的队友不会知道您的购物清单或私人事务。您可以通过拖放待办事项来分隔工作/团队待办事项。与团队动态保持联系：如果需要，您可以分享您的进度并查看团队的实时更新。您还可以了解队友的心情以及他们喜欢什么、不喜欢什么。认识你的队友：想要打破僵局，但不知道如何？只需检查他们的信息，他们喜欢什么或不喜欢什么？——然后更好地了解他们。永远不要错过生日，相信我们，您将了解开始第一次对话的基础知识，而不会感到尴尬。设置位置：在分析页面上查看您的工作场所如何影响您的日常计划和绩效。设定你的心情并写下来：无需询问队友即可了解他们的情绪。如果需要的话检查一下。为每个区域设置标签：您现在可以设置标签来了解每个团队成员正在做什么，或者您是否能够与您的好友在同一区域工作。